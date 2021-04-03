«Подходящая альтернатива»: «зеленые» партии захватывают ЕС

Активизация «зеленых»

Более 90% европейцев считают изменение климата важной проблемой, что должно указывать на удачное время для партии «зеленых», пишет Politico.

В издании обратили внимание, что в последние годы «зеленые» сумели завоевать определенную часть власти в ряде стран и стали пятой по величине группой на выборах в Европарламент 2019 года.

При этом, как пишут журналисты, они вышли на плато в местной политике и присоединяются к правящим коалициям в качестве младших членов, нигде не пробившись в высшую лигу.

«Зеленые» входят в правительственные коалиции в нескольких странах, в том числе в Бельгии, Швеции, Финляндии и Австрии. В каждой из этих стран партии «зеленых» подтолкнули правительство к тому, чтобы установить далеко идущие цели по углеродной нейтральности.

В парламенте Италии также появилась новая группа «зеленых», мэр Милана Беппе Сала объявил, что присоединится к европейской группе «зеленых».

Во Франции в июне прошлого года партия «Европа — Экология — «Зеленые» (EELV) получила наилучший результат по итогам второго тура местных выборов. Кандидаты «зеленых» впервые были избраны мэрами Страсбурга, Лиона, Марселя, Бордо. На тех территориях, где «зеленые» не выиграли, они смогли войти в альянс с левыми партиями и обеспечить победу их выдвиженцам.

Вместе с тем в Нидерландах ситуация для «зеленых» сложилась гораздо хуже. На прошедших в середине марта парламентских выборах в этой стране «Зеленые левые», у которых было 14 мест в парламенте, лишились сразу шести депутатских мандатов.

Все же, как полагает программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев, в условиях проблем, которые есть у традиционных европейских партий,

избиратели будут очень активно голосовать за «зеленых», так как это единственная альтернатива и тем правящим кругам, «которые всем надоели», и тем правым, «которых пока никто не хочет».

«Зеленые» пока в этом отношении — самая подходящая альтернатива. Так что у них действительно есть очень серьезные шансы», — сказал эксперт «Газете.Ru».

«Феномен Германии»

Отдельного внимания в контексте роста популярности «зеленых» заслуживает ситуация в Германии, где они в опросах общественного мнения догоняют правящий Христианско-демократический союз (ХДС). Так, в середине прошлого месяца ХДС потерпела поражение на земельных выборах в Баден-Вюртемберге, получив 24,1% голосов и отдав первое место партии «Зеленые», у которых 32,6% голосов.

Как объяснил «Газете.Ru» научный директор Российско-германского форума Александр Рар, в данном случае речь идет не об экологическом вопросе.

Он обратил внимание, что все партии в Германии настроены на экологические изменения, но «Зеленые» — это партия, которая олицетворяет либеральные ценности.

«Здесь очень сильная мода на либеральные ценности. Эта партия выступает как правозащитная, как партия, которая больше, чем другие проповедует либеральный дух, либеральную политику. Она становится все более привлекательной для избирателей Западной Германии, но не Восточной», — сказал эксперт.

Он обратил внимание, что, пока во всех европейских странах, скорее, чувствуется крен в сторону национализма, правых партий, в Германии все наоборот: там правые партии не пользуются таким успехом, в основном люди поддерживают как альтернативу правящей партии именно «зеленых».

«Это определенный феномен Германии. Немцы чувствуют, что они должны вести Европу, спасать Евросоюз, бороться с диктаторами, поэтому есть такая тенденция», — констатировал специалист.

По его словам, на сегодняшний день у «Зеленых» хорошие шансы победить ХДС и они растут.

В свою очередь Тимофей Бордачев обратил внимание, что в Германии «зеленые» традиционно имеют очень сильные позиции — еще 20 лет назад партия входила в федеральное правительство.

Кроме того, как он отметил, в Германии имеет место очень сильное ослабление социал-демократических партий и христианских демократов, то есть проваливается традиционный центр немецкой политики.

«Поэтому часто возникает ситуация, когда избирателям приходится выбирать между «зелеными» и правыми, но за правых избиратели голосовать не хотят, поэтому они начинают голосовать за «зеленых»», — пояснил эксперт.

Восточная Европа

В Польше «зеленые» входят в широкую оппозиционную коалицию, возглавляемую правоцентристской партией «Гражданская платформа», у которой есть три места в национальном парламенте, обращает внимание Politico. Как отметили в издании, основные усилия оппозиции в Центральной Европе направлены на то, чтобы отстранить от власти нелиберальные партии, такие как «Фидес — Венгерский гражданский союз» и польскую «Закон и справедливость».

По словам руководителя Центра исследований стран Восточной Европы МГИМО Даниила Чугунова, «зеленые» как отдельная политическая сила, возможно, и не появятся в Восточной Европе. Вместе с тем, как он полагает, зеленая политика станет частью государственной. В комментарии «Газете.Ru» он отметил, что с каждым днем все больше обсуждаются инициативы по декарбонизации, водородизации, отказу от углеродной энергетики.

Двигателем процессов он назвал Евросоюз, который втягивает в них и третьи страны.

«В целом мы уже видим, как отдельные государства формируют свою экологическую политику под воздействием запада: например, Черногория, не являясь даже членом ЕС, но стремящаяся туда войти, в 2020 году внедрила схему торговли выбросами СО2, несмотря на отсутствие обязательств. Примерно в том же направлении двигается и Северная Македония, она представила план по национальной энергетике и климату — взяла на себя излишнюю инициативу, чтобы выделиться перед Союзом», — обратил внимание эксперт.

Как полагает специалист, если политическая и экономическая ситуация будут вынуждать политических лидеров стран Восточной Европы прибегнуть к развитию зеленого направления, они это сделают с оглядкой на своих бизнес-партнеров.