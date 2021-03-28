Два лагеря и уйгуры: Госдеп осудил ответные санкции Китая

Белый дом осудил Пекин за ответные антиамериканские санкции, введенные на фоне обвинений китайских властей со стороны Запада в притеснении мусульман-уйгуров в Синьцзянь-Уйгурском районе КНР.

«Соединенные Штаты осуждают безосновательные санкции Китайской Народной Республики (КНР) в отношении двух комиссаров Комиссии США по международной религиозной свободе (USCIRF), очевидно, [введенные] в отместку за санкции США против официальных лиц КНР, связанные с серьезным нарушением прав человека в Синьцзяне», — говорится в сообщении главы Госдепартамента США Энтони Блинкена.

Он заявил, что Китай вводит рестрикции против официальных лиц и организаций США, «продвигающих демократию и права человека во всем мире».

«Попытки Пекина запугать и заставить замолчать тех, кто выступает в защиту прав человека и основных свобод, лишь способствуют усилению международного внимания к продолжающемуся геноциду и преступлениям против человечности в Синьцзяне», — считает дипломат.

Блинкен также выразил солидарность с Канадой, Великобританией, Евросоюзом и другими партнерами и союзниками Вашингтона «по всему миру» и призвал Пекин к изменению своей внутренней политики в отношении этой религиозно-этнической группы.

«КНР должна положить конец нарушениям прав человека и злоупотреблениям в отношении преимущественно мусульманских уйгуров и членов других этнических и религиозных меньшинств в Синьцзяне и освободить незаконно задержанных», — указывается в комментарии американского внешнеполитического ведомства.

Как заявлял ранее МИД КНР, «США и Канада 22 марта ввели односторонние санкции в отношении соответствующих физических лиц и организации в Синьцзяне, основываясь на слухах и дезинформации». В связи с этим Китай принял ответные меры. Под китайские ограничения попали глава Комиссии США по международной религиозной свободе (USCIRF) Гейл Мэнчин, вице-председатель Тони Перкинс, девять физических и четырех юридических лиц из Великобритании, десять граждан ЕС, четыре европейских компаний, депутат канадского парламента, а также подкомитет по международным правам человека Постоянного комитета по иностранным делам и международному развитию палаты общин Канады.

По сообщениям западных СМИ и правозащитных организаций, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе около миллиона мусульман-уйгуров удерживают в так называемых «лагерях перевоспитания», где их заставляют отказаться от своей религии.

Согласно обнародованному в начале марта докладу Австралийского института стратегической политики, китайские власти используют принудительный труд десятков тысяч мусульман-уйгуров для работы на фабриках, выступающих крупными поставщиками многих мировых брендов.

Кроме того, в июне прошлого года Джеймстаунский фонд США опубликовал доклад немецкого антрополога Адриана Зенца, который писал о «принудительной стерилизации» и «геноциде» в отношении уйгуров в Синьцзяне.

В докладе помимо прочего говорилось о действии в районе некой системы контроля населения, нацеленной на сокращение численности этнических меньшинств и увеличение ханьского населения.

Пекин отрицает нарушения прав человека в регионе, объясняя, что проводит там политику «реинтеграции криминальных элементов» и «борьбу с экстремизмом и терроризмом».

Помимо антиамериканских рестрикций, МИД КНР ввел ограничения также и против парламентариев, ученых и политиков из Евросоюза. В ведомстве подчеркнули, что Китай требует от ЕС прекратить вмешательство во внутренние дела Синьцзяна и готов пойти на дальнейшие действия, если Брюссель не откажется от политики двойных стандартов в сфере прав человека.