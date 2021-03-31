«Решили ничего не говорить»: почему Россия промолчала на встрече Совбеза ООН

Делать какие-либо заявления на минувшей встрече президента США Джозефа Байдена с постпредами стран-членов Совета Безопасности ООН для российского представителя было бы нелогично. Об этом заявил первый зампостпреда РФ Дмитрий Полянский, передает РИА «Новости».

«Почему Россия отказалась говорить в отличие от других членов СБ? Ну, вы знаете, в контексте, когда нашего посла пригласили в Москву на консультации, мы подумали, что будет не очень логично для нас что-либо говорить», — отметил дипломат.

Он добавил, что сейчас Москва «глубоко анализирует» отношения со Штатами.

РФ была единственным государством, от которого на встрече присутствовал не постпред, а его заместитель — Анна Евстигнеева. При этом российская дипломат оказалась единственным участником встречи, не бравшим слова.

«Мы были на встрече, мы были вежливы. Но мы решили ничего не говорить, потому что тяжело говорить что-либо на таких встречах в таких ситуациях», — пояснил Полянский, призвав не забывать о контексте.

Он также заявил, что приглашение на встречу пришло в последний момент. У российского постпреда Василия Небензи уже «был запланирован ряд мероприятий», отменять которые не представлялось возможным.

30 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не позволит США общаться с собой «с позиции силы». «Американцы сейчас как мантру повторяют, дескать, мы со всеми будем говорить с позиции силы. Ни Путин, ни кто другой из руководства России не будет позволять ни американцам, ни кому бы то ни было еще так с нами разговаривать. Это исключено», — подчеркнул он.

По словам Пескова, говорить об «экстремальных сценариях» — в частности, разрыве дипломатических отношений — ему бы не хотелось. Представитель Кремля также прокомментировал вызов в Москву российского посла в США Анатолия Антонова. По его словам, необходимо провести ревизию отношений с Вашингтоном при новом президенте-демократе Джо Байдене.

«После этого уже будет сформулировано какое-то понимание того, куда нам двигаться дальше», — добавил он. При этом пространство для диалога у РФ и США остается — стороны могут найти общий язык в сферах стратегической стабильности, контроля над вооружениями, региональной безопасности.

В январе Дмитрий Песков заявил, что РФ готова к гибкости в отношениях с США, однако не намерена пересекать «красные линии».

«Гибкость — это необходимый элемент для межгосударственных отношений. Мы готовы на гибкость, мы не готовы к диктату, мы не готовы к хамству, и мы не готовы к пересечению «красных линий», а в остальном необходимая гибкость проявлялась», — подчеркнул он.

Начало президентского срока Джо Байдена ознаменовалось дипломатическим скандалом. В интервью телеканалу ABC News президент США заявил, что Путин «заплатит сполна» за попытку дискредитации Демократической партии и лично Байдена. При этом американский лидер позволил себе оскорбить Путина, писали российские СМИ — в ответ на вопрос ведущего, считает ли он президента РФ «убийцей», Байден ответил утвердительно. Правда, что именно Байден имел в виду, Белый дом не уточнил.

В ответ на это Владимир Путин пожелал Байдену здоровья. «Что бы я ему ответил? Я бы сказал ему: будьте здоровы! Я желаю ему здоровья», — сказал российский президент, подчеркнув, что его ответ не содержит в себе ни капли иронии.