Лоялисты против сепаратистов: почему бунтует Северная Ирландия

Волну насилия и погромов в Северной Ирландии в этот раз подняли вовсе не сторонники отделения региона от Великобритании. Наоборот, протест вспыхнул в протестантских районах, где проживают преимущественно лояльно настроенные к Лондону ирландцы.

Формальным поводом для начала беспорядков стали события лета 2020 года. Тогда, в разгар строгого карантина из-за пандемии коронавируса прошли пышные похороны одного из ветеранов «Ирландской республиканской армии» Бобби Стори. Именно представители этой радикальной организации долгое вели борьбу за независимость Ирландии от Британии, в том числе с помощью терактов.

На похоронах были замечены и 24 политика из партии «Шинн фейн», представители которой выступают за единую Ирландию, сообщает Irish Times. Всего на мероприятии во время локдауна было около двух тысяч человек. При этом, согласно карантинным правилам, на прощание с покойным могли прийти не более 30 человек.

Прокуратура не стала требовать наказания для организаторов пышных похорон и нарушителей карантина, что заставило лоялистов выйти на улицы.

Вскоре после начала протестов сторонников за сотрудничество с центром на улицы вышли и ирландские националисты — «республиканцы», мечтающие об объединении британского региона с независимой Ирландией.

В Белфасте между идеологическими противниками завязались бои с применением кирпичей и «коктейлей Молотова». Агрессию можно объяснить молодостью основной массы протестующих — в основном, им от 13 до 20 лет.

Уже известно о 55 полицейских, получивших ранения, нападениях на журналистов и аресте почти 20 манифестантов.

На кадрах беспорядков из Белфаста видно, что протестующие угоняют транспорт, сожгли как минимум один двухэтажный автобус, бьют витрины и забрасывают камнями правоохранителей. Полиция использует в ответ водометы.

Премьер Соединенного Королевства Борис Джонсон отреагировал на события в Белфасте всего одним сообщением в Twitter. «Я глубоко обеспокоен сценами насилия в Северной Ирландии, особенно нападениями на местную полицию, которая защищает общественность и бизнес, нападениями на водителя автобуса и нападением на журналиста. Путь к разрешению разногласий лежит через диалог, а не через насилие или преступность», — написал глава британского правительства.

Прибывший в регион британский министр по делам Северной Ирландии Брэндон Льюис 8 апреля выразил несогласие с лоялистами, которые упрекают Лондон в предательстве. Представитель центральной власти выступил за мирный диалог и урегулирование по правилам демократии.

«У меня не хватает слов, чтобы говорить о сознании взрослых, которые побуждают 13-летнего ребенка вести себя подобным образом», — прокомментировал Льюис участие несовершеннолетних в погромах.

При этом право на недовольство отдельной группы протестующих министр Льюис признал. Речь идет о членах профсоюзов — они возмущены особыми правами, которые Северная Ирландия получила по условиях сделки по Brexit между Британией и Евросоюзом. Она предполагает отсутствие жесткой сухопутной границы между британским регионом с оставшейся в ЕС Ирландией и беспошлинный ввоз товаров.

При этом Великобритании и Евросоюзу соглашение далось с огромным трудом — ведь по Белфастскому договору 1998 года, который примирил стороны, создание границы между Ирландией и Северной Ирландией не допускалось. И лишь в конце 2020 года Лондон и Брюссель окончательно договорились, что лоялисты теперь рассматривают как предательство со стороны Лондона.

Открытый конфликт в Северной Ирландии между сторонниками единой Британии и сепаратистами длился почти всю вторую половину XX века, в результате его погибли более 3 тысяч человек, еще 50 тысяч пострадали. Радикалы прекратили вооруженную борьбу после достижения Белфастского соглашения, по которому они получили амнистию.