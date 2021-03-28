Пашинян уходит в отставку

На встрече с жителями села Арагац премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о своем решении сложить полномочия, сообщает РИА «Новости».

В июне в Армении пройдут досрочные парламентские выборы. «В этот период [с апреля по июнь] я продолжу оставаться исполняющим обязанности премьера», — пояснил Пашинян.

По словам Пашиняна, если народ Армении поддержит его, то он продолжит быть премьер-министром. Если же народные симпатии будут обращены в сторону его соперника — он готов передать власть, пообещал политик.

23 марта президент Армении Армен Саркисян заявил, что провел переговоры с Николом Пашиняном. В пресс-службе главы государства подчеркнули, что президент и премьер указали на важность шагов, которые направлены на организацию свободных и справедливых выборов. В частности, рассмотрен вариант совершенствования Конституции и законодательства страны.

25 февраля Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна и его правительства. В ВС утверждали, что премьер и кабмин не в состоянии принимать «адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации».

После этого Пашинян уволил главу Генштаба ВС Армении. Однако заявление об увольнении не подписал президент Армении Армен Саркисян.

На июньских выборах кандидатуру Пашиняна на пост премьера выдвинет правящая партия «Мой путь». Для роспуска парламента премьер Армении должен покинуть свой пост. Если парламенту дважды не удастся выбрать нового премьера, то он будет распущен. После этого состоятся новые выборы парламента, а нового премьера назначит парламентское большинство.

Сам Пашинян стал премьер-министром в мае 2018 года — после бархатной революции, организованной им с целью помешать избрать главой правительства Армении экс-президента страны Сержа Саргсяна.

Спустя полгода после победы протестующих и занятия премьерского кресла Пашинян подал в отставку — сохранив за собой обязанности премьера.

Национальное собрание Армении не смогло избрать тогда нового премьера, после чего провалило эту задачу во второй раз. Армянский президент Армен Саркисян после этого распустил парламент и назначил в стране досрочные выборы. Блок Пашиняна «Мой путь» победил тогда, в его поддержку проголосовали более 70% избирателей.

Одна из причин массовых протестов, охвативших в последние несколько месяцев Армению, связана с фактической потерей значительной части Нагорного Карабаха — армянские части были выбиты азербайджанскими военными.

Пашиняна стали обвинять в слабой внешней политике и пренебрежении национальными интересами Армении его политические противники, наиболее резкие голоса раздавались в среде высшего военного командования страны.

Стоит добавить, что неолиберальная экономическая политика Пашиняна привела к росту армянского ВВП на 7,5% за год. Кроме того, его правительство ассоциируется с успешной антикоррупционной деятельностью. Наконец, в качестве плюсов его премьерства указывается обеспечение максимальной свободы доступа к интернету для граждан республики.