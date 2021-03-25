Праздник оппозиции: как в Белоруссии встречают «День воли»

Белорусская оппозиция обещала весной возобновить массовые акции протеста против президента страны Александра Лукашенко, вспыхнувшие после его очередной победы на выборах 2020 года. В прошлом году демонстрации собирали сотни тысяч человек по всей республике, но с наступлением зимы постепенно снизили свою активность, хотя все же не прекратились полностью.

Перезапуск протестов одна из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская изначально обещала как раз в «День воли». Она обозначала 25 марта как старт «весенней активности» белорусских демонстрантов, уверяя, что протесты в республики «не стухли» и призывая выходить на улицы. Правда, впоследствии Тихановская призвала к массовой акции 27 марта.

Тем не менее праздник противники Лукашенко действительно отметили рядом шествий и пикетов, также получив поддержку со стороны представителей диаспоры в нескольких европейских странах. Однако массовыми демонстрации назвать достаточно сложно, по информации белорусских СМИ, в Минске были замечены колоны численностью в несколько десятков человек.

Если же говорить о реакции властей, то ряд Telegram-каналов сообщили о точечных задержаниях активистов на улицах столицы и других городов.

Кроме того, на фоне праздника в центр Минска стянули спецтехнику и дополнительные подразделения силовиков. По информации ТАСС, силы правопорядка фактически взяли под контроль весь центр столицы.

При этом входы нескольких станций метро также были перекрыты, в том числе у площади Якуба Коласа — традиционном месте для сбора сторонников оппозиции во время «Дня воли». Помимо этого, в центре Минска увеличили число сотрудников ГАИ, в Telegram-каналах также писали о задержании водителей, использующих сигнал в поддержку протестующих.

Сопротивление Лукашенко

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» белорусский политолог Дмитрий Болкунец, значение «Дня воли» для Белоруссии стало важным с момента получения независимости. К примеру, в 1993 году его празднование было официальным на государственном уровне.

«Тогда присутствовало все высшее руководство Белоруссии во главе со Станиславом Шушкевичем. Был концерт большой, прямая трансляция шла. В зале сидел и хлопал в ладоши Александр Лукашенко, тогда еще оппозиционный депутат парламента. Когда Лукашенко пришел к власти, он начал запрещать это праздник, считал его недопраздником, праздником фашистов, экстремистов, как он обзывает сейчас людей. И многие годы «День воли» в Белоруссии запрещался. Участники разгонялись, арестовывались», — рассказал белорусский эксперт.

Однако в 2018 году праздник провести разрешили, как раз на столетие образования БНР, на мероприятии активно использовались бело-красно-белые флаги, которые сейчас Лукашенко называет фашистскими, продолжил Болкунец, хотя три года назад его сын Виктор сам ходил с таким флагом.

«В тот раз Лукашенко пытался заигрывать с националистами, старался этим Москву пугать. Он всегда так делал, потому что для него националисты часто являлись инструментом в борьбе против Москвы.

Я хочу заметить, что какая-то есть узкая группа активных националистов, которые постоянно участвовали в разных пикетах, антироссийских пикетах. В этом году праздник, конечно, запрещен, а его символика неожиданно стала фашистской для Лукашенко», — добавил эксперт.

В свою очередь, доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев считает, что Лукашенко действительно искал опору в националистах, начав менять отношение ко «Дню воли» после украинского кризиса 2013-2014 годов, когда в Белоруссии запустили политику «ползучей белорусизации».

«Лукашенко не без основания искал опору среди белорусских националистов, потому что они всегда его выручали. Допустим, когда Лукашенко отказался от уже согласованного проекта размещения на территории Белоруссии российской военной авиационной базы, которая нам нужна была в отношении системы ПРО, которая создается в Польше, то тоже образовались некие пикеты националистов, которые кричали: «Не дай Бог российской базе». То есть он мог на них опереться всегда. Это удавалось. Но главный момент тот, что, занимаясь белорусизацией в условиях тяжелого кризиса с Украиной, Лукашенко пытался шантажировать Москву тем, что если, как он говорил, «с добром к нам не придете», то отношения будут, как сейчас с Киевом. Чистой воды шантаж», — указал эксперт.

Собственно, благодаря этому отношение ко «Дню воли» у Лукашенко стало попроще в это время, уверен Суздальцев, но все же марши и выступления он воспринимал негативно, поскольку всегда боялся организации своих политических противников.

«Лукашенко вполне может пойти на союз с националистами, чтобы обезоружить оппозицию, чтобы говорить, что он «в доску свой».

На каком-то этапе экс-президент Украины Виктор Янукович также был близок к националистам, содействовал управлению «Правого сектора» (организация запрещена в РФ). Однако, когда он отказался подписывать ассоциацию с Европой, националисты, молодежь, студенчество, для которых Евросоюз был пределом мечтаний, вышли на «майдан» (так на Украине называют события зимы 2013/14 годов, приведших в итоге к государственному перевороту. — «Газета.Ru»). То есть многие процессы, которые идут в Белоруссии, очень-очень близки и похожи на те, которые были на Украине», — указал эксперт.

Ценность «Дня воли»

Сам по себе праздник связан с основанием Белорусской народной республики (БНР), она была провозглашена в ночь на 25 марта 1918 года, когда белорусская территория находилась в немецкой оккупации. Уже в 1919 году в стране была установлена советская власть, а правительство БНР было вынуждено эмигрировать в Европу.

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» экс-глава Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич, для «нормальных белорусов» этот день всегда имел значение. По его словам, его ценность не понимает лишь «та мразь, которая дорвалась до власти и умеет только командовать».

«Здесь человек убежден, что может править вечно. Понимаете? Он двоечник, троечник, как я говорю. И они, значит, ничего другого не знают, кроме как: «Я начальник, ты — дурак». А белорусы нормальные, трудолюбивые люди. Они завоевали в 1918 году Республику, независимую Беларусь. И, в общем-то, это правительство, которое возглавляет, ну переходное оно все время есть, оно уже более ста лет существует», — отметил Шушкевич.

В то же время, Андрей Суздальцев указал, что

в этот раз праздник проходит в достаточно сложной ситуации — политический кризис никуда не ушел и власти так не смогли найти из него выход, хотя и оппозиция испытывает определенный раскол.

«Настроения в Минске очень тяжелые, власти спасает только то, что оппозиции тяжело договорится друг с другом. Тихановская со своим штабом предлагает выходить на улицы только 27 марта, пока представитель национального антикризисного управления Павел Латушко, наоборот, призывал людей митинговать 25-го. При этом власти очень боятся любого выхода людей. Потому что если люди выйдут, то это продемонстрирует миру и Москве то, что они никакого компромисса, никакого диалога не смогли составить», — подчеркнул эксперт.

При этом Дмитрий Болкунец указал, что белорусы начали праздновать «День воли» еще в ночь на 25 марта. По его словам, над Минском гремели салюты практически как при праздновании Нового года.

«Очевидно, что этот праздник и эта дата привлекает внимание протестного движения и может стать одной из периодов для начала нового весеннего наступления на Лукашенко. Можно сказать, начала «белорусской весны», «протестной весны», — добавил эксперт.