«Плохо вижу, но стреляю хорошо»: Кравчук пообещал лично убивать врагов

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала «Украина 24», что лично готов убивать из огнестрельного оружия российских десантников.

Накануне в эфире одного из украинских телеканалов журналист Дмитрий Гордон спросил у Кравчука, будет ли он стрелять в случае, если «кто-то с парашютами начнет спрыгивать возле его дома с российскими флагами». Политик ответил утвердительно.

«Оружие почищено и подготовлено. <...> Хотя я плохо вижу, но стреляю хорошо. Буду до последнего — пока руки [будут] оружие держать и пока видеть врага буду», — сказал Кравчук.

Он также отметил, что до сих пор ходит на охоту (Кравчуку 87 лет). «Со 150 м, с первого выстрела точно в цель. Никто сначала не поверил», — подчеркнул первый украинский глава.

В августе 2019 года Леонид Кравчук заявил, что не чувствует себя в безопасности. «Вот я ложусь спать, и у меня на тумбочке всегда со мной мой пистолет. Если я его не достал из тумбочки и не положил около себя — я не могу заснуть», — сообщил он.

По словам экс-президента Украины, он не думает, что пистолет поможет ему в случае чего, но «ему так спокойнее».

Годом ранее экс-врио президента Александр Турчинов заявил, что лично готов штурмовать Перекоп (село в Крыму, полуостров перешел в российскую юрисдикцию весной 2014 года по итогам референдума). По его словам, если украинский президент Владимир Зеленский инициирует военную операцию по силовому «возвращению» полуострова, то он готов пойти на передовую с оружием в руках.

«Я давал ответы на вопросы следователей о причинах непроведения наступательных операций в Крыму и, если нужно, готов ответить еще. Нынешнему президенту дать ответ на эти вопросы будет гораздо сложнее. Если он вдруг решит наступать — я буду в первых рядах штурмового батальона», — пояснил Турчинов.

Сейчас ситуация в Донбассе значительно накалилась. Наблюдатели ОБСЕ со 2 по 5 апреля зафиксировали уже более 1,5 тыс. нарушений режима прекращения огня.

Несколько дней назад в ходе внеочередного заседания Верховной рады главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслан Хомчак сообщил о расположенных около границы российских войсках. По словам генерала, дополнительные воинские соединения были переброшены в Брянскую, Ростовскую и Воронежскую области. Кроме того, он обратил внимание на Крым, откуда, как он утверждает, после недавних учений подразделения ВДВ не были возвращены в места дислокации.

В Госдепе заявили, что Белый дом попросил Москву объяснить скопление войск в южных регионах РФ, назвав подобные действия российских властей «провокациями».

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в ответ на это заявил, что Москва не будет давать Белому дому дополнительные комментарии по поводу передислокации своих воинских соединений, призвав Вашингтон «довольствоваться теми пояснениями», которые он уже получил.

Переброска подразделений российских войск в южные регионы РФ обусловлена решениями руководства страны и не представляет ни для кого угрозы, пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Еще раз повторяю то, что я уже говорил неоднократно: Россия никому не угрожала и не угрожает, и ни для кого не представляет угрозы. Российские Вооруженные силы находятся там на территории РФ, где это признано необходимым и целесообразным, и будут находиться так долго, насколько это опять же будет признано целесообразным нашим военным руководством и Верховным главнокомандующим»,

— отметил представитель Кремля.