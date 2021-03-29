Заблокированный Суэцкий канал и другие события недели: что пишут телеграм-каналы

Начнем едва ли не с главного международного события последний дней — аварии на Суэцком канале, в результате чего эта важная артерия была парализована.

Блокировка Суэца и застрявшая в пробке партия российской нефти подкидывают дополнительный аргумент в спор о том, что лучше – ресурсы из трубопровода или они же, но с танкеров (например, американский сжиженный газ вместо российского из «Северного потока»), пишет «Мейстер».

«Понятно, что морские пути из Америки в Европу проходят через Ла-Манш и Гибралтар, а их перекрыть значительно сложнее, чем закупорить узкий Суэцкий канал, но нет предела человеческим свершениям. Поставки ресурсов трубопроводом смотрятся как-то стабильнее», — полагает канал.

Долго не пришлось: Россию обвинили в том, что она воспользовалась произошедшим в Суэцком канале инцидентом и посмела предложить в качестве альтернативы Северный морской путь, замечает в свою очередь «Доктор прописал».

«В материале французского информагентства на этот счет сказано, что Россия «нахально» проталкивает Северный морской путь, — охарактеризовал сложившуюся ситуацию канал. — Вы так говорите, как будто в этом есть что-то плохое... Как будто иметь альтернативу для снижения рисков это нечто ужасное».

В Америке тем временем очередное новшество, пишет ИА «Стекломой». Все структуры и подразделения Белого дома США будут именоваться «администрацией Байдена-Харрис» вместо «администрации Байдена»

«Соответствующее распоряжение стало приходить на почту сотрудникам Белого дома. Официальный твитер-аккаунт уже сменил вывеску и постит новости от лица «администрации Байдена-Харрис». Ни при Трампе, ни при Обаме ничего подобного не было, — рассказывает канал. — Похоже, когнитивные функции президента США действительно вызывают серьезные опасения в Белом доме, поэтому ведущая роль в общении с окружающим миром будет отдана вице-президенту Камале Харрис с понятно какой перспективой.

Транзит власти в США начался даже быстрее, чем предполагали трамписты: с момента вступления Байдена в должность президента не прошло и двух месяцев», — констатирует канал.

А тем временем сам Дональд Трамп собирается запускать собственную соцсеть в течение двух-трёх месяцев.

«Планы у бывшего президента грандиозные — будущая соцсеть планирует привлечь несколько десятков миллионов пользователей. Других подробностей пока нет.

Учитывая любовь Трампа к Twitter, возможно, его новая соцсеть будет работать по тому же принципу, — предполагает канал. — Шансы на привлечение большой аудитории у сервиса действительно велики — многие пользователи устали от цензуры соцсетей-монополистов и хотят получить альтернативный Twitter».

А вот экономист Никита Кричевский в своем телеграм-канале размышляет о постковидной экономике.

«Только вчера мы написали, что 38% постпандемийной глобальной экономики может быть переведено на удаленку, в том числе с привлечением фрилансеров из разных регионов, — пишет он в «Антискрепе». — Сегодня пришло первое подтверждение из российской экономики: 38% наших компаний в той или иной степени прибегают к услугам фрилансеров (сторонних исполнителей)».

И пусть, 62% компаний пока обходятся своими силами, тренд очевиден, подчеркнул профессор.

Ну и в самом конце о спорте.

«Адекват» поделился новостями из питерского кластера ЧЕ-2020, ну который ЧЕ-2021: есть договоренность о 50-процентной заполняемости трибун.

«Мы уверены, что не возникнет проблем с доступом в страну иностранных болельщиков, и готовы проводить свою часть турнира с минимальными необходимыми ограничениями (пользуясь случаем, передаем воздушный поцелуй коллегам из Токио).

Это, правда, видение российского оргкомитета. Эпидемиологический формат турнира, скорее всего – общий для всех, будет рожать УЕФА, и произойдет это примерно через месяц. И исходя из текущей европейской эпидобстановки можно ожидать, что этот формат превзойдет самые смелые ожидания в плохом смысле слова.

Так что нашему оргкомитету стоит пожелать всяческих успехов в выбивании у УЕФА права на автономию по как можно большему числу вопросов. Если получится, то контраст картинки и вообще режима здесь и там будет говорить сам за себя. Ровно поэтому, правда, шансы большими и не выглядят», — пояснил канал.

На этом все!

До следующей недели….