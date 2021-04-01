«Достигли дна»: Лавров описал отношения с США

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на внешнеполитической арене США ведут себя, как «дворовый хулиган». В то же время министр предупредил, что российская сторона хоть и не ищет конфронтации, но способна защитить себя, передает РИА «Новости».

«Сейчас модно жизненными образами описывать происходящее. Все мы в детстве играли во дворе. Из подъездов выбегали ребятишки разных возрастов, разных школ воспитания — тогда жили все вместе, скопом. И всегда во дворе были два-три главных хулигана, которые всех строили, наказывали, заставляли чистить ботинки, отнимали деньги — какие-то копейки, которые мама давала на пирожки, на завтраки. Но проходило два, три, четыре года, и эти маленькие пацаны подрастали и становились способными отвечать», — отметил дипломат.

В целом, по его словам, отношения Москвы и Вашингтона «достигли дна».

«В глубине души есть надежда, что все люди взрослые и понимают риски, которые сопряжены с нагнетанием дальнейшей напряженности. Я все-таки считаю, что благоразумие возобладает», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

На прошлой неделе советник министра обороны России Андрей Ильницкий заявил, что Запад во главе с США начал «ментальную войну» против РФ, пишет журнал «Арсенал Отечества».

В случае военного столкновения Россия способна нанести любому агрессору неприемлемый ущерб ядерным оружием и другими средствами, отметил чиновник. Поэтому сейчас страны Запада избегают прямой конфронтации с Россией, добавил он.

Однако теперь идет война нового типа, информационно-гибридного, считает советник главы Минобороны РФ. Ее цель — уничтожить самосознание российского общества, изменить его ментальную и цивилизационную основы.

«Ход эволюции сознания нельзя повернуть вспять», — полагает Ильницкий.

Он подчеркнул, что последствия «ментальной» войны проявляются «минимум через одно поколение», когда «сделать что-то» уже невозможно.

Для успешного отражения агрессии в «ментальной войне» советник Сергея Шойгу предложил сделать суверенным российский сектор интернета, вести кадровую работу в сфере информационного противодействия, работать с молодыми людьми и «вести диалог с консерваторами». По его словам, большинство россиян консервативны и представляют собой опору действующей власти.

Со своей стороны пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, линия Запада, направленная на сдерживание России, постоянна и заметна невооруженным глазом.

«Попытки такого чуть ли не насильственного демократизаторства с момента крушения Советского Союза хорошо ощущались, мы их все помним, они совершенствуются со временем, осуществляются с задействованием все нового и нового технологического инструментария. То, что называется мягкой силой, ставит перед собой нетривиальные жесткие цели», — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что Россия не приемлет вмешательства в свои внутренние дела и сама никогда не вмешивалась в чужие.

Ранее глава Белого дома Джо Байден в интервью CBS News сказал, что считает Россию «самой большой угрозой для Америки в настоящее время с точки зрения возможности разрушения американской безопасности и международных альянсов».

При этом еще в прошлом году бывшие заместитель государственного секретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Роуз Геттемюллер, старший директор по России Томас Грэм, старший директор по европейским и российским делам Фиона Хилл и другие эксперты опубликовали открытое письмо к действующим властям США с призывом о «переосмыслении» политики Вашингтона в отношении России, пишет Politico.

Странам нужно наладить «серьезный и устойчивый стратегический диалог, направленный на устранение наиболее глубоких направлений, в которых явствуют взаимные недоверие и враждебность. Белому дому нужно сфокусироваться на серьезных и неотложных проблемах безопасности, с которыми сталкиваются обе страны», указывали аналитики.