Проверил отношение: Боррель объяснил цель визита в Москву..

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью France 24 признал, что его недавняя поездка в Россию «не увенчалась успехом».

При этом глава внешнеполитической службы ЕС отверг возможность следования звучащим в Европе призывам к отставке из-за провала визита в российскую столицу.

«Целью [визита] было проверить отношение России к Европейскому союзу, и ответ ясен. Россия выбрала агрессию, изгнав европейских дипломатов во время [моего] визита, это противоречит всем дипломатическим правилам», — сказал Боррель.

Он констатировал, что сейчас отношения Москвы и Брюсселя находятся «в мертвой точке».

Также глава верховный представитель ЕС по иностранным делам прокомментировал якобы резкие заявления российской стороны в свой адрес в ходе того визита.

«Это нападение, а не оскорбление», — пояснил дипломат.

Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и Жозепа Борреля состоялась в Москве 5 февраля. По итогам переговоров стороны признали существенные разногласия, но выразили готовность к диалогу.

«Мы привыкли к тому, что ЕС, как я уже упоминал, все чаще прибегает к односторонним рестрикциям, не имеющим легитимного основания.

Мы свою жизнь выстраиваем исходя из того, что Евросоюз является ненадежным партнером, по крайней мере на данном этапе. Надеюсь, что стратегический обзор, который грядет, все-таки обратит внимание на коренные интересы Евросоюза в своем ближайшем соседстве», — сказал Лавров.

По его мнению, главная проблема, с которой сталкиваются Россия и ЕС — это отсутствие нормальности в двусторонних отношениях между двумя крупнейшими игроками на евразийском пространстве, что является «нездоровой ситуацией, которая не приносит блага никому».

«Мы сейчас рассматриваем друг друга больше как конкурентов, соперников, чем партнеров», — согласился Боррель.

Вместе с тем стороны подчеркнули необходимость продолжения диалога по самым разным вопросам между Москвой и Брюсселем.

После визита Боррель столкнулся с шквалом критики со стороны депутатов Европарламента. Они назвали поездку «предсказуемой ошибкой», «опрометчивой», «плохо проведенной» и «полной катастрофой».

Более того — эстонский генерал, депутат Европарламента от партии Isamaa («Отечество») Рихо Террас и 70 других депутатов поставили свои подписи под письмом, призывающим Борреля уйти в отставку.

Резкие слова прозвучали в парламенте от самых разных политических деятелей, в основном из Восточной Европы.

Некоторые были расстроены «унижением» со стороны России, выславшей трех европейских дипломатов за участие в несанкционированных митингах. Другие раскритиковали неудачное время поездки.

Большинство депутатов Европарламента выразили сожаление по поводу отсутствия консенсуса между странами-членами в отношении России, что помешало Боррелю выступить с более сильным посланием.

«Вы попали в очень плохую ситуацию из-за отсутствия единства в [Европейском] совете», — сказал Рейнхард Бутикофер, немецкий депутат Европарламента от European Greens («Партия Зелёных»).

Единодушию в ЕС мешают противоречивые позиции европейских лидеров относительно проекта газопровода «Северный поток — 2», ситуации на Украине и в Белоруссии, а также отсутствие единого мнения об уместности в Европе российской вакцины от COVID-19 «Спутник V», которую Боррель похвалил во время своего визита.

При этом, услышав поток критики со стороны депутатов Европарламента, который длился более часа, Боррель переключился на свой родной испанский и занял более воинственную позицию, защищая свою дипломатическую деятельность и визит в российскую столицу. В частности, он посоветовал депутатам прочитать стенограмму его беседы с Лавровым.