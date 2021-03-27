«Мели, Емеля»: в Госдуме ответили на угрозы Киева по Крыму

Слова украинского министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова, пригрозившего выдворить россиян из Крыма, могут привести к его собственному увольнению, считает председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

«Граждане Украины в один момент «очнутся» и поймут, что происходит у них в стране, и выгонят всех подобных министров», — приводит РИА «Новости» слова депутата.

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Крыма Сергей Цеков сравнил украинского чиновника с персонажем пословицы «Мели, Емеля — твоя неделя».

«По факту же он сочиняет для успокоения местных националистов разные несуразицы», — добавил сенатор, напомнив, что из самой Украины уезжают сотни тысяч людей «за лучшей жизнью в соседнюю страну».

Резников ранее заявил, что Россия якобы «завезла» в Крым 500 тыс. россиян с целью «размыть» местное население.

«Они не граждане Украины <...> они, по сути, пособники этого преступления, которое совершается официальной Россией, официальным Кремлем. Поэтому их судьба... Я не люблю слово «депортация», оно несет дух сталинского режима. Но украинским законодательством предусмотрено выдворение из страны», — сказал чиновник.

Тремя днями ранее по указу украинского президента Владимира Зеленского в силу вступило решение Совета национальной безопасности и обороны Украины «О Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной республики Крым и города Севастополя».

Этот документ, согласно сообщению, «определяет комплекс мер дипломатического, военного, экономического, информационного, гуманитарного и иного характера, направленных на восстановление территориальной целостности, государственного суверенитета Украины в международно признанных границах путем деоккупации и реинтеграции Крыма».

Как уточнили в администрации Зеленского, в стратегию входит инициатива о международном диалоге по определению модальностей освобождения «временно оккупированной территории» и восстановлении там конституционного строя Украины.

Это предлагается сделать, основываясь, в частности, на результатах деятельности «Крымской платформы».

Стоит отметить, что 18 марта президент России Владимир Путин поздравил крымских жителей с седьмой годовщиной воссоединения Крыма с Россией. Глава государства сделал это во время встречи с представителями общественности полуострова и Севастополя, которая проходила в формате видеосвязи.

«Я очень рад всех вас приветствовать и, конечно, поздравить с седьмой годовщиной воссоединения Крыма и Севастополя с Россией», — сказал Путин.

Он отметил, что данный праздник для страны и всех ее жителей — «большой, огромной России».

В июне 2020 года Путин в фильме «Россия. Кремль. Путин» заявил, что в 2014 году страна «не приобретала Крым». Он также подчеркнул, что Крым «всегда был нашим даже с юридической точки зрения».

«Во-вторых, мы не приобрели. Народ, проживающий в Крыму, принял решение воссоединиться с Россией», — сказал российский президент.

Он добавил, что хотел бы напомнить «всем заинтересованным наблюдателям», что крымский референдум был «высшей степенью проявления демократии».

Также в этом месяце вступил в силу подписанный год назад Путиным указ о запрете иностранцам и лицам без гражданства владеть большей частью земель в Крыму.

С 20 марта нынешнего года «иностранным физическим и юридическим лицам, и лицам, не имеющим доказательств наличия гражданства или подданства иностранного государства», запрещено быть собственником земли в 19 из 25 муниципальных образований Крыма, а также в восьми из 12 муниципалитетах Севастополя.

В частности, под запрет, указанный в данном законе, попали Евпатория, Керчь, Ялта и Судак. В то же время всем желающим разрешено покупать земельные участки в Симферополе, Джанкое, Красноперекопске, а также в Белогорском, Красногвардейском и Первомайском районах российского полуострова.

Полнее всего запрет коснется иностранцев, владеющих садоводческими кооперативами, дачными и коттеджными поселками на морском побережье, а также частными домашними хозяйствами в курортных городах и поселениях полуострова. Больше всего среди них граждан Украины — около 10 тысяч человек.