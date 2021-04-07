Обвиняется в гибели 600 человек: экс-премьер Ирака может пойти под суд во Франции

Во французских судебных органах зарегистрировали иск в отношении бывшего премьер-министра Ирака Адель Абделя Махди — его обвиняют в преступлениях против человечности и пытках, передает Agence France-Presse со ссылкой на адвоката истцов Жессику Финель. Жалобу подали в прокуратуру по борьбе с преступлениями против человечности, которая действует при Специальном суде Парижа.

Иск связан с протестами против коррупции в Ираке, которые начались в октябре 2019 года. Согласно официальным данным, в ходе возникших инцидентов были убиты 600 манифестантов, 30 тыс. были ранены.

Жалобы подали пять человек, но только один из них — реальный участник событий, который получил тяжелые ранения. Остальные инициаторы подачи иска — родственники пропавшего без вести иракца и еще трех человек, скончавшихся от ран.

Как обратила внимание адвокат, конституция Ирака гарантирует свободу слова и собрания, но манифестации 2019 года изначально систематически подавлялись, «причем с невероятной жестокостью». По ее словам, в людей стреляли из огнестрельного оружия, в том числе это делали снайперы, против манифестантов силовики также использовали гранаты со слезоточивым газом, стреляя ими с близкого расстояния.

Более того, юрист рассказала о похищениях людей, содержании их в заключении без ордера на арест и пытках, что расценивается как грубое нарушение прав человека, подтвержденное миссией ООН в Ираке.

Финель назвала виновниками происходившего власти Ирака, в частности, Адель Абделя Махди. «Премьер-министр, несмотря на свои властные полномочия, не принял мер, чтобы воспрепятствовать преступлениям. Он намеренно содействовал возникновению в стране атмосферы безнаказанности, что лишь провоцировало новые преступления», — отметила адвокат. Согласно ее заявлению, в возникшей ситуации иракский премьер практически не проявлял инициативы в вопросе действий юстиции страны.

Причиной, по которой жалобу подали во Франции, стало то, что у этой страны есть международная компетенция по расследованию и ведению судебных разбирательств в делах о преступлениях против человечности. К тому же, защита учитывала, что Адель Абдель Махди прожил во Франции в общей сложности три десятка лет.

Массовые антиправительственные выступления в Ираке, к слову, стали причиной того, что 1 декабря 2019 года парламент Ирака принял отставку премьер-министра Махди.

За несколько дней до его отставки, 28 ноября, в Багдаде, Наджафе и Насирии от рук сил безопасности погибли не менее 40 человек. Тот день был самым кровавым с начала протестов. Правозащитная организация Amnesty International назвала тот день кровавой баней.

Протесты начались еще 1 октября 2019 года. Митингующие выступали против коррупции, безработицы, системы формирования власти по конфессиональному признаку, а также чрезмерного влияния Ирана.

Вступивший за год до этого в должность премьер-министра Абдул Махди обещал провести в стране реформы, но не сделал этого.

После первых шести дней протестов премьер-министр выразил намерение провести перестановки в правительстве, сократить зарплаты высокопоставленных чиновников и принять меры по снижению безработицы. Но протестные настроения не уменьшились. В конце октября массовые выступления возобновились и вскоре в них была погружена вся страна. Службы безопасности разгоняли митингующих с особой жестокостью, в том числе стреляя на поражение.

Телеканал Sky News Arabia 22 октября приводил данные распространенного заключительного доклада комиссии, занимавшейся расследованием событий в стране, согласно которому уже к тому моменту жертвами охвативших Ирак протестов считались 149 гражданских лиц и восемь сотрудников сил безопасности, пострадавшими числились около 3,5 тыс. иракцев. Как констатировали следователи, это стало следствием «чрезмерного применения силы» стражами порядка. Более того, следователи назвали одной из причин роста насилия неспособность правоохранительных органов установить комендантский час.

Вместе с тем в отчете обратили внимание, что приказов «сверху» открывать огонь по демонстрантам не было.

С осуждением правительства за применение силы против участников протестов выступал даже самый влиятельный духовный лидер иракских шиитов, великий аятолла Али Систани. В своей проповеди в Кербеле он призвал к перевыборам. Бывший премьер-министр отмечал, что решающим аргументом в пользу решения об отставке для него стала именно позиция Систани.