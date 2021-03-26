«Это важно для всего мира»: Байден пригласил Путина на саммит

Глава Белого дома Джо Байден пригласил президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на первые масштабные переговоры по климату.

Как сообщает Associated Press со ссылкой на администрацию американского лидера, Вашингтон надеется, что эта встреча поможет сформировать, ускорить и углубить глобальные усилия по сокращению опасного для климата загрязнения продуктами угля, нефти и газа.

В числе приглашенных также — лидеры 38 стран, наиболее пострадавших от изменения климата. Мероприятие планируется провести 22 и 23 апреля.

«Учитывая, насколько важен этот вопрос для всего мира, мы должны быть готовы говорить об этом на высоком уровне», — указали в Белом доме.

Другой представитель администрации Байдена сказал, что Вашингтон все еще не пришел к решению относительно того, насколько далеко Белый дом пойдет в установлении более амбициозных целей по выбросам в США.

Предыдущий президент США Дональд Трамп высмеивал научные выводы, лежащие в основе предупреждений о глобальном потеплении и, как следствие, увеличении числа засух, наводнений, ураганов и других стихийных бедствий.

Он вывел Соединенные Штаты из Парижских соглашений ООН по климату 2015 года одним из своих первых приказов. Это обстоятельство делает саммит в следующем месяце первым крупным международным обсуждением климата, проведенным лидером США более, чем за четыре года, хотя лидеры страны Европы и других регионов продолжали переговоры по этой теме.

Официальные лица США и некоторые эксперты считают, что дискуссии администрации бывшего главы Белого дома Барака Обамы по вопросам изменения климата отчасти стали основой для Парижского соглашения.

На тех переговорах США и власти почти 200 других стран поставили целью сокращение выбросов ископаемого топлива, а также обязались отслеживать свои выбросы и сообщать о них.

По данным Global carbon atlas, лидерами по эмиссии CO2 (углекислый газ) являются Китай, США, Индия, Россия, Япония, Иран, Германия, Индонезия, Южная Корея и другие страны (в порядке уменьшения объёма выбросов).

Бразилия также входит в список, но она также является ярым отступником от соблюдения климата – такую политику ведет президент Жаир Болсонару, который сорвал усилия по сохранению поглощающих углерод лесов Амазонки и присоединился к Трампу в его нарушениях международных обязательств в области климата.

В США отмечают также, что, к примеру, Польша и некоторые другие страны из списка приглашенных Байденом считаются подходящими для более быстрого отказа от грязной угольной энергетики.

Байден в бытность кандидатом на пост американского лидера пообещал выделить 2 триллиона долларов, чтобы помочь к 2050 году преобразовать США в страну с нулевым уровнем выбросов.

Также, Байден анонсировал создание рабочих мест в сфере чистой энергии и высоких технологий. А посланник Байдена по климату Джон Керри в рамках дипломатической деятельности за рубежом сосредоточился на ускорении сокращения выбросов на международном уровне.

В целях борьбы с изменением климата и его негативными последствиями 197 стран приняли соответствующий договор в Париже 12 декабря 2015 года. Это соглашение, вступившее в силу менее чем через год, направлено на существенное сокращение глобальных выбросов парниковых газов и ограничение повышения глобальной температуры в нынешнем столетии на 2 градусов Цельсия при одновременном поиске средств для большего ограничения этого понижения еще на 1,5 градуса.

На сегодняшний день к Парижскому соглашению присоединились 189 стран. Также ключевыми элементами Парижского соглашения являются проведение обзора вклада стран в сокращение выбросов каждые пять лет и оказание финансовой помощи самым бедным странам для принятия мер по адаптации к изменению климата и перехода к использованию возобновляемых источников энергии.

«Парижское соглашение знаменует собой начало перехода к низкоуглеродному миру, на пути к которому предстоит еще многое сделать.

Выполнение соглашения имеет важное значение для достижения целей в области устойчивого развития, поскольку оно представляет собой «дорожную карту» действий, связанных с изменением климата», — говорится в комментарии ООН.

В ноябре прошлого года Путин поручил правительству разработать Стратегию социально-экономического развития РФ до 2050 года и сократить к 2030 году выбросы парниковых газов до 70% относительно уровня 1990 года. Указ «О сокращении выбросов парниковых газов» размещен на сайте Кремля.

«Обеспечить к 2030 году сокращение выбросов парниковых газов до 70% относительно уровня 1990 года с учетом максимально возможной поглощающей способности лесов и иных экосистем и при условии устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития Российской Федерации», — говорится в документе.

Распоряжение было дано в целях исполнения Парижского соглашения от 12 декабря 2015 года. Правительство должно не только создать условия для сокращения и предотвращения выбросов, а также увеличить поглощение таких газов, подчеркивается в указе.