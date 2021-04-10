Обуздать Украину: в Москве ждут более ответственной политики от Вашингтона

Российская Федерация ждет со стороны Соединенных Штатов эффективных действий по «обузданию политики нагнетания напряженности, которую проводят власти в Киеве». Об этом со ссылкой на заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова сообщает РИА «Новости».

«Остается только призвать Вашингтон более ответственно подходить к этому серьезному вопросу, не заниматься нагнетанием напряженности и в первоочередном порядке обеспечить более ответственное отношение к вопросам, касающимся тех или иных информобменов между нашими столицами», — сказал Рябков.

Представитель президента США Джен Псаки накануне заявила, что США поддерживают тесные контакты со своими союзниками, РФ и странами региона на фоне «обострения ситуации» на границе с Украиной.

«Мы поддерживаем контакты на многих уровнях. Президент США провел телефонный разговор со своим украинским коллегой на прошлой неделе. Поэтому, могу вас заверить, что мы продолжаем дипломатическое взаимодействие со странами региона, включая Россию и Украину…» — заявила Псаки.

Страны НАТО пристально следят за обострением ситуации в Донбассе, где с начала апреля резко выросло число обстрелов и провокаций. На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский даже заявил, что единственный способ решить донбасскую проблему – принять Украину в Североатлантический альянс.

Однако даже на Украине понимают бесперспективность надежд Киева на защиту своих территорий членами НАТО. К примеру, 8 апреля бывший глава Следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк заявил, что итогом участия альянса в войне может стать утрата Украиной сразу нескольких юго-восточных областей. Это произошло бы, предположил Вовк, в случае вторжения России и дальнейшего отступления сил НАТО на запад.

«Все понимают, что без НАТО мы войну нигде не выиграем, если пойдем на эту войну. Первый вопрос: а если мы будем в НАТО, пойдет ли НАТО на войну с Россией? Большой вопрос. Вряд ли. Скорее нет», — сказал генерал-майор.

По его словам, Украину не возьмут в НАТО и другие члены альянса не будут ее защищать — особенно в условиях отсутствия территориальной целостности и кризиса государственности. Он также предположил, что НАТО может бросить украинские войска на произвол судьбы, и таким образом Россия приобретет не только всю Донецкую, но также Харьковскую, Херсонскую и Николаевскую области. Руководство РФ ранее неоднократно подчеркивало, что не имеет никаких агрессивных намерений в отношении Украины.

7 апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Украина давно стремится присоединиться к НАТО в качестве члена и что администрация президента США Джо Байдена обсуждает этот вопрос с Киевом. При этом она указала, что решение о членстве в НАТО принимается всеми участниками Североатлантического альянса, а не только Вашингтоном.

Если Киев решит вступить в НАТО, то это лишь усугубит напряженность в отношениях с самопровозглашенными республиками Донбасса и усилит внутриукраинский кризис, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Напомним, Москва отвергает все обвинения в агрессии, выдвигаемые Евросоюзом, США и другими странами Запада. Кроме того, Кремль считает, что украинское руководство, пришедшее к власти после госпереворота, постоянно предпринимает шаги «под указку» Вашингтона.