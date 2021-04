В тени королевы: скончался герцог Эдинбургский принц Филипп

Не дожив двух месяцев до 100-летнего юбилея, супруг британской королевы Елизаветы II принц Филипп скончался сегодня утром в Виндзоре. Об этом сообщил Букингемский дворец на своем сайте, сопроводив новость фотографией принца и комментариями королевы.

«Ее Величество Королева с глубоким сожалением объявила о смерти своего любимого мужа, Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Его Королевское Высочество мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке», — говорится в заявлении.

Совсем недавно сообщалось, что герцог Эдинбургский успешно перенес небольшую операцию на сердце — после того, как 16 февраля его доставили в лондонский госпиталь короля Эдуарда VII из-за плохого самочувствия.

Две недели спустя его перевели в больницу Святого Варфоломея, где для лечения неназванной болезни сердечно-сосудистой системы провели операцию, а после вернули на реабилитацию в госпиталь короля Эдуарда. Через месяц после госпитализации, 16 марта, Букингемский дворец объявил, что принца Филиппа выписали из больницы и что он пребывает в хорошем расположении духа.

close

Герцогу Эдинбургскому 10 июня 2021 года исполнилось бы 100 лет. В браке с королевой Елизаветой II, которая приходилась ему четвероюродной сестрой, он прожил почти 74 года, все это время находясь в тени монарха — к этому он долго и болезненно приспосабливался. В политической жизни страны, впрочем, не принимали участие ни принц Филипп, ни Елизавета II — в Великобритании монархия выполняет декоративную роль и служит, скорее, для поднятия морального духа британцев и граждан стран Британского Содружества. Однако в раннем детстве будущий британский принц-консорт оказался в гуще политических событий, из-за которых его жизнь круто перевернулась.

Принц греческий и датский Филипп родился и вырос в Греции, на острове Корфу в королевской семье: его отец принц Андрей, брат короля Греции Константина I, принадлежал к датско-греческой династии, а мать принцесса Алиса была дочерью немецкого принца Луи Баттенберга, который женился на одной из внучек британской королевы Виктории. По отцовской линии принц Филипп связан и с династией Романовых — он внук королевы-консорта Греции Ольги Константиновны и праправнук российского императора Николая I. По материнской линии Филипп приходится внучатым племянником последней русской императрице Александре Федоровне.

Младший ребенок и единственный сын принца Андрея, Филипп был представителем датской династии Глюксбургов и мог претендовать на оба трона — Дании и Греции. Но не занял ни один. В 1922 году разразилась война между Грецией и Турцией, дядя принца, король Константин I, на которого возложили вину за поражение страны, отрекся от престола, а принц Андрей попал под арест. Впоследствии вся королевская семья Греции оказалась в изгнании — эмигрировала во Францию на военном британском корабле (переезд был настолько опасным, что принца Филиппа прятали в коробке из-под фруктов, организовав в ней кроватку).

Сначала монархи переехали во Францию. Семья обосновалась в парижском пригороде Сен-Клу. Филипп начал свое обучение в американской школе в Париже, но вскоре отправился в Великобританию для обучения в подготовительной школе Чеам, где жил со своей бабушкой в Кенсингтонском дворце. Когда Филиппу исполнилось 12, он переехал в Германию на обучение в частную школу в Залеме. Но спустя два года уехал из нацистской Германии — и перешел в школу Гордонстоун в Шотландии.

Сложные времена продолжились в жизни принца и в подростковом возрасте: сестры быстро вышли замуж за немецких аристократов и переехали в Германию, мать лечилась от шизофрении в психиатрической больнице, отец переехал в Монте-Карло. Спустя несколько лет семья его старшей сестры разбилась в автокатастрофе, а когда Филиппу исполнилось 17, от рака костного мозга умер его дядя и опекун лорд Милфорд Хейвен.

В 1939-40-х Филипп Маунтбеттен (так была англизирована немецкая фамилия Баттенберг) обучался в Королевском военно-морском колледже в Дартмуте. Окончив его со званием мичмана, он служил на Военно-морском флоте всю Вторую мировую войну и дошел до звания старшего лейтенанта. Филипп принимал участие в Критской операции и сражении у мыса Матапан на Средиземноморском театре военных действий, а также служил на линкоре и эсминце в войне с Японией в Тихом океане.

