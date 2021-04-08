Превратили в унитаз: в США осквернили памятник главе Конфедерации

Необычная кража произошла в американском штате Алабама. С кладбища Old Live Oak Cemetery в городе Сельма украли памятник в виде резного кресла, которое было установлено на могиле президента Конфедерации — де-факто независимого государства, существовавшего во время Гражданской войны в США в 1861-1865 годы — Джефферсона Дэвиса, восставшего против администрации Авраама Линкольна.

Об исчезновении памятника 20 марта сообщила организация «Объединенные дочери Конфедерации» (United Daughters of the Confederacy), которая занимается увековечиванием памяти солдат южных штатов времен Гражданской войны.

По словам члена отделения ОДК в Сельме Патрисии Годвин, монумент был установлен более века назад вместе с другими памятниками армии Конфедерации на большом участке городского кладбища Old Live Oak Cemetery.

Речь идет о резном стуле высотой около 0,91 м и весом в несколько десятков кг, имитирующем рабочее кресло первого и последнего президента американских конфедератов. Стоимость монумента оценивается в $500 тыс.

Виновник исчезновения раритета уже объявился. Группа, называющая себя White Lies Matter («Белая ложь имеет значение»), разослала средствам массовой информации электронное письмо, в котором утверждалось, что стул у нее. Авторы сообщения не требовали денег в качестве выкупа за памятник, зато, по сообщению газеты USA Today, заявили, что ОДК должны повесить на свою штаб-квартиру в Ричмонде, штат Вирджиния, баннер с фразой: «Правители этой страны всегда считали свою собственность более важной, чем наши жизни». Это цитата Ассаты Шакур — активистки боровшихся за права чернокожих организаций «Черные пантеры» и «Черная освободительная армия». Ее осудили за убийство военнослужащего штата Нью-Джерси в 1977 году. Она сбежала из тюрьмы в 1979 году и уже несколько десятилетий живет на Кубе.

Согласно разосланным СМИ письмам, активисты хотят, чтобы баннер повесили над штабом ОДК ровно на 24 часа 9 апреля — в этот день будет отмечаться очередная годовщина капитуляции Конфедерации в Гражданской войне.

,000 Jefferson Davis chair stolen in Selma will be a toilet unless Confederate group hangs banner, email claims. Points for both chutzpah & style to #WhiteLiesMatter for this one! https://t.co/ErxFTZRw8U — helliongoddess / JulieMcKay (@helliongoddess) April 6, 2021

«Невыполнение этого требования приведет к тому, что памятник — богато украшенный каменный стул — немедленно превратится в туалет», — приводит текст сообщения Alabama Media Group.

Если же условия будут выполнены, White Lies Matter обещает вернуть статую «и очистить ее в придачу».

«Джефферсону Дэвису это больше не нужно. Он давно умер... Как и большинство памятников представителям Конфедерации, (стул) в основном существует, чтобы напоминать тем, чью свободу пришлось купить кровью, что все еще существует часть нашей страны, которая более чем готова продолжать проливать кровь, чтобы избежать выплаты этого долга», — указано в послании.

В ответ на вопросы информагентства AP по электронной почте в группе White Lies Matter пояснили, что преследуют цель «творчески» подойти к спору вокруг памятников конфедератам. Они выразили надежду, что ОДК решит сотрудничать. «Многие в этой стране, кажется, больше озабочены насилием над вещами, чем насилием над людьми, до тех пор, пока они могут продолжать убеждать себя, что эти люди — просто вещи», — указано в ответе.

По данным AL.com — одного из СМИ, получивших письмо от WLM, — памятник уже могли использовать в качестве унитаза. Портал привел следующее заявление группы: «Поскольку ОДК дал нам все основания полагать, что они не намерены вешать баннер, вплоть до объявления наших требований «fake news», White Lies Matter решила преждевременно продвинуться с переделкой стула. Он будет немедленно возвращен ОДК».

Это заявление, по данным портала, сопровождали фотографии стула, который, судя по всему, действительно использовался не по назначению.

«White Lies Matter свяжется с ними напрямую и сообщит координаты, указывающие, где находится стул», — приводит AL.com текст послания группы.

«Никто не знает, что с этим делать, это действительно странно», — сказал The Washington Post окружной прокурор округа Даллас Майкл Джексон. По его словам, сначала он решил, что на самом деле группа называется White Lives Matter («Жизни белых важны» — по аналогии с популярным в США движением Black Lives Matter «Жизни черных важны»), пока не понял, что это «игра слов» и что White Lies Matter означает «прямо противоположное».

Сельма, как обращает внимание Deutsche Welle, занимает особое место в истории борьбы за гражданские права в США. В 1965 году в этом городе прошла серия кровавых маршей за право голоса, в которых полиция штата жестоко избила протестующих, пытавшихся пробраться к столице штата Монтгомери.

«Сельма похожа на «Сумеречную зону», — сказал Майкл Джексон AP. — Здесь никогда не бывает скучно».