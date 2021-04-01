Скандал с Познером в Грузии: Тбилиси винит Саакашвили, Москва предостерегает туристов

Реакция России

На фоне скандала вокруг российского журналиста Владимира Познера, из-за прибытия которого в Грузии начались протесты, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поездки в республику для россиян небезопасны: «Туда просто опасно ездить, и это должны россияне четко понимать».

О том, что находиться в Грузии небезопасно для туристов из России, предупредил и председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«События вокруг поездки Познера в Тбилиси еще раз показывают, в каком глубоком кризисе находится Грузия»,

— написал депутат в своем Telegram-канале. По его словам, сегодня радикализм во многом определяет внутреннюю политику Грузии.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила на своей странице в Facebook, что в некоторых государствах развитие демократии принимает нецивилизованные формы. «Пути демократии нецивилизованны: идем дорогой трудной мы в город изумрудный», — написала она, приложив фотографию с места событий.

По словам главы комитета СФ по международным делам Григория Карасина, демонстрация у отеля, где поселился Владимир Познер, могла быть срежиссированной антироссийской провокацией. «Эта позорная ситуация еще раз обнажила жесткое противостояние между грузинскими радикалами из партии [Михаила] Саакашвили «Единое национальное движение», с присущим им откровенным хамством и нарушением элементарной этики человеческих отношений, и правительством Грузии», — подчеркнул сенатор.

Вместе с тем в Кремле приветствовали заявление премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, который осудил радикальные действия сограждан.

Позиция Грузии

Грузинский премьер вскоре после инцидента заявил, что форма протеста, которую выбрали оппозиционеры, выходит за рамки цивилизованного поведения и стандартов страны. Он назвал партию «Нацдвижение», которая поддержала акцию против Познера, «деградировавшей группой, с которой цивилизованный диалог невозможен».

На заседании правительства Гарибашвили также раскритиковал партию экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» за провокацию при визите Познера в Тбилиси.

«Цель Саакашвили — деструкция, саботаж, нанесение максимального ущерба нашей стране, повреждение международного имиджа страны.

На этот раз вновь это было сделано тогда, когда наша страна частично открывается для туристов. И всем известно, насколько важен для нас туризм, тем более в такой ситуации», — обратил внимание премьер.

В правящей партии «Грузинская мечта» также раскритиковали действия демонстрантов. Так, председатель парламентской фракции Мамука Мдинарадзе заявил, что участников протеста «не волнуют ни Познер, ни Абхазия, ни Самачабло». «У них полная истерия, так как они стали маргиналами у себя в стране и за ее пределами, единственное, что у них осталось, это попытка постоянных колебаний и деструкции в стране», — подчеркнул он. При этом он добавил к своему заявлению и антироссийское высказывание, выразив мнение, что интересы протестующих и России сходятся в стремлении нанести ущерб Грузии.

Эту линию развил председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе. По его словам, «визит Познера опротестовывали люди, которые ведут в Грузии российские дела и замечены в открытых или тайных связях с Россией».

Между тем волну возмущения визитом Познера подняли представители партий, которые не только не имеют связей с Россией, но и активно критикуют грузинские власти за любые формы отношений с Москвой. В частности, депутат парламента Елена Хоштария и член партии «Лело для Грузии» Григол Гегелия назвали недопустимым визит Познера в страну из-за его позиции по ситуации в Абхазии и Южной Осетии. Протесты начались из-за заявления Познера, сделанного им в интервью литовскому телевидению в 2010 году, в котором он рассуждал о войне 2008 года.

«Представить себе, что Абхазия и Южная Осетия когда-нибудь будут частью Грузии, очень трудно», — говорил Познер.

За день до прилета Познера в Тбилиси Елена Хоштария назвала журналиста «путинским рабом», а его выдворение из Грузии — вопросом самоуважения.

Скандал в Тбилиси

Владимир Познер прибыл в Тбилиси, чтобы отпраздновать свой день рождения — 1 апреля тележурналисту исполняется 87 лет. По словам Познера, он отмечает день рождения в Грузии уже три года, однако на этот раз сохранить традицию не удалось. Протестующие окружили отель, где он находился, и закидали фасад яйцами, требуя от россиянина уехать. Протестующие назвали неприемлемым его приезд, объясняя это тем, что он не признает территориальную целостность страны.

Как утверждают в МВД Грузии, Познер не нарушал так называемый «закон об оккупации», въехав на территорию страны как гражданин США. «Он не раз бывал в Грузии. Что касается других лиц, они въехали в Грузию согласно постановлению правительства, у части был ковид-паспорт, а у других — справка о ПЦР-тесте», — пояснили в ведомстве.

Без нарушений, как выяснилось позже, все же не обошлось — ресторан отеля, в котором был Познер, был оштрафован инспекцией труда Минздрава Грузии на 10 тыс. лари (более $2,9 тыс.) за проведение социального мероприятия в период карантина. В МВД Грузии также сообщили, что 32 человека, которые находились на мероприятии, в том числе и сам Познер, тоже получили штрафы за нарушение правил изоляции и карантина. Хотя, по словам Познера, которые приводит РИА «Новости», он не был оштрафован.

Позже Познер заверил, что находится в безопасности. Некоторое время спустя стало известно о его вылете в Москву.

Судя по сторис, опубликованным в Instagram жены российского бизнесмена Леонида Огарева Миранды Мирианашвили, которую СМИ называют организатором праздника, в итоге свое 87-летие Познер отмечает в ГУМе. В комментарии изданию Sputnik Грузия телеведущий заявил, что «не хотел бы обсуждать вчерашнее».

Абхазия зовет

Между тем президент Абхазии Аслан Бжания поздравил Познера с днем рождения и пригласил его посетить республику, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе главы государства. «Уважаемый Владимир Владимирович, от всей души поздравляю Вас с днем рождения. Счастья и здоровья Вам и Вашим близким. С недоумением восприняли все жители Абхазии ситуацию, которая сложилась вокруг Вас во время посещения Тбилиси. Только возмущение могут вызвать действия так называемых кавказцев, которые нарушили все вековые традиции народов Кавказа. Уважаемый Владимир Владимирович, в Абхазии всегда ждут вас. Я приглашаю Вас посетить республику в удобное для Вас время», — сказал он.

Комментируя заявления российских политиков о небезопасном характере путешествий в Грузию для россиян, в пресс-службе президента Абхазии отметили, что республика готова стать достойной альтернативой этому туристическому направлению: «Приезжайте обязательно! В Абхазии всегда рады гостям из России».