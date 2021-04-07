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Один из домов поселка шахты &laquo;Глубокая&raquo; в Горловке, пострадавший из-за обстрелов. Поселок находится рядом с линией соприкосновения в Донецкой области, апрель 2021 года Один из домов поселка шахты &laquo;Глубокая&raquo; в Горловке, пострадавший из-за обстрелов. Поселок находится рядом с линией соприкосновения в Донецкой области, апрель 2021 года

Диалог заблокирован: экстренное заседание по Донбассу закончилось ничем

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Киев и Донбасс обвинили друг друга в срыве урегулирования

Инициированное Киевом экстренное заседание контактной группы по Донбассу не дало никаких результатов, констатировал полпред России Борис Грызлов. По его словам, Украина отклонила конструктивные предложения самопровозглашенных республик Донбасса по верификации нарушений перемирия. В Киеве же, напротив, обвиняют Россию вместе с ДНР и ЛНР в безрезультатном завершении переговоров. При этом срыв переговоров проходит на фоне продолжения обострения в Донбассе.

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Полномочный представитель России в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе Борис Грызлов заявил, что экстренное заседание ТКГ, инициированное Украиной, завершилось безрезультатно. По его словам, участники встречи рассчитывали, что в ходе переговоров будут представлены конкретные шаги по реализации дополнительных мер по прекращению огня.

«Однако четырехчасовое обсуждение закончилось безрезультатно. Вместо этого украинскими представителями были предприняты попытки вновь выхолостить и исказить указанные меры», — добавил Грызлов.

Украинская сторона заблокировала конструктивные предложения представителей самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР по механизму верификации нарушений перемирия, продолжил полпред России, они были отклонены без какой-либо аргументации.

При этом Грызлов выразил надежду, что украинские военные будут исполнять приказы, продекларированные в соответствующем заявлении, опубликованном на сайте минобороны Украины. А также отметил, что Киев все же сделал первый шаг к соблюдению перемирия, правда спустя восемь месяцев после заключения договоренностей.

«Украина публично заявила о своей приверженности мерам по прекращению огня без каких бы то ни было искажений и интерпретаций. Мы приветствуем, что заявление Украины действительно соответствует дополнительным мерам и из него четко видно, что ответный огонь может открываться только по приказу руководства Вооруженных сил Украины и вооруженных формирований Донбасса», — указал Грызлов, подчеркнув, что предотвращение и верификация нарушений должны проходить при взаимодействии Киева с республиками Донбасса.

Собственно, подобное заявление со стороны Украины, действительно, появилось в преддверии экстренного заседания ТКГ. Так, на сайте украинского минобороны разместили измененную версию приказа по дополнительным мерам прекращения огня в Донбассе. Теперь документ соответствует изначальным соглашениям сторон о перемирии, хотя в прошлой версии заявления указывалось, что ВСУ только «в случае необходимости» готовы действовать в соответствии с июльским алгоритмом.

По информации «Коммерсанта», именно приведение этого документа к букве изначальных договоренностей открыло путь к заседанию ТКГ, поскольку Россия и представители ДНР и ЛНР неоднократно требовали этого от Киева.

Украинский взгляд

С конца февраля в Донбассе наблюдается серьезное обострение. На линии соприкосновения возобновились столкновения между участниками конфликта — с обеих сторон сообщают о погибших и раненных. В срыве перемирия Украина обвиняет республики Донбасса, тогда как ЛНР и ДНР последовательно указывают на невыполнения договоренностей Киевом.

Ситуация накалилась до такой степени, что в Донецке уже не исключают возобновления открытого конфликта, считая, что Украина может начать наступление под конец апреля. В то же время, на Украине усилилась негативная риторика в отношении России, в Киеве отмечают «стягивание российских сил» к границам страны и говорят о готовности «дать отпор». При этом свои заявления украинская сторона активно обсуждает с западными странами, в частности, США уже пообещали «помочь» Украине.

Итоги сегодняшнего заседания ТКГ представители Киева в контактной группе оценивают несколько неоднозначно. Так, спикер украинской делегации Алексей Арестович заявил «Интерфакс-Украина», что

все стороны переговоров согласились подтвердить свою приверженность необходимости соблюдения режима прекращения огня в Донбассе, но документально это не зафиксировали якобы из-за позиции России, ДНР и ЛНР.

«Прения начались вокруг текста совместного заявления. Россия и ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей, так Киев называет самопровозглашенные ДНР и ЛНР. — «Газета.Ru») придирались к отдельным словам текста, предложенного послом ОБСЕ по вопросам безопасности [Яшаром Халитом] Чевиком. Документально совместного заявления подписать не удалось, несмотря даже на готовность к компромиссам по удовлетворившему всех текстовому проекту заявления», — сказал представитель делегации Украины.

При этом Арестович также отметил, что стороны продолжат обсуждать дополнительные меры по контролю за прекращением огня в рамках следующего заседания ТКГ, которое должно пройти 14 апреля.

Негативный фон

Впрочем, пока представители контактной группы пытались договорится о перемирии и подтвердить приверженность сторон к соблюдению режима прекращения огня. В Донбассе происходили не самые позитивные события. Как из Киева, так и из самопровозглашенных республик поступали сообщения о нарушении договоренностей.

К примеру, в ДНР обвинили ВСУ в минометном обстреле поселка Веселое в пригороде Донецка, а в ЛНР зафиксировали размещение украинской стороной бронетранспортера в близи жилых домов в Станице Луганской. На Украине же заявили о нарушении режима прекращения огня в около населенных пунктах Гнутово, Широкино и Водяного на Приазовье.

При этом ВСУ не только фиксировали предполагаемые нарушения, но и решили провести учебные стрельбы по воздушным целям в зоне проведения силовой операции в Донбассе. Как сообщили в пресс-центр украинского штаба Операции объединенных сил, вместо беспилотников в качестве мишеней использовали осветительные 120-миллиметровые мины.

«В районе отвода тяжелого вооружения подразделения отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха упражнялись в мастерстве боевой стрельбы из зенитных установок ЗУ-23-2», — говорится в сообщении.

Кроме того, как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, Киев продолжает стягивать к линии соприкосновения новые силы и нарушать режим прекращения огня.

«Призываем Украину и страны НАТО прекратить доходящую до истерики русофобскую пропагандистскую кампанию, остановить военные приготовления и нагнетание напряженности в Донбассе и воздерживаться от действий, способных привести к дестабилизации ситуации на востоке Украины», — подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства.