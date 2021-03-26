«Россия — противник»: что говорится в новой военной стратегии Украины

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) об утверждении стратегии военной безопасности страны. Согласно документу, главная цель стратегии — заблаговременно подготовленная и всесторонне обеспеченная оборона Украины на принципах сдерживания, устойчивости и взаимодействия.

Оборона страны должна обеспечивать военную безопасность, суверенитет и территориальную целостность государства.

Собственно, стратегия определяет, что военная безопасность Украины — это всеобъемлющая или же комплексная оборона республики.

Касательно основных принципов в документе приводится ряд пояснений. Так, под сдерживанием имеется в виду готовность всего государства, в том числе и его населения, к оказанию отпора вооруженной агрессии против Украины с помощью наращивания военной силы, создания целостной системы территориальный обороны и принятия превентивных мер по противодействию угрозам. Кроме того, в этом контексте в стратегии говорится о нанесении предполагаемому противнику политических и экономических потерь.

Устойчивость, согласно документу, достигается за счет системы управления государства и его развития, в частности в экономическом плане. Она необходима для длительного противостояния и сдерживания агрессии против Украины, поддержки населения страны и опять-таки оказания отпора ее противникам.

В то же время под взаимодействием понимается координация процесса восстановления страны после военных действий с мерами поддержки Евросоюза, НАТО и другими государствами или международными организациями.

Без паритета с Россией

Отдельная часть стратегии касается противостояния Украины и Россией.

Так, в документе отмечается, что комплексная оборона Украины не имеет целью достижение военного паритета с российской стороной, поскольку это приведет к чрезмерной милитаризации государства и истощению экономики.

Напротив, украинская стратегия предполагает поддержание определенного баланса и синергии военных и невоенных средств для обеспечения безопасности страны.

В стратегии Россия прямо называется «военным противником» Украины и обвиняется в «вооруженной агрессии» против страны. В документе указывается, что российская сторона ведет гибридную войну против Украины для посягательства на территориальную целостность республики и дестабилизации ситуации внутри страны, а также препятствованию ее европейской интеграции.

Кроме того, в стратегии украинская сторона обвиняет Россию «во временной оккупации территории АР (Автономной республики) Крым и города Севастополь, территории Донецкой и Луганской областей».

«Агрессивная внешняя и военная политика Российской Федерации угрожает национальной безопасности Украины и других государств Балтийского и Черноморского регионов, может привести к дальнейшей эскалации вооруженной агрессии против Украины и спровоцировать международный вооруженный конфликт в Европе», — подчеркивается в документе.

Напомним, Россия на протяжении последних лет последовательно отвергает подобные обвинения.

Курс в НАТО

Большая часть стратегии касается планов Украины по вступлению в НАТО и Евросоюз. Киев ставит перед собой цель построить систему обороны на основе национальных и евроатлантических ценностей, которые соответствуют критериям обретение полноправного членства Украины в НАТО, оперативно совместимых с соответствующими компетентными органами государств-членов НАТО и способны делать достойный вклад в проведение операции НАТО.

«Стратегия достижения общих оборонных возможностей базируется на ускорении реформы Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил обороны путем внедрения принципов и стандартов НАТО», — говорится в документе.

В связи с этим Украина собирается в краткосрочной перспективе провести совершенствование форм и способов применения и реформирования сил обороны, их реорганизация на основе принципов и стандартов НАТО с учетом подготовки к ведению сетецентрических боевых действий.

А в долгосрочной — завершить внедрение необходимых стандартов и трансформировать профессиональную культуру в системах управления силами обороны, управления войсками, их подготовке, военном образовании и науке с учетом основных принципов НАТО.

Как отмечается в стратегии, реализация этих положений отчасти будет способствовать интеграции Украины в евроатлантическое пространство и приобретению членства в НАТО. Однако в документе отдельно отмечается, что на данный момент «вооруженная агрессия» России мешает социально-экономическому развитию страны и затрудняет ее вхождение в альянс.

Долгосрочные планы

По сути, новая стратегия Украины представляет собой документ долгосрочного планирования и основу для разработки Стратегического оборонного бюллетеня и плана обороны государства. Правительство республики уже поручено в течение трех месяцев внести на рассмотрение СНБО соответствующие предложения.

В целом положения документа должны стать основой для программных документов по вопросам обороны и развитию ВСУ, в том числе развития управления войсками, противовоздушной обороны Украины, авиации и территориальной обороны государства.

То есть с учетом стратегии должны быть разработаны оперативные планы и планы применения сил.

«Комплексная оборона Украины с комплексным использованием всего потенциала государства и общества <…> создаст благоприятные условия для восстановления ее территориальной целостности и поможет достичь более безопасного будущего», — подчеркивается в документе.

Впрочем, в стратегии указывается, что успех ее реализации зависит от целого ряда факторов. В особенности политической и экономической поддержки Украины со стороны мирового сообщества в ее противостоянии с Россией. Также отдельно отмечается необходимость доверия и поддержки власти со стороны украинского общества, в том числе с помощью эффективного противодействия коррупции и развития добропорядочного общества.