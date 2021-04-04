Дождались звонка из США: почему Байден недоволен Зеленским

Глава Белого дома Джо Байден отчитал президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора 2 апреля из-за торможения реформ в республике, рассказал политолог Михаил Погребинский.

На Украине ухудшается положение простого народа, а власти не инициируют кардинальных изменений из-за отсутствия собственного «интереса», пояснил эксперт в эфире телеканала «Первый независимый».

«Вы там долго и нудно ждали, пока наконец позвонит вам Байден — и что произошло? Да, вы как бы получили выговор по части того, что надо проводить те реформы, которые вам сильно не хочется», — приводит ФАН слова аналитика.

В ходе беседы американский лидер подчеркнул приверженность своей администрации активному стратегическому партнерству с Киевом в поддержку плана Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации программы реформ, основанной на «общих демократических ценностях» США и Украины.

Как указал Байден, эти изменения «обеспечивают справедливость, безопасность и процветание народу Украины». Лидеры двух стран пришли к единому мнению, что эти реформы являются главными для евроатлантических устремлений Украины.

«Было отмечено и поддержано воплощение и продолжение реформ в Украине, в частности антикоррупционной, судебной и реформы Конституционного суда. По словам президента Байдена, в вопросах борьбы с коррупцией США и Украины — братья по оружию», — отметил по итогам разговора сам Зеленский.

При этом, как указал главный редактор портала «Страна.Ua» Игорь Гужва, попытки США сделать «внешнее управление» Украиной тотальным и эшелонированное (хоть и скрытое) сопротивление этому украинской элиты остается одним из главных факторов, дестабилизирующим многие процессы в стране».

Байден готов «в жесткой форме» подталкивать Украину к реформам, считает бывший американский посол в Киеве Стивен Пайфер.

«Президент Байден готов подталкивать Украину к реформам и, возможно, даже порой в жесткой форме с хорошими намерениями», — приводит РИА «Новости» слова дипломата.

По его словам, такое давление будет полезным для Киева, так как будет способствовать выполнению ключевых шагов, которые необходимы, «если Украина хочет состояться как успешное государство и реализовать весь свой потенциал».

Как пишет LIGA.net, США ждут от Украины конкретных шагов, в особенности по борьбе с коррупцией и против олигархов. В качестве сигнала тут стоит расценивать санкции США в отношении украинского бизнесмена Игоря Коломойского.

По сути, требования Вашингтона совпадают с пунктами меморандума, заключенного между Украиной и Международном валютным фондом.

Обозреватели отмечают, что от Киева требуют прекращения атаки на антикоррупционные органы в стране, расследований в отношении причастных к коррупции, в том числе олигархов, и проведения судебной реформы.

При этом, чуть ранее министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире телеканала «Наш» сообщил, что замедление с реформами приводит к тому, что Международный валютный фонд не дает новый транш Украине, пишет «Украина.Ру».

«МВФ не дает деньги, потому что мы, к сожалению, как страна, не говорю в этом случае о власти, осквернили некоторые обязательства, которые были взяты в предыдущие годы. И мы должны их восстановить. Например, по НАПК (Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции, — «Газета.Ru»), возобновление наказания за недостоверные декларирования. Это было решение Конституционного суда», — пояснил глава ведомства.

На кону стояло выделение средств в $1,4 млрд, которые Киев должен был получить еще в прошлом году, но в МВФ решили, что украинские власти не выполнили условия для их получения.

«Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии продлятся», — заявил в феврале постоянный представитель МВФ на Украине Йост Люнгман.

Теперь для получения кредитов Киеву необходимо усилить управление Нацбанка, улучшить законодательные и регулятивные основы банковского надзора и финансового оздоровления, законодательно восстановить и укрепить антикоррупционную инфраструктуру, принять закон о Высшем совете правосудия и провести другие реформы.