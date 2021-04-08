Президент на передовой: Зеленский встретится с военными

«[Владимир Зеленский] посетит передовые позиции, где в последнее время систематически нарушается режим всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня и где в результате вражеских обстрелов погибли и были ранены украинские защитники», — сообщает офис президента Украины.

Украинский лидер планирует встретиться с военнослужащими ВСУ.

В Донбассе с конца февраля этого года наблюдается обострение конфликта даже с учетом существования договоренностей о дополнительных мерах по обеспечению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки, в результате которых с обеих сторон погибли и получили ранения как военные, так и гражданские.

Киев обвинил в эскалации самопровозглашенные республики Донбасса. В свою очередь, Донецк и Луганск отметили, что Киев не выполняет июльские договоренности. Это они назвали главной причиной обострения. Министр иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова указала на попытки украинских властей перевести конфликт в Донбассе в горячую фазу и спровоцировать республики на оказание силового сопротивления.

По мнению главы ДНР Дениса Пушилина, в возобновлении полномасштабных боевых действий в Донбассе заинтересован сам украинский президент.

«Зеленский и компания идут на обострение конфликта для отвлечения [внимания] от растущих внутренних проблем. Это и провальная вакцинация, и рост заболевших коронавирусом [COVID-19], и внутриклановая борьба за власть, в которой Зеленский играет далеко не первую скрипку, это и беспрецедентный рост государственного долга, демонстрирующий, что Украина — государство-банкрот», — сказал политик «Ленте.ру».

Как он обратил внимание, Киев на сегодняшний день бросает все средства на попытки убедить Евросоюз и США, что в нынешней эскалации конфликта виновата Россия.

По его мнению, Зеленский осознает риск лишиться президентского кресла в результате проигрыша в войне, но, как полагает Пушилин, он сам себя загнал в угол и пространства для маневра у него почти не осталось.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее предостерегла Киев от попыток реализовать силовой сценарий в Донбассе. К тому же, она призывала украинские власти прекратить «выдумывать новые договоренности и документы по урегулированию ситуации в Донбассе» и выполнять свои обязательства по минским соглашениям, в частности соблюдать режим прекращения огня.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью словацкому изданию Tyžden выразил мнение, что конфликт в Донбассе может быть завершен в течение недели, если на это согласится Россия. «Если Москва политически решит придерживаться собственных обещаний — а они много раз говорили, что Донбасс должен остаться частью Украины — и решит вывести свои войска, конфликт может быть решен легко и достаточно быстро», — говорил украинский министр.

Москва опровергает заявления, что Вооруженные силы РФ присутствуют на территории самопровозглашенных республик.

По словам Кулебы, ухудшение ситуации в Донбассе наблюдается со второй половины декабря. К тому же, как он отметил, снижается эффективность переговоров в трехсторонней контактной группе, где встречаются Россия, Украина и ОБСЕ.

В Москве обстановку на линии соприкосновения называют пугающей, отмечая, что пока не заметили намерений Киева взять свои подразделения под контроль.

Представитель Кремля Дмитрий Песков на фоне обвинений России в стягивании войск к украинской границе в очередной раз обратил внимание, что РФ не выступает стороной внутриукраинского конфликта. Этим он объяснил невозможность со стороны Москвы обеспечить всеобъемлющее перемирие. При этом он отметил, что Россия использует свое влияние для выполнения соглашений.