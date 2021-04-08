Потеряем полстраны: генерал СБУ оценил идею интервенции НАТО в Донбасс

Экс-глава Следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Вовк раскритиковал идею вмешательства сил НАТО в конфликт в Донбассе. Его слова передает телеканал «Наш».

Итогом участия альянса в войне может стать утрата Украиной сразу нескольких юго-восточных областей. Это произошло бы, предположил Вовк, в случае вторжения России и дальнейшего отступления сил НАТО на запад.

«Все понимают, что без НАТО мы войну нигде не выиграем, если пойдем на эту войну. Первый вопрос: а если мы будем в НАТО, пойдет ли НАТО на войну с Россией? Большой вопрос. Вряд ли. Скорее нет», — сказал генерал-майор.

По его словам, Украину не возьмут в НАТО и другие члены альянса не будут ее защищать — особенно в условиях отсутствия территориальной целостности и кризиса государственности.

Он также предположил, что НАТО может бросить украинские войска на произвол судьбы, и таким образом Россия приобретет не только всю Донецкую, но также Харьковскую, Херсонскую и Николаевскую области.

6 апреля президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что только вступление украинского государства в альянс поможет завершить конфликт в Донбассе.

«Мы стремимся к реформированию нашей армии и оборонного сектора, но одними реформами Россию не остановить», — сказал глава Украины. По его словам, программа по принятию новых членов в НАТО станет настоящим сигналом для РФ. Москва обвинения в участии во внутриукраинском гражданском конфликте отрицает.

Вскоре после слов Зеленского представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер заявила, что Берлин в настоящий момент не видит перспектив еще большего сближения Украины и НАТО. Днем ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Украина давно стремится присоединиться к НАТО в качестве члена и что администрация президента США Джо Байдена обсуждает этот вопрос с Киевом. При этом она указала, что решение о членстве в НАТО принимается всеми участниками Североатлантического альянса, а не только Вашингтоном.

Если Киев решит вступить в НАТО, то это лишь усугубит его отношения с самопровозглашенными республиками Донбасса и усилит внутриукраинский кризис, предупредил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы глубоко сомневаемся в том, что это поможет как-то Украине справиться со своей внутренней проблемой. С нашей точки зрения, это еще более усугубит ситуацию, потому что, говоря о вступлении в НАТО, никоим образом нельзя абстрагироваться от мнения людей», — пояснил представитель Кремля.

Он предположил, что если спросить мнение «нескольких миллионов людей в самопровозглашенных республиках», то станет ясно, что «такое членство в НАТО для этих людей является глубоко неприемлемым».

Потерю ряда регионов Украине уже предсказывали ранее. В прошлом мае зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Украина может лишиться Одессы, Херсона, Николаева и Запорожья.

«Нас в России это, естественно, тревожит. Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами юго-востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают», — отмечал сенатор.

В то же время зампред комитета Госдумы по международным делам и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская в конце весны призывала российских политиков воздержаться от прогнозов о выходе территорий из состава Украины. По словам депутата, подобные заявления замедляют нормализацию российско-украинских отношений.