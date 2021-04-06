«Большая украинская провокация»: к чему приведут демарши Киева в Донбассе

Киев 6 апреля захотел провести внеочередную встречу Трехсторонней контактной группы (ТКГ), где также участвуют ОБСЕ и Россия. Подобные инициативы звучат на фоне усиливающегося в последние дни потока новостей о стягивании сторонами конфликта в Донбассе дополнительных сил к линии соприкосновения.

«Глава украинской делегации Леонид Кравчук обратился к руководству ОБСЕ с просьбой поддержать инициативу Украины о созыве экстренной встречи», — сообщили представители Киева в Facebook.

Целью беседы заявлено обсуждение мер, которые должны привести к прекращению огня. Президент Украины Владимир Зеленский 6 апреля заявил, что с момента объявления в регионе «режима тишины», ВСУ потеряли убитыми 28 солдат и офицеров, при этом с начала 2021 года — 24, восемь из которых — за последние две недели.

Реакции на предложение созвать внеочередную встречу ТКГ со стороны других заинтересованных сторон пока не последовало.

При этом эксперты полагают, что дополнительное заседание потребовалось Киеву, чтобы реализовать свой план, который потенциально может привести к масштабным боевым действиям в Донбассе. Такое мнение в разговоре с «Газетой.Ru» высказал директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

«Я думаю, речь идет о большой украинской провокации, которая ожидается. Нужно быть готовым к боевым действиям, ответственность за которые повесят на Россию. Кравчук резко захотел собрать контактную группу, чтобы обвинить Россию в стягивании сил к границам. Он будет услышан Западом, что для него — главное», — считает эксперт.

Ситуация осложняется тем, что в настоящее время ни у одной из сторон конфликта нет искреннего желания договариваться, считает руководитель киевского центра социальных исследований «София» Андрей Ермолаев.

«Контактная группа могла быть очень эффективным инструментом, если бы все стороны выходили на общие формулы, и эти формулы были подтверждены правительствами. А когда все участники только отстаивают позиции своего руководителя, эта площадка превращается в такое вот ристалище», — считает эксперт. Он обратил внимание, что каждая из сторон специально использует риторику, которая уничтожает взаимное доверие.

Группа уполномоченных представителей Украины, ОБСЕ и России с 2014 года решает оперативные вопросы между противоборствующими сторонами вооруженного конфликта на востоке Украины. Следующее заседание ТКГ по расписанию должно пройти 14 апреля.

Киев направил также ноту специальной мониторинговой миссии ОБСЕ из-за сообщения от 3 апреля народной милиции ДНР о том, что из-за брошенного с беспилотника снаряда украинских силовиков на окраине Донецка погиб ребенок. Киев считает это фейком, ссылаясь на недостаточное количество фото- или видеодоказательств атаки именно со стороны ВСУ. Украинцы подчеркнули, что Александровское находится в 15 км от линии соприкосновения, что затруднительно для атаки с дрона.

При этом российский «5 канал» сегодня показал кадры с похорон погибшего мальчика. Кроме того, по версии представителей народных республик, в ходе обстрелов в начале апреля ранения получила 67-летняя женщина, а еще ранее был убит другой ребенок.

Ультиматум за ультиматумом

До созыва экстренной встречи Украина довольно резко выдвинула несколько своих условий для дальнейших переговоров. В частности, вице-премьер-министр Алексей Резников сообщил о решении отказаться после карантина от любых дальнейших переговоров в Минске из-за его враждебной риторики.

Кравчук же несколько дней назад заявил о неприемлемости для Украины участия в переговорах представителя ДНР Майи Пироговой.

«Как только эта персона [Майя Пирогова] появится на переговорах, мы не будем даже объяснять почему, но мы оставляем переговоры на период, пока [спецпредставитель председателя ОБСЕ на Украине] Хайди Грау не добьется ее исключения», — сказал главный переговорщик Киева.

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин после требования Украины исключить Пирогову усомнился в способностях Киева адекватно воспринимать ситуацию в Донбассе. «Задайте себе вопрос: а вы считаете, что с вами сядут за стол переговоров? Ведь на ваших руках кровь детей, женщин, стариков», — написал политик в своем Telegram-канале.

Киев уже однажды на практике продемонстрировал, что готов срывать заседания из-за участия Пироговой. Это произошло 17 марта, когда украинцы демонстративно покинули заседание из-за нее.

Майя Пирогова в июле 2015 года была заочно приговорена украинским судом к 10 годам тюремного заключения по статье «создание террористической группы или террористическая деятельность». В основе обвинений лежала работа эксперта в 2014-2015 года в министерстве информации ДНР.

Россия без выбора

Каждая из сторон извлекает из нынешнего обострения собственную выгоду, считает директор киевского исследовательского центра «София» Андрей Ермолаев.

«Эта ситуация — игра с огнем, в которой каждый преследует свои цели. Украина теперь может, ссылаясь на обострение ситуации, просить поддержку у западных государств и больше говорить о необходимости форсированного вступления в НАТО. Но это может быть выгодно и непризнанным республикам с Россией — у них будет оправдание для сотрудничества, вплоть до возможного признания ДНР и ЛНР», — сказал украинский эксперт, добавив, что некоторые российские политики уже призывают к этому.

В подтверждение своей позиции Ермолаев приводит отсутствие официальных данных о ситуации в зоне конфликта.

«Любое перемещение и любая перестрелка при современном уровне развития технологий не может быть секретом. Все знают реальное положение дел, но этого не знают остальные. Мы слышим только заявления политиков и дипломатов. Если бы все стороны достигли компромисса, то легко смогли установить, кто же первый начал стрелять, и кто что нарушает. Но ни одна из сторон не собирается нас информировать», — констатирует Ермолаев.

Олег Бондаренко же считает, что последние факты подтверждают намеренное обострение со стороны Киева. В качестве примера он приводит долгий разговор главы Белого дома Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским 2 апреля.

Москва, по мнению эксперта, лишь отвечает на действия Украины и продолжит это делать в будущем.

«Россия будет реагировать в зависимости от ситуации. Если будет настоящая война и Украина попытается отрезать ДНР и ЛНР от России, то Москва может пойти на введение войск, — считает эксперт.

— Боюсь, нас может ждать повторение сценария конфликта в Южной Осетии в 2008 году, когда Россия провела «операцию по принуждению к миру».