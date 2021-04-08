Шпионские игры: российских дипломатов могут выдворить из США

В ближайшее время США могут объявить персонами нон грата дипломатов из Российской Федерации. Об этом со ссылкой на трех анонимных сотрудников американской администрации сообщает агентство Bloomberg.

Выслать Штаты планируют тех сотрудников дипмиссии, которых Пентагон и Госдеп сочтут агентами российской разведки. Другими словами, если «деятельность [сотрудников дипмиссии] не соответствует дипломатическому статусу», заявили собеседники издания.

Вашингтон намерен предпринять «ответные шаги» на «атаку русских хакеров» на госучреждения США с помощью взлома софта SolarWinds и «наказать» Россию за якобы вмешательство в выборы президента. Кроме высылки дипломатов, ответные меры могут включать в себя новые санкции.

Ограничения должны коснуться «лиц, близких к президенту РФ Владимиру Путину» и агентств, якобы замешанных во вмешательстве в выборы.

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что в случае высылки российских дипломатов Москва может ответить зеркально. Кроме того, властям РФ стоит ограничить доступ к американской дипсобственности, как это произошло в Штатах, добавил сенатор.

17 марта президент США Джо Байден заявил, что Россия должна ответить за якобы вмешательство в президентские выборы, состоявшиеся в 2020 году.

По его словам, в конце января он обсудил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным заявление американской разведки о вмешательстве стран, в которые в том числе входит Россия, в президентские выборы. Он отметил, что разговор длился долго и начался со слов: «Я знаю вас, и вы знаете меня. Если я установлю, что это произошло, то будьте готовы». Кроме того, американский президент отметил, что в будущем можно «делать два дела одновременно», а также сотрудничать в областях, в которых совместная работа стран находится в общих интересах.

Спустя две недели министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США играют со спичками, говоря о новых санкциях против России. «Диапазон моих оценок происходящего — от «упражнения в бессмысленности» до «опаснейшей игры со спичками», — отметил глава МИДа.

Российских дипломатов США уже высылали — в 2016 году 44-й президент США Барак Обама приказал выдворить 35 российских дипсотрудников. Госдеп объявил персонами нон-грата тех работников российских дипмиссий, кто «не действовал в соответствии с их дипломатическим или консульским статусом».

Эти действия были предприняты как ответ на якобы вмешательство России в президентские выборы. Кроме того, меры стали реакцией на «преследования американских дипломатов за рубежом, которые увеличились за последние четыре года и в значительной мере за последние 12 месяцев». Тогда Кремль не ответил США «зеркально» и лишь пригласил детей американских дипломатов на новогоднюю елку.

В 2017 году в ответ на новые антироссийские санкции президент РФ Владимир Путин объявил, что Москва вышлет 755 американских дипломатов, чтобы уравнять их число с российскими коллегами в Штатах. В ответ на закрытие консульства РФ в Сан-Франциско Россия также решила закрыть консульство США в Санкт-Петербурге. Американских дипломатов в Москве лишили дачи в Серебряном бору и выделенной парковки у здания посольства США на Новинском бульваре.