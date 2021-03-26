«Селекция вопросов и журналистов»: Захарову шокировала конференция Байдена

В российском Министерстве иностранных дел считают, что прошедшая первая пресс-конференция американского президента Джо Байдена была «смонтированной информационной акцией».

«Очевидно, что конференция была срежиссирована. Лично меня это шокировало, не скрою. Я не ожидала, что в США на таком уровне могут быть проведены по-настоящему смонтированные информационные акции», — отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Нас столько учили тому, как нужно уважать свободу слова, как нужно избегать любых проявлений нечистоплотности в работе со средствами массовой информации, что странно видеть все вышеперечисленное со стороны Вашингтона», — добавила она во время брифинга.

Захарова отметила, что ранее традиция прямого общения высшего руководства страны с журналистами была именно американской. Но пресс-конференция Байдена, по ее словам, разрушила эти иллюзии.

Она подчеркнула, что, если раньше дискриминация затрагивала российские СМИ, то сейчас это касается и американских журналистов. «Селекция вопросов, селекция журналистов. Понятно было, что слово дали только одной группе журналистов, а тем, кто представляет другую часть журналистского сообщества, вообще слова не дали», — сказала представитель российского МИД.

В четверг, 25 марта, американский лидер Джо Байден провел первую большую пресс-конференцию. Во время мероприятия он пользовался «шпаргалками», что заметили журналисты. О том, что у Байдены были бумаги с ключевыми тезисами по затрагиваемым темам и данными о присутствовавших журналистам, сообщил телеканал Fox News.

На одной из фотографий в руках Байдена можно разглядеть карточку с надписью «Инфраструктура». На ней указано, что на данный момент США на 13-ом месте в мире по качеству объектов, хотя в 2002 году страна занимала пятую строчку. В памятке также указано, что Китай вкладывает в инфраструктуру страны в три раза больше денег, чем американские власти.

На другом снимке можно заметить лист бумаги с информацией о представителях СМИ, которые присутствовали на пресс-конференции. Причем возле некоторых имен видны сделанные от руки пометки в виде обведенных цифр, передает РИА «Новости». Fox News обратил внимание, что Байден ответил на ограниченное количество вопросов, которые задавали заранее отобранные представители СМИ. Всего на пресс-конференции, по данным телеканала, было 25 журналистов.

В то же время эксперты отметили, что представители СМИ не поднимали вопрос отношений Байдена и российского президента Владимира Путина.

По мнению старшего научного сотрудника Института США и Канады Павла Кошкина, они не стали этого делать, поскольку не хотели лишний раз напоминать про ситуацию, в которой президент США выглядел глупо.

Ранее отношения Москвы и Вашингтона обострились из-за ответов Байдена во время телеинтервью. На вопрос журналиста о том, считает ли американский президент своего российского коллегу «убийцей», Байден ответил утвердительно. При этом пояснений того, что конкретно он имел в виду, не было.

После этого президент России предложил Байдену провести онлайн-переговоры, открытые для общественности. Но Белый дом не дал своего согласия на разговор. МИД РФ назвал это упущенной возможностью. Параллельно с этим в Москву был вызвал российский посол в США Анатолий Антонов для обсуждений дальнейшего дипломатического курса в отношениях стран.

«Удивило, что России [в выступлении Байдена] так мало. Думаю, потому, что все было сказано до этого. Не хотел лишний раз поднимать темы, подсвечивать свой ляп и свою ошибку», — сказал Кошкин в комментарии РИА «Новости».

В то же время «мейнстримовые журналисты не стремятся «подсвечивать» минусы Байдена, считает эксперт. «Зачем лишний раз поднимать эту тему и вызывать шквал реакций в России и, по сути, давать России дополнительные очки?» — считает Кошкин. В то же время он ожидал, что Москве на пресс-конференции уделят больше внимания.