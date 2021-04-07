«Предвыборный ход»: Пашинян встретился с Путиным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился в Кремле с президентом России Владимиром Путиным. В повестке — широкий спектр различных тем, касающихся как двусторонних отношений, так и ситуации в Нагорном Карабахе.

Как заявил Путин перед закрытой частью встречи, самые актуальные и самые острые проблемы — это нормализация ситуации и в Нагорном Карабахе и вокруг него. По словам российского лидера, он рад, что Пашинян принял его приглашение и им определенно есть о чем поговорить.

«Что касается двусторонних отношений, я не буду все перечислять и говорить о том, насколько глубоки наши отношения, которые действительно носят стратегический характер <…> У нас солидный товарооборот. Вместе с тем за прошлый год в силу различных причин, но, прежде всего, конечно, связанных с эпидемией коронавируса, мы наблюдаем некоторое снижение. Уверен, что в самое ближайшее время мы можем не только восстановить этот объем, но и двигаться дальше», — добавил Путин.

Пашинян отметил, что в числе прочего хотел бы поговорить с президентом России о некоторых нюансах деятельности российско-армянской объединенной группировки войск, а также обсудить взгляды Москвы и Еревана на решение нагорнокарабахской проблемы.

«Есть очень важный вопрос, который до сих пор не урегулирован, — это вопрос военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц. Как мы неоднократно обсуждали, согласно заявлению 9 ноября все заложники, военнопленные, другие удерживаемые лица должны быть возвращены на родину, но, к сожалению, до сих пор у нас есть удерживаемые лица в Азербайджане», — добавил премьер Армении.

Отдельно Путин и Пашинян условились поговорить о совместной борьбе с пандемией COVID-19. В частности, по вопросу поставки российской вакцины «Спутник V» в Армению, так как первая партия ожидается в Ереване уже 8 апреля. Армянский премьер заявил, что стране необходимо около 1 млн доз препарата, а Путин пообещал решить этот вопрос, правда, не в ущерб гражданам России.

Карабахский вопрос

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся на том, что одной из основных целей визита Пашиняна в Москву стало обсуждение ситуации в Нагорном Карабахе, собственно, что подтвердили заявления лидеров Армении и России. Как заявил директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян, поствоенная ситуация в регионе — один из наиболее важных вопросов для армянского премьера.

«В частности, это обеспечение безопасности, работа российских миротворцев, коммуникационные проблемы и вопросы, связанные с пленными, которых Азербайджан не выдает Еревану вопреки соглашению от 9 ноября.

Но каких-то резких прорывов и изменений от этих переговоров ожидать не стоит», — считает эксперт.

С этим согласен и старший научный сотрудник Центра евроазиатских исследований МГИМО Вадим Муханов. По его мнению, Пашиняна волнует дальнейшее урегулирование нагорнокарабахского конфликта и реализация трехсторонних соглашений между Россией, Арменией и Азербайджаном.

«Однако во многом это также привязано к острому внутреннему политическому кризису в Армении, результатом которого стало объявление внеочередных выборов. На этом фоне Пашиняну крайне важно поехать в ту страну, которая наиболее благожелательно воспринимается населением Армении — по последним опросам, подавляющее большинство армян с доверием относится именно к России», — отметил эксперт.

В то же время, армянский политолог Грант Микаелян уверен, что Пашиняну необходимо прояснить текущую позицию России по карабахскому вопросу — учитывая, насколько мало Армения может влиять на эту ситуацию, понимание российских целей важно для премьера.

«В особенности из-за того, что пока позиция Азербайджана непонятна, поскольку Баку до сих пор не предоставил мандат российским миротворцам на своей стороне. Это делает архитектуру безопасности на юге Армении и в районе Нагорного Карабаха менее стабильной, поэтому Пашиняну важно понимать позицию России», — добавил эксперт.

Предвыборный аспект

Впрочем, Грант Микаелян, как и Вадим Муханов, не исключает, что одним из важных стимулов для поездки в Москву для Пашиняна стал внутренний политический кризис в Армении, который он сам попытался нивелировать путем внеочередных выборов — голосование запланировано на конец июня и предусматривает отставку премьера в апреле.

«Премьер Армении обеспокоен своей предвыборной судьбой, да и вообще политической судьбой, поэтому решил попытаться узнать позицию России относительно выборов — будет ли Москва помогать его конкурентам, или она занимает нейтральную позицию. При этом день выборов и день отставки Пашиняна официально еще не назначены, названы только приблизительные даты. Скорее всего, визит премьера Армении в Москву должен помочь в том, чтобы определить эти моменты», — указал эксперт.

Визит Пашиняна в Москву именно в этот период Вадим Муханов склонен интерпретировать, как важный предвыборный шаг,

поскольку армянскому премьеру необходимо зафиксировать свое некое привилегированное положение и продемонстрировать факт близких отношений с президентом России.

«Отсутствие налаженных контактов с Путиным ставилось в вину Пашиняну в прошлые годы его пребывания у власти. Говорилось, что в отличии от других лидеров Армении, в частности, Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, у премьера был не такой высокий уровень доверия в отношениях с президентом России. Это неоднократно озвучивали лидеры оппозиции и критики Пашиняна», — пояснил эксперт.

Российский нейтралитет

По вопросу, насколько выгодна России победа Пашиняна на будущих выборах, мнения специалистов несколько расходятся. Так, Александр Искандарян уверен, что Москва в любом случае не станет четко обозначать свою позицию в отношении внутриполитической повестки в Армении.

«Москва будет ждать итогов выборов и работать с тем человеком или с той партией, которая на них победит. Руководству России могут нравиться или не нравиться какие-то армянские политики, но о личностях тут речи не идет.

Довольно широко известно, что у Путина есть достаточно дружеские отношения с Робертом Кочаряном. А лидеры, приходящие к власти так, как Пашинян, вряд ли могут вызывать особую симпатию в Москве. Однако в России всегда умели разделять личные взаимоотношения и место Армении в системе российских приоритетов на Южном Кавказе», — добавил эксперт.

В то же время, Грант Микаелян согласен, что Россия не станет формулировать свою позицию по тем или иным участникам голосования, но не исключил, что

Пашиняна вряд ли можно назвать выгодным вариантом для Москвы.

«В Москве опасаются отмены соглашений от 9 ноября с армянской стороны, хотя в данный момент Армения ничего не может сделать в этом направлении, даже если сменится власть. Скорее всего, предпочтительнее для России будет Роберт Кочарян, но в принципе потенциальных кандидатов может быть больше», — отметил эксперт.

В Армении фактор российской поддержки играет определенную роль для избирателей, поэтому каждый кандидат будет стараться заявить о ее наличии, продолжил Микаелян, этот момент сыграет свою роль во время выборов, но не станет определяющим.

При этом Вадим Муханов уверен, что Россию будет устраивать любой руководитель республики Армения, который будет неуклонно следовать подписанным трехсторонним соглашениям и заниматься реализацией всех условий, хотя они крайне тяжелы именно для армянского общества.

«Никаких особых приоритетов для Москвы не существует, вероятно, российская сторона заинтересована лишь в том, чтобы выборы в Армении прошли без эксцессов, послужили началом конца политического кризиса в республике и привели хотя бы к относительно стабилизации ситуации», — резюмировал эксперт.