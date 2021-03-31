Нет центрифуг — нет санкций: что Байден уготовил Ирану

Представители администрации президента США Джо Байдена на этой неделе планируют сделать правительству Ирана предложение по решению «ядерной проблемы». Два источника издания Politico рассказали, как именно американский президент хочет выполнить свое обещание вернуться к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), который сорвал его предшественник Дональд Трамп.

По данным источников, Ирану будет предложено прекратить работы над усовершенствованными газовыми центрифугами и по обогащению урана до 20-процентной чистоты. В обмен на это американцы готовы частично снять экономические санкции.

В идеале же Белый дом хотел бы усовершенствовать прошлую сделку, в которой также участвуют Франция, Германия, Россия и Китай. США надеются включить в договор новые пункты, вероятнее всего, касающиеся ракетной программы. Не исключено, что администрация президента США попробует перечислить в договоре и другие угрозы, не связанные с ядерным оружием.

Иранцы ответили в похожем стиле — через анонимных источников телеканала Press TV. Ожидаемо, там говорилось о желании видеть первый шаг от оппонентов в виде отмены санкций. Аналогично расставило акценты представительство Ирана в ООН, заявив, что США сейчас ничего не мешает вернутся в СВПД.

СВПД был подписан летом 2015 года Ираном и шестью странами-посредниками. В начале мая 2018 года Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из сделки. Американский президент сделал это на основании данных о разработке запрещенного оружия вопреки условиям соглашения. Эту информацию, впрочем, не подтверждали в МАГАТЭ.

После этого Иран перешел к поэтапному отказу от договоренностей по СВПД. По мнению властей республики, Великобритания, Франция и Германия также нарушили договоренности, в частности, по поддержке экономики страны. 5 января 2020 года Иран объявил об отказе от последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг. Тегеран предупредил, что с этого момента никаких ограничений по ядерной программе у него, по сути, не осталось.

Источники Politico отмечают, что ближайшие недели будут решающими в переговорах из-за особенностей политического сезона в Ирана.

Дело в том, что на 18 июня в Иране намечены выборы президента. По предварительным прогнозам, там может одержать победу кандидат консервативных взглядов, что поставит под угрозу уже всю сделку (в которой официально остаются Иран, европейцы, Россия и Китай).

При этом в конце мая истекает срок важного соглашения Ирана с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). После его истечения доступ представителей международной организации к ядерным объектам значительно сократится.

Наследие Трампа

США даже при желании не могут сейчас автоматически вернуться в старую ядерную сделку с Ираном, так как за годы правления Трампа существенно изменилась расстановка сил в регионе, говорит «Газете.Ru» главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

«Американская политика в отношении Ирана сейчас находится в неопределенном положении. Администрация Трампа сначала вышла из сделки, а затем довольно сильно изменила конфигурацию сил на Ближнем Востоке. По сути, там была сформирована мощная оппозиция Ирану в арабском мире.

Получилась довольно запутанная картина, где возвращение США в ядерную сделку будет противоречить этой коалиции и Израилю», — объясняет сложность ситуации политолог.

Кроме того, Иран сам в последние годы со своей стороны стал наращивать силы в Сирии и Ираке. «Именно потому американцы, скорее всего, на самом деле заинтересованы в сохранении санкций против Ирана, даже вне зависимости от положения дел с ядерным оружием», — полагает эксперт.

Россия придет на помощь

Сейчас посредником в не особо успешных переговорах Тегерана и Вашингтона выступают страны Евросоюза. Так, в феврале The Wall Street Journal узнал, что Иран отказался от предложения ЕС по прямым переговорам с США без гарантий снятия санкций.

В тот же месяц Байден говорил, что США не будут снимать с Ирана санкции, чтобы вернуть его к переговорам по СВПД. Американский президент отмечал, что первый шаг навстречу должен сделать именно Тегеран, прекратив обогащение урана.

Россия со своей стороны также подготовила некий план, который учитывал бы интересы всех сторон, пишет Коммерсантъ. Для этого предлагается использовать давнюю идею создания системы коллективной безопасности в зоне Персидского залива. Отмечается, что американцы, хотя и с долей скептицизма, готовы рассмотреть это предложение.

И здесь Россия должна учитывать, что может сама пострадать при снятии эмбарго на покупку нефти, что является одним из элементов санкционной политики, предупреждает политолог Владимир Васильев. «По этой причине Москва вряд ли реально будет способствовать возвращению США в сделку, как, впрочем, и Китай», — говорит эксперт.