«Не видим энергичных действий»: Лавров призвал Францию и Германию повлиять на Украину

В российском МИДе выразили разочарование реакцией западных стран на наращивание Киевом военной инфраструктуры в Донбассе, а также переброску ВСУ к линии соприкосновения.

«Нас это тревожит. Мы говорим и нашим европейским коллегам, надеемся, что соответствующее понимание того, что происходит, имеется и в Вашингтоне», — заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции в Нью-Дели.

Кроме того, глава МИД России призвал Францию и Германию, партнеров Москвы по «нормандскому формату», привести украинские власти в чувства.

«К сожалению, каждый раз, когда встречается «нормандский формат» в том или ином качестве, на уровне ли лидеров, представителей, сотрудников министерств иностранных дел, мы не видим энергичных действий со стороны наших французских и германских коллег по приведению украинской стороны в чувства. А сейчас уже слишком много свидетельств того, что это требуется сделать безотлагательно»,

— подчеркнул Лавров.

В этот же день замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что российская сторона обсудила с администрацией США ситуацию в Донбассе.

«Мы исчерпывающим образом изложили американской стороне то, что происходит», — указал Рябков.

Он добавил, что политика Киева и его западных покровителей во главе с США применительно к Донбассу становится все более провокационной и вызывающей.

«В Вашингтоне должны быть озабочены последствиями этой скоординированной политики. Больше возвращаться к этой теме я не вижу смысла», — резюмировал замглавы МИД РФ.

США и Украина связывают ситуацию в Донбассе с передвижением российских войск на юге страны около границы с Украиной. Однако Москва не будет давать Белому дому дополнительные комментарии по поводу передислокации своих воинских соединений, сказал Рябков.

Так российский дипломат ответил на призыв Вашингтона разъяснить военные маневры, которые, как сообщал представитель Госдепартамента США Нэд Прайс, беспокоят американские власти, передает РИА «Новости».

«Конкретно по этой ситуации могу сказать, что мы на прошлой неделе дали пояснения американской стороне», — сказал Рябков.

Он также указал на непонятный информационный подход США к данному вопросу.

«В Вашингтоне не очень склонны были засвечивать все это публично в силу каких-то своих внутренних соображений. Поэтому сейчас, когда прошло несколько дней, и они вдруг вывалили все это на публику, причем, я бы сказал, в достаточно нахальном стиле, желание продолжать [обсуждать] эту тему у нас пропало полностью. Они в Вашингтоне должны довольствоваться теми пояснениями, которые получили на прошлой неделе», — заявил Рябков.

Он также подчеркнул, что отдельно стоит акцентировать внимание на недопустимости формы обращения Вашингтона к Москве.

«В той тональности и в той перспективе, которую нам навязывают американцы, мы, конечно, вести диалог не будем.

Мы вообще сейчас очень селективно подходим к диалогу с США. Мы будем дальше вести диалог с этой страной только по тем вопросам, которые нам интересны, для нас значимы и только на тех условиях, которые нам выгодны. Это очевидная ситуация, не требующая дополнительных объяснений», — констатировал представитель МИД РФ.

Рябков также заметил, что общение с США в последние годы нельзя назвать диалогом в полном смысле слова.

«Американцы что-то формулируют, что считают для себя необходимым, но, как правило, либо игнорируют, либо превратно истолковывают то, что слышат в ответ. А на наши обращения и вопросы мы должной реакции, как правило, не получаем. Либо Вашингтон вообще молчит и не реагирует, в том числе на дипломатические ноты, что, на мой взгляд, неприемлемо и недопустимо, либо реагирует таким образом, что предмет для диалога исчезает», — добавил он.

Нынешнее обострение в диалоге России и США началось после публикации в The New York Times материала, в котором указывалось, что российские войска якобы стягиваются к границе с Украиной. По данным издания, речь шла о примерно 4 тыс. военнослужащих.

В связи с происходящим Европейское командование вооруженных сил Соединенных Штатов повысило уровень наблюдения с «возможного кризиса» до «потенциально неминуемого кризиса» — это самый высокий уровень.

В ходе внеочередного заседания Верховной рады главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак сообщил о расположенных у границы российских войсках.

По словам Хомчака, дополнительные воинские соединения были переброшены в Брянскую, Ростовскую и Воронежскую области. Кроме того, он обратил внимание на Крым, откуда после недавних учений подразделения ВДВ не были возвращены в места дислокации.

В Госдепе заявили, что Белый дом попросил Москву объяснить скопление войск в южных регионах РФ, назвав подобные действия российских властей «провокациями». США готовы заняться этой ситуацией, подчеркнул Нэд Прайс.

По словам пресс-секретаря Госдепа, передвижения российских войск якобы связаны с предшествовавшим нарушением режима прекращения огня в Донбассе, в результате которого четыре украинских солдата погибли и еще четверо были ранены.

«Мы призываем Россию воздерживаться от действий по эскалации», — сказал Прайс, добавив, что Соединенные Штаты обеспокоены любыми попытками Москвы «запугать» Украину, независимо от того, на чьей территории это происходит — российской или украинской.

В ответ на это депутат Госдумы Александр Шерин в эфире «Дума ТВ» заявил, что Соединенные Штаты могут готовить информационную площадку на случай столкновения на юго-востоке Украины, чтобы переложить вину за спровоцированный конфликт на Россию.

«Если бы они ничего не планировали, никакой провокации, то они бы не стали обращать внимания и озвучивать подобные разведданные, если они у них имеются», — отметил парламентарий.

В Кремле подчеркнули, что Россия перемещает свои войска на своей территории так, как считает нужным. Этот процесс, как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, никому не угрожает и никого не должен волновать. «Российская Федерация предпринимает необходимые меры для обеспечения безопасности своих рубежей», — добавил он, подчеркнув, что «по периметру рубежей России идет повышенная активность вооруженных сил стран НАТО».