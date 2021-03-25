Расселить гетто: Дания борется против скопления «незападных» жителей

Дания готовится принять более жесткие меры в отношении так называемых незападных жителей государства.

В МВД страны предложили изменить законодательство таким образом, что ограничить количество таких людей в каждой местности до 30%.

«Западными» мигрантами в стране считают людей, приехавших в королевство из США, стран Евросоюза, Канады, Великобритании, Новой Зеландии или Австралии. Соответствующее деление в Дании ввели почти 20 лет назад, за что государство не раз подвергалось критике, в том числе со стороны ООН.

Как заявил глава МВД Дании Кааре Дибвад Бек, снижение количества «незападных» жителей в районах страны необходимо из-за того, что высокая концентрация мигрантов способствует усилению проблемы религиозного экстремизма. При этом, по его словам, власти королевства собираются отказаться от термина «гетто», до сих пор используемого в Дании для обозначения неблагополучных районов.

«Термин «гетто» вводит в заблуждение. Я думаю, что он затмевает тот большой объем работы, который необходимо выполнять в этих районах», — подчеркнул министр.

План правительства Дании предполагает достижение цели по снижению количества «незападных» жителей до 30% в каждом районе в течении 10 лет. По сути, решение властей говорит об ужесточении иммиграционной политики, так как расселение будет принудительным, хотя и предусматривает отказ от спорного термина для обозначения неблагоприятных районов.

С точки зрения руководителя Центра политической интеграции Института Европы РАН Людмилы Бабыниной, Дания всегда выделялась жестким и специфическим подходом в этих вопросах, поскольку королевство имеет исключение из иммиграционной политики Евросоюза.

«Дания не включена в систему перераспределения беженцев и прочие инициативы ЕС. То есть Копенгаген проводит самостоятельную политику в отношении мигрантов, и она всегда была достаточно жесткой. К примеру, в период иммиграционного кризиса 2015-2016 годов датское правительство ввело ограничения для тех, кто ищет убежища в Дании», — сказала эксперт «Газете.Ru».

Критический взгляд

Новые предложения правительства в отношении «незападных» жителей уже вызвали волну критики со стороны правозащитных организаций. Так, старший юрисконсульт Датского института прав человека Нанна Маргет Кусаа заявила Deutsche Welle: «Мы очень обеспокоены этим вопросом и внимательно следим за ним, потому что он вызывает тревогу всякий раз, когда этническая принадлежность указывается в качестве критерия».

В свою очередь, датский политик Озлем Чекич считает, что решение властей, вероятно, усилит стигматизацию датчан с разным происхождением, в особенности мусульман. По ее мнению, предложения по снижению доли «незападных» жителей контрпродуктивны.

«В некоторых общинах есть очень большие проблемы. Я принимаю это. Но разница в том, что проблема здесь не настолько велика, что нам нужно выселять людей из их домов. В итоге этот закон создан не только для того, чтобы ударить по мусульманским группам и иммигрантам, но и по рабочему классу. Многие люди, живущие в «гетто», не имеют экономической стабильности», — уверена Чекич.

Тут стоит отметить, что, по данным Статистического управления Дании, только 5,3% «незападных» мигрантов живет в так называемых гетто. Собственно, поэтому Чекич призывает власти не связывать эту часть населения с неблагоприятными районами.

По мнению Людмилы Бабыниной, подход Дании зачастую вызывает критику со стороны правозащитных организаций, так как это одно из самых благополучных и демократически открытых государств Европы.

«Безусловно, в обществе существуют разные точки зрения в отношении этой политики. Проблемы в стране действительно существуют. К примеру, в Копенгагене есть арабский квартал, в котором не все датские полицейские готовы работать, более того, им приходится просто учить арабский язык, потому что на датском там говорят не все», — добавила эксперт.

Противостояние власти

Борьба с неблагополучными районами и усилением интеграции мигрантов внутри Дании ведется далеко не первый год. Среди громких инициатив последних лет стоит назвать решение властей ввести повышенные штрафы за правонарушения в «гетто» в рамках борьбы со снижением уровня преступности.

Неблагополучными районами в королевстве называют те части страны, где доля «незападных» жителей превышает 50%, уровень безработицы выше 40%, средний доход жителей на 55% ниже общего показателя по стране, а высшего образования нет у 60% жителей в возрасте от 39 до 50 лет. На данный момент под эту категорию попадает более 15 районов Дании, а еще 25 находятся в зоне риска. Список «гетто» ведется в королевстве с 2010 года, и обновляется раз в год.

Новые предложения власти в данном направлении, по версии The Guardian, скорее всего, будут приняты. На данный момент соответствующий законопроект находится на стадии обсуждения, но пока неизвестно, когда парламент будет голосовать по этому документу. При этом, как отмечает Людмила Бабынина, в настоящее время у власти в Дании находятся социал-демократы, а не правые партии.

«Однако даже они проводят такую специфическую, жесткую иммиграционную политику. То есть, видимо, большинство избирателей готовы поддержать подобные действия со стороны власти», — резюмировала эксперт.