«Недостроенное государство»: чего добились Москва и Минск по пути интеграции

Несмотря на юбилей, множество вопросов по Союзному государству остаются не решенными. В частности, стороны до сих пор не согласовали 31 «дорожную карту» по углублению интеграции. Почти два года назад лидеры России и Белоруссии предприняли попытку принять единым пакетом 30 карт из этого списка, однако в итоге к соглашению прийти не удалось.

Более того, переговоры по «дорожной карте» под номером 31, где говорится о создании совместной оборонной стратегии России и Белоруссии, унификации законодательства по части спецслужб и правоохранительных органов, в целом, были отложены в долгий ящик. Предварительно, к ее обсуждению решено вернутся только после утверждения остальных «дорожных карт».

За более чем 20 лет строительства Союзного государства проект пережил множество взлетов и падений, что во многом было привязано к состоянию отношений России и Белоруссии в тот или иной момент времени. К примеру, в период 2010-2011 годов интеграция была практически полностью остановлена из-за различий в стратегических интересах двух государств.

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам, член парламентского собрания Союзного государства Владимир Джабаров, процесс создания Союзного государства, безусловно, сложный и тяжелый, но он не останавливается.

«У нас были моменты стагнации, но всегда удавалось находить пути для дальнейшего продвижения вперед. Конечно, определенные споры, проблемы и разногласия между Россией и Белоруссией присутствуют. У нас есть различия и в форме собственности, и в законодательстве, а также определенные вопросы вызывают пошлины. Однако выход из ситуации можно найти всегда», — отметил депутат.

По мнению Джабарова, Россия заинтересована в продолжении строительства Союзного государства и схожую позицию занимает белорусская сторона — оба государства полны решимости двигаться дальше к углубленной интеграции, что должно послужить хорошим примером для других государств.

«На данном этапе в создании Союзного государства речь идет именно об углублении экономической интеграции — пока это самое важное. По ходу развития уже будем смотреть на другие моменты расширения сотрудничества, в том числе политического», — подчеркнул депутат.

Разница целей

С точки зрения доцента кафедры политической теории МГИМО Кирилла Коктыша, российско-белорусский проект стоит называть союзом двух государств, а не Союзным государствам. В такой интерпретации все встает на свои места и выглядит вполне оптимистично.

«Союзный проект позволил Белоруссии сохранить индустриальную идентичность, так как в противном случае реальностью стала бы деиндустриализация и деурбанизация, что мы наблюдали на Украине.

Россия также выиграла от этого проекта, потому что сам факт его создания в момент, когда в стране доминировали центробежные тенденции и государство раздирал региональный сепаратизм, стал поворотным фактором», — сказал эксперт «Газете.Ru».

По сути, более чем за 20 лет России и Белоруссии удалось фактически выполнить цель по культурной и гуманитарной интеграции, продолжил Коктыш, существенные результаты появились по высокотехнологичным направлениям и гармонизации экономики двух государств, хоть и с сохранением разницы двух систем.

«В плане политической интеграции, она осуществлена в отношении безопасности. То есть контур ПВО двух стран всегда был объединенным и не разделялся — это общая система противовоздушной обороны, где Россия в живом режиме может наблюдать за ситуацией в союзном пространстве. А после прошлогодних белорусских демонстраций и попыток дестабилизации власти в Белоруссии, было введено и совместное патрулирование воздушного пространства», — добавил эксперт.

В целом, проект жив, так как в его рамках создана критически важная договорная база, жизненно необходимая для обеих стран, уверен Коктыш, в экономическом и политическом плане он реализован не полностью, но тут главный вопрос — по какой схеме оно должно реализовываться.

«Дальнейшее продвижение Союзного государства имеет два видения. Есть либеральный подход, предусматривающий экстраполяцию российской экономической модели на Белоруссию. И есть белорусское понимание, что эта экстраполяция с большой вероятностью приведет к остановке предприятий, потому что частный менеджмент окажется менее эффективным, чем государственный», — подчеркнул эксперт.

По версии Коктыша, Россия и Белоруссия преследуют разные интересы в рамках реализации Союзного государства. Так, главный интерес Москвы — геополитический, а Минска — экономический. И, в целом, проект вполне работает, несмотря на некоторые противоречия.

