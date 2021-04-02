Дело не в климате: зачем Байден зовет Путина на саммит

Президент России Владимир Путин получил приглашение от своего американского коллеги Джо Байдена принять участие в климатическом саммите, который планируется провести в конце апреля. Однако, как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, деталей относительно будущего мероприятия пока нет.

«Сейчас по дипломатическим каналам, через наше посольство в Вашингтоне и через американское посольство здесь, в Москве, мы пытаемся выяснить детали — как это будет происходить, кто будет принимать участие», — добавил пресс-секретарь главы РФ.

Песков не уточнил, будет ли Путин принимать участие в саммите.

О приглашении президента России сам Байден объявил еще в конце марта. По словам главы Белого дома, он также позвал на мероприятие председателя КНР Си Цзиньпина и еще 38 мировых лидеров.

Согласно заявлению Белого дома, климатический саммит должен пройти в виртуальным формате, он будет приурочен ко Дню Земли, который отмечают 22 апреля. В администрации Байдена уверяют, что проведение мероприятия жизненно важно для обеспечения того, чтобы 2021 год стал годом, который «в действительности компенсирует потерянное за последние четыре года время» — это отсылка к периоду президентства Дональда Трампа.

Как ожидается, в числе гостей саммита будут лидеры Австралии, Великобритании, Германии, Франции, Турции, Индии, Италии, Испании, Японии, Мексики, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. В США считают, что мероприятие подчеркнет безотлагательность, а также экономические выгоды более решительных действий, направленных на борьбу с изменением климата, и станет важной вехой на пути к 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции об изменении климата.

«Президент в своем приглашении призвал лидеров использовать саммит в качестве возможности очертить, как их страны также будут способствовать более решительным устремлениям в сфере [борьбы с изменением] климата», — подчеркнули в Белом доме.

Возвращение лидерства США

При этом каких-либо деталей касательно возможных соглашений или даже совместной декларации в рамках этого мероприятия США все еще не раскрыли. Единственное, в Вашингтоне пообещали представить новый амбициозный план по сокращению выбросов к 2030 году в преддверии мероприятия.

То есть пока неизвестно, к чему может привести американский саммит в контексте непосредственно борьбы с изменением климата.

Более того, как пишет издание Politico, до сих нет понимания в отношении целесообразности проведения 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции об изменении климата в ноябре.

С точки зрения замдиректора факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрия Суслова, тема климата играет все большую роль в международной повестке дня, его изменение рассматривается как одна из первоочередных и фундаментальных угроз, поэтому США стремятся укрепить свое международное влияние и авторитет путем проведения такого саммита.

«Главная цель этого виртуального мероприятия — заявить о возвращении американского лидерства. То есть этот саммит в гораздо большей степени о восстановлении США в качестве благожелательного гегемона, производителя глобальных общественных благ, который объединяет ключевые страны в борьбе с изменением климата, а не о самих вопросах изменения климата и защиты природы», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Вероятно, никаких серьезных решений на этом саммите принято не будет, уверен Суслов. По его словам,

США хотят использовать мероприятие как площадку для того, чтобы «показать, какие они молодцы и какие они лидеры со своим новым амбициозным подходом на фоне других участников».

«Сам факт сбора около 40 лидеров иностранных государств со стороны президента США станет важным свидетельством американского лидерства, даже его демонстрацией. Такой подход полностью соответствует внешнеполитической практике и методам демократических администраций в США», — добавил эксперт.

В свою очередь главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев считает, что команда Байдена в этом плане несколько «шизофреническая» — она «помешана» на климатических проблемах, что, возможно, отражает какие-то господствующие настроения непосредственно внутри США.

«Вероятно, на саммите такая алармистская вещь будет озвучена — все должны спасать планету, а противники этого никому не нужны. Не исключено, что в рамках саммита США хотели бы подготовить какую-либо декларацию и достигнуть определенных соглашений. То есть по факту попытаются навязать другим государствам приоритетный характер климатических программ, хотя сами договоренности вряд ли будут обязательными», — отметил эксперт.

