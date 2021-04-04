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В мире

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Дождались звонка из США: почему Байден недоволен Зеленским

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В Киеве рассказали о «выговоре» Зеленскому от Байдена

Киев должен активнее проводить реформы, которые от него требует Вашингтон, такой выговор, по словам политолога Михаила Погребинского, сделал глава Белого дома Джо Байден президенту Украины Владимиру Зеленскому. На Украине ухудшается положение простого народа, а власти не инициируют кардинальных изменений из-за отсутствия собственного «интереса», пояснил эксперт.

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Глава Белого дома Джо Байден отчитал президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора 2 апреля из-за торможения реформ в республике, рассказал политолог Михаил Погребинский.

На Украине ухудшается положение простого народа, а власти не инициируют кардинальных изменений из-за отсутствия собственного «интереса», пояснил эксперт в эфире телеканала «Первый независимый».

«Вы там долго и нудно ждали, пока наконец позвонит вам Байден — и что произошло? Да, вы как бы получили выговор по части того, что надо проводить те реформы, которые вам сильно не хочется», — приводит ФАН слова аналитика.

В ходе беседы американский лидер подчеркнул приверженность своей администрации активному стратегическому партнерству с Киевом в поддержку плана Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации программы реформ, основанной на «общих демократических ценностях» США и Украины.

Как указал Байден, эти изменения «обеспечивают справедливость, безопасность и процветание народу Украины». Лидеры двух стран пришли к единому мнению, что эти реформы являются главными для евроатлантических устремлений Украины.

«Было отмечено и поддержано воплощение и продолжение реформ в Украине, в частности антикоррупционной, судебной и реформы Конституционного суда. По словам президента Байдена, в вопросах борьбы с коррупцией США и Украины — братья по оружию», — отметил по итогам разговора сам Зеленский.

При этом, как указал главный редактор портала «Страна.Ua» Игорь Гужва, попытки США сделать «внешнее управление» Украиной тотальным и эшелонированное (хоть и скрытое) сопротивление этому украинской элиты остается одним из главных факторов, дестабилизирующим многие процессы в стране».

Байден готов «в жесткой форме» подталкивать Украину к реформам, считает бывший американский посол в Киеве Стивен Пайфер.

«Президент Байден готов подталкивать Украину к реформам и, возможно, даже порой в жесткой форме с хорошими намерениями», — приводит РИА «Новости» слова дипломата.

По его словам, такое давление будет полезным для Киева, так как будет способствовать выполнению ключевых шагов, которые необходимы, «если Украина хочет состояться как успешное государство и реализовать весь свой потенциал».

Как пишет LIGA.net, США ждут от Украины конкретных шагов, в особенности по борьбе с коррупцией и против олигархов. В качестве сигнала тут стоит расценивать санкции США в отношении украинского бизнесмена Игоря Коломойского.

По сути, требования Вашингтона совпадают с пунктами меморандума, заключенного между Украиной и Международном валютным фондом.

Обозреватели отмечают, что от Киева требуют прекращения атаки на антикоррупционные органы в стране, расследований в отношении причастных к коррупции, в том числе олигархов, и проведения судебной реформы.

При этом, чуть ранее министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире телеканала «Наш» сообщил, что замедление с реформами приводит к тому, что Международный валютный фонд не дает новый транш Украине, пишет «Украина.Ру».

«МВФ не дает деньги, потому что мы, к сожалению, как страна, не говорю в этом случае о власти, осквернили некоторые обязательства, которые были взяты в предыдущие годы. И мы должны их восстановить. Например, по НАПК (Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции, — «Газета.Ru»), возобновление наказания за недостоверные декларирования. Это было решение Конституционного суда», — пояснил глава ведомства.

На кону стояло выделение средств в $1,4 млрд, которые Киев должен был получить еще в прошлом году, но в МВФ решили, что украинские власти не выполнили условия для их получения.

«Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии продлятся», — заявил в феврале постоянный представитель МВФ на Украине Йост Люнгман.

Теперь для получения кредитов Киеву необходимо усилить управление Нацбанка, улучшить законодательные и регулятивные основы банковского надзора и финансового оздоровления, законодательно восстановить и укрепить антикоррупционную инфраструктуру, принять закон о Высшем совете правосудия и провести другие реформы.