«Почвы для продвижения не осталось»

Впрочем, доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев имеет несколько иную точку зрения касательно актуальности и жизнеспособности Союзного государства на данный момент. По мнению эксперта, на данный момент проект фактически заморожен, что во многом связано с позицией Лукашенко по интеграции с Россией.

«Проект не имеет никаких перспектив как при нынешнем главе Белоруссии, так и при любой другой власти в республике. Почвы для продвижения вопросов интеграции просто не осталось из-за подхода Лукашенко.

Поскольку белорусский президент, по сути, превратил проект в площадку для переговоров и выбиванию из России специальных цен на нефть, газ», — отметил Суздальцев.

За последние 20 лет Россия вложила в эту интеграцию более $130 млрд, что вполне устраивает Белоруссию, считает эксперт, и когда в Москве в 2018 году заявили, что дальше так работать нельзя, Лукашенко поднял скандал, заговорив о необходимости остановки интеграционных процессов.

«В итоге как-то договорились, год активно работали, подготовили «дорожные карты», но президент Белоруссии все равно отказался их подписывать. Потом уже на белорусской территории началась эта революция (имеются в виду события августа-осени 2020 года, протестных акций после выборов президента Белоруссии — «Газета.Ru») — немаловажный момент, поскольку население было обеспокоено разрушением союзных отношений, что могло стоить им потери работы в России», — указал Суздальцев.

Собственно, в последнее время Лукашенко начал возвращаться к вопросу «дорожных карт», так как ситуация в Белоруссии достаточно сложная из-за протестных волнений, уверен эксперт, то есть в Минске наступил определенный надлом, но вряд ли он исправит ситуацию.

«Союзное государство получилось в таком иждивенческом формате без реальной интеграции двух стран. Какая-либо политическая интеграция двух стран невозможна, пока одна часть Союзного государства не признает территориальной целостности другой. Лукашенко отказывается признавать возвращение Крыма в состав России, да и фактически за 20 лет белорусская сторона как союзник ни в чем не поддерживала Москву», — подчеркнул Суздальцев.

«Самый тесный союз»

При этом замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что сейчас Союзное государства напоминает недостроенное сооружение с забором, потерявшим свой окрас, и вывеской, на которой написано: «строительство Союзного государства, срок окончания работ 2000 год, ответственный за строительство Лукашенко».

«По факту, когда лидеры России и Белоруссии подписывали договор 25 лет назад, каждый из них преследовал свои задачи, однако в их круг не входило реальное строительство этого государства. Ельцину надо было показать, что он умеет не только разрушать, но и что-то создавать, пока Лукашенко надеялся стать президентом Союзного государства», — сказал эксперт.

Если говорить серьезно, то Россия и Белоруссия в реальности пошли не по пути создания Союзного государства, а самого тесного союза двух государства, уверен Жарихин, вот на этом пути достигнуто достаточно много успехов — экономики стран сблизились, и для жителей двух стран появилось много возможностей.

«Другое дело, что в этом союзе слишком задерживается момент с двусторонними договоренностями. Так как у нас Союзное государство, в его рамках межсоюзные соглашения заключать как бы не надо, но это государство все же не построено и конституционный акт отсутствует, который урегулировал бы все взаимоотношения сторон», — указал эксперт.

Подобная ситуация вызывает ряд трудностей, так как обязанности сторон нигде не прописаны,

продолжил Жарихин, в том же договоре о военно-политическом сотрудничестве можно было бы прописать, что стороны признают территориальную целостность друг друга.

«Лукашенко чрезвычайно не хочет заключать такие соглашения и желает продолжать строительство Союзного государства, получая соответствующие средства от Москвы. Винить президента Белоруссии во всем не стоит, поскольку он все это делает в интересах своего государства. А вот Россия интересы своей страны в этом тандеме не всегда твердо отстаивает, что позволяет Лукашенко несколько «подраспуститься» в своих словах и действиях», — добавил эксперт.

В итоге на самом деле не работает изначальная идея Союзного государства, в том виде, в котором она была записана в соглашении 25 летней давности, резюмировал Жарихин, но в то же время за эти годы страны безусловно серьезно сблизились.