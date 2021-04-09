Кремль заявил об опасности гражданской войны в Донбассе

Эскалация в Донбассе рискует перерасти в полноценную войну между Вооруженными силами Украины и бойцами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, предупредил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, боевые действия, в случае продолжения провокаций и усиления наступательных действий со стороны украинских военных, грозят повторением трагедии июля 1995 года в боснийском городе Сребреница, когда в боях между солдатами Армии Республики Сербской под командованием генерала Ратко Младича и местным жителями погибли – по разным данным – от пяти до девяти тысяч боснийских мусульман.

В этой связи Песков предупредил, что Европейские страны, государства других регионов и Россия, будут прилагать все усилия для того, чтобы подобная катастрофа не повторилась, передает РИА «Новости».

«В случае начала боевых действий и в случае потенциального повторения там человеческой катастрофы, похожей на Сребреницу, о чем уже говорил, кстати, президент [России Владимир] Путин, ни одна страна мира не останется в стороне.

И все страны, включая Россию, будут принимать меры, чтобы таких трагедий больше не случалось», — подчеркнул представитель Кремля.

Он особо акцентировал внимание на том, что ситуация в граничащем в Россией Донбассе может напрямую угрожать людям, живущим на российской территории.

«В Кремле есть опасения, что на Украине возобновится гражданская война, и тогда это будет представлять угрозу для безопасности РФ», — детализировал Песков.

При этом, он посетовал на то, что в данный момент всё идёт к худшим прогнозам.

«Ситуация на линии разграничения на Украине чрезвычайно нестабильная. Более того: динамика развития этой ситуации и динамика поведения украинской стороны в целом создают опасность возобновления полномасштабных боевых действий», — указал пресс-секретарь российского лидера.

Песков напомнил, что Киев неоднократно заявлял о готовности нарушить все международные договоренности и пойти войной на жителей Донбасса.

«Украинская сторона — об этом можно судить по различным заявлениям — не отвергает полностью мысль о силовом решении своей собственной проблемы с юго-востоком», — резюмировал представитель Кремля.

В пятницу, 9 апреля, в расположение воинских частей Украины, ведущих боевые действия в Донбассе, прибыла американская делегация США во главе с военным атташе в Киеве Бриттани Стюарт. Об этом говорится на странице штаба операции Объединенных сил Украины (ООС) в Facebook.

В пресс-центре заявили, что правительство Соединенных Штатов глубоко обеспокоено ситуацией, которая складывается около украинской границы, и всячески поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

В свою очередь, главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что «освобождение» ДНР и ЛНР силовыми методами неприемлемо для Киева из-за возможной гибели большого количества местных жителей.

В 1992 году Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов.

В 1995 году Младич начал крупномасштабное наступление на Сребреницу, вторгшись в анклав и взяв в заложники миротворцев ООН. Женщин, стариков и детей сербы погрузили в автобусы и вывезли в районы, контролируемые боснийским правительством.

Оставшихся мусульман военные с оружием в руках построили в колонны и разрешили выйти из Сребреницы в Тузлу. Во время шествия колонны завязались боевые действия, причем, никто не знает достоверно, кто начал стрелять.

Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) и Международный суд ООН официально назвал бойню в Сребренице геноцидом. Это было самое крупное массовое убийство в Европе после Второй мировой войны.