Российско-китайский фактор

Приглашение на это мероприятие Китая и России вызывает определенные вопросы, поскольку Вашингтон проводит достаточно жесткую линию в отношении обоих государств. Что касается КНР, то вопросы о е привлечении уже возникли на брифинге Белого дома, где был озвучен план по проведению саммита.

Так, журналисты спрашивали у спецпосланника президента США по климату Джона Керри, как Вашингтон собирается уговорить Пекин на участие в этом мероприятии на фоне американского санкционного давления.

«Конечно, у нас есть серьезные разногласия с Китаем. <...> Вопросы кражи интеллектуальной собственности, доступа к рынку, Южно-Китайского моря возглавляют список. Все мы знаем, что никакая из этих проблем не будет обмениваться на что-то, что имеет отношение к климату», — заявил представитель Байдена в ответ.

С Россией дела тоже обстоят непросто. В середине марта президент США открыто заявил, что считает Путина «убийцей». Свою позицию Байден никак не пояснил, но и извинений приносить не стал. Впоследствии глава Белого дома отказался от диалога со своим российским коллегой для обсуждения всех вопросов, омрачающих отношения сторон, а посол России впервые в новейшей истории двух государств покинул Вашингтон, отправившись в Москву для консультаций.

Эксперты не берутся предсказать возможную реакцию России и Китая на американское приглашение. Владимир Васильев допускает, что в мероприятии примут участие не сами лидеры и страны ограничатся представительством на уровне глав правительств или руководителей отдельных министерств.

«Как поступит Россия, сказать достаточно трудно, особенно в свете заявлений Байдена в адрес Путина. Возможно, эта ситуация станет поводом проигнорировать субстанциональную часть этого саммита, ссылаясь на недружественные отношения США», — указал эксперт.

Однако приглашая обе страны США преследуют определенную цель в отношении каждой из них, отметил Васильев, в частности Москву в Вашингтоне хотят подписать на развитие «зеленых технологий» за счет уменьшения роли и значения не возобновляемых источников энергии — хотя у РФ углеводородная экономика, можно сказать, является основой экономического благополучия.

«Что касается Китая, то тут США хотят замедлить его экономическое развитие с помощью экологических ограничений его промышленности. Цель не заключается в сворачивании производства, но различные программы по очистке воздуха и повышению экологической безопасности станут серьезным фактором, который фактически спровоцирует резкое подорожание производства и приведет к падению конкурентоспособности китайской продукции», — подчеркнул эксперт.

Само приглашение России и Китая на климатический саммит в подобных условиях вполне вписывается во внешнеполитический подход администрации Байдена, полагает Дмитрий Суслов: команда президента США следует двуединому подходу в этом случае.

«С одной стороны, это жесткая борьба с Китаем и Россией и их сдерживание, а с другой — подчеркивается необходимость избирательного сотрудничества с ними по определенным вопросам. Кооперация идет только по тем темам, где участие Москвы и Пекина необходимо для решения глобальных транснациональных проблем», — пояснил эксперт.

В климатической проблематике Китай и Россия чрезвычайно важны, потому что КНР — это эмитент номер один по выбросам парниковых газов и без нее говорить о каких-то изменениях бессмысленно, обратил внимание Суслов. А Россия является четвертым в мире эмитентом и обладает самыми большими на планете лесными массивами, то есть может поглощать парниковые выбросы и в принципе поглощает больше, чем выбрасывает.

«К тому же Вашингтон на саммите будет особенно хорошо выглядеть на фоне России и Китая, которые не обещают перехода к полной углеродной нейтральности к 2050 году. Пекин не исключает достижения этой цели к 2060 году, но говорит о наращивании выбросов парниковых газов в ближайшее десятилетие. Да и российская национальная стратегия тоже предполагает возможность их наращивания, а США заявят, какие они молодцы с планами по сокращению этих выбросов», — резюмировал эксперт.