С кузиной Елизаветой, будущей королевой, он познакомился на свадьбе британского герцога Кентского и греческой принцессы Марины в 1934 году – ему было 13 лет, ей – 8. Позже он встретился с ней в 1939 году в колледже в Дартмуте во время визита короля Великобритании Георга VI и его семьи: тогда принцессе Елизавете уже было 13, а греческому принцу в изгнании — 18 лет. После этого между молодыми людьми завязалась переписка. В 1946 году, после окончания Второй мировой войны, оставаясь то у бабушки, принцессы Виктории, в Кенсингтонском дворце, то у дяди, Дики Маунтбеттена, не имея ни собственного дома, ни планов на будущее, ни даже приличных костюмов и хорошей обуви, он стал регулярно навещать Елизавету в Букингемском дворце. А она, по словам одной из фрейлин, стала тщательно заботиться о своей внешности и регулярно прослушивать песню «People Will Say We're in Love» из мюзикла «Оклахома».

В июне 1946 года Филипп Маунтбеттен в письме попросил руки принцессы у королевы-матери Елизаветы.

После этого его ждал ряд формальностей — например, отречение от греческого и датского королевских титулов, получение гражданства Великобритании и официальное обретение материнской фамилии Маунтбеттен — которую он не сможет передать своим детям, — и переход из православия в лоно Англиканской церкви.

Свадьба принца Филиппа и принцессы Елизаветы состоялась 20 ноября 1947 года в Вестминстерском аббатстве. Ему было 26 лет, ей — 21 год. И впереди у них были несколько счастливых лет совместной жизни — принц Филипп отправился на военную службу во флоте, и семья некоторое время прожила на военной базе на Мальте. Однако в феврале 1952 года скончался король Георг VI, и молодая принцесса заняла трон. Ее супругу пришлось привыкать к роли второго плана, с которой ему — амбициозному, язвительному военному — было тяжело смириться. Он не смог стать основателем королевской династии Маунтбеттенов: хотя по правилам королева должна была взять фамилию мужа, на практике, королева-мать Елизавета и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль резко воспротивились этому, и британские монархи продолжили носить фамилию Виндзоров. А герцог Эдинбургский произнес знаменитую фразу: «Я всего лишь чертова амеба. Я единственный мужчина в стране, которому не позволено дать детям свою фамилию».

На долгие годы ролью принца Филиппа станет сопровождение королевы Елизаветы на любых официальных мероприятиях — открытиях парламентских сессий, зарубежных визитах, государственных приемах, обедах и так далее.

Как член королевской семьи Великобритании принц Филипп занимался патронажем около 800 организаций — связанных с защитой окружающей среды, развитием промышленности, спортом и образованием. В частности, с 1961 по 1982 год он был президентом Международного фонда дикой природы, с 1964 по 1984 — президентом Международной ассоциации конного спорта, он заседал в совете университетов Кембриджа, Эдинбурга, Салфорда и Уэльса. В общей сложности герцог принял участие примерно в 20 тыс. мероприятий за время «службы» в королевской семье.

В августе 2017 года — в возрасте 96 лет — принц Филипп, наконец, ушел на пенсию, объявив, что теперь будет появляться только на частных мероприятиях. Однако несколько раз сделал публичные заявления.

Так, в апреле прошлого года он поблагодарил медиков и ученых за их работу в борьбе с коронавирусом. В своем послании, опубликованном в социальных сетях королевской семьи, он сказал: «По мере приближения Всемирной недели иммунизации я хотел отметить жизненно важную и неотложную работу, которую делают многие люди для борьбы с пандемией; представители медицинских и научных кругов. профессионалы университетов и исследовательских институтов, все объединились, чтобы защитить нас от Covid-19. От имени тех из нас, кто остается в безопасности и остается дома, я также хотел поблагодарить всех ключевых сотрудников, которые обеспечивают непрерывность инфраструктуры нашей жизни; персонал и волонтеров, работающих в сфере производства и распределения продуктов питания, тех, кто поддерживает работу почтовых служб и служб доставки, и тех, кто следит за продолжением вывоза мусора».

В июле он также появился на публике, чтобы передать звание почетного командира стрелковой дивизии Великобритании Камилле Паркер-Боулз.

Несмотря на то, что официально принц Филипп всю жизнь находился в тени своей супруги, он войдет в историю как с один из самых ярких представителей королевской династии, благодаря язвительным шуткам на грани фола, которые можно оценить как сексистские или расистские. А еще он занимался поло, управлял конными упряжками, ходил на яхтах. Писал маслом и коллекционировал произведения искусства, к которым относил и комиксы. Любил автомобили — и отказался от возможности сидеть за рулем только после того, как в январе 2019 года попал в автомобильную аварию, перевернувшись на своем Land Rover — тогда по его вине пострадали две женщины.

В последние годы принц Филипп уединенно жил в резиденции Сандрингем в Норфолке, однако на период самоизоляции из-за коронавирусных ограничений переехал в Виндзор, чтобы жить там вместе с супругой. Там же он провел и Рождество — без детей, внуков и правнуков, которых отделила пандемия.