МИД Белоруссии: в Киеве не желают соблюдать минские соглашения

Предложение главы украинского представительства в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука перенести встречи в Польшу говорит о нежелании Киева выполнять минские договоренности, направленные на деэскалацию в Донбассе, пояснил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

Белоруссий дипломат в программе «Вопрос номер один» на телеканале «Беларусь 1» напомнил, что инициатором проведения встреч в Минске выступали участники заседаний по Донбассу — Украина, Германия, Россия и Франция, а не власти Белоруссии.

«Мы абсолютно добросовестно выполняли те обязанности, о которых нас попросили: обеспечение работы трехсторонней контактной группы (организационное, протокольное, техническое). Претензий к нам не было. Были благодарности с украинской стороны, со стороны России и со стороны ОБСЕ», — добавил Макей.

Он назвал происходящее «вакханалией».

«Неважно, где будут проходить эти заседания. Пусть они даже в Антарктиде проходят. Главное, чтобы был достигнут конкретный результат», — подчеркнул глава белорусского внешнеполитического ведомства.

Он также процитировал Кравчука, заявившего, что ТКГ должна проводить встречи «в нейтральной стране, например, в Польше», и указал на далеко не нейтральную позицию Варшавы по этому вопросу.

«Не хотят они работать дальше — пожалуйста, пусть ищут другое место. Речь идет не об этом — это все определенные уловки. Речь идет о том, что все стороны должны быть искренне заинтересованы в скорейшем урегулировании кризиса на востоке Украины, а не в попытках обойти в том числе и минские договоренности», — подытожил Макей.

Сам Кравчук ранее заявил, что переговоры ТКГ можно перенести в другую страну бывшего соцлагеря.

«Если взять бывший социалистический лагерь, то я бы назвал Польшу. Потому что тут не будет вопросов — мы с Польшей не всегда были друзьями… Поэтому никто не скажет, что Польша — верный вечный друг Украины. Это было бы нормально», — заявил украинский делегат ТКГ.

Он также отметил, что за пределами бывшего социалистического лагеря существует целый ряд стран, которые могли бы стать площадкой для переговоров. При этом политик выступил против заседаний ТКГ в Минске, так как Белоруссия якобы находится «под каблуком России».

По словам Кравчука, Белоруссия стала «холуем России». Он также указывал, что на Западе уже якобы начали понимать, что с российской стороной договариваться нельзя.

В Кремле на решение Киева отреагировали сдержанно. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пока неизвестно, насколько намерения украинской стороны официальны.

«Я не знаю, насколько официально объявлялось о позиции Украины. Является ли это полным отказом. Группа является трехсторонней, надо будет выработать еще позицию двух сторон. Пока какой-то позиции на этот счет нет», — отметил представитель Кремля.

Кроме того, Песков указал, что на Украине не впервые звучат призывы к поиску новой площадки для переговоров. По его словам, власти Австрии предлагали проводить встречи в Вене.

Москва, к слову, готова к диалогу по Донбассу в любой другой стране, указал Песков.

Несколькими днями ранее Кравчук выступил с призывом исключить из подгруппы представителя самопровозглашенной Донецкой народной республики Майю Пирогову.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в этой связи заметил, что Киеву необходимо думать в первую очередь о том, как выполнять минские соглашения, которые не имеют альтернативы, а не искать поводы для уклонения от них.

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин усомнился в способностях Киева адекватно воспринимать ситуацию в Донбассе.

«Задайте себе вопрос: а вы считаете, что с вами сядут за стол переговоров? Ведь на ваших руках кровь детей, женщин, стариков», — написал политик в своем Telegram-канале.

Россия, как гарант минских соглашений, считает важным выполнение таких условий как проведение местных выборов и закрепление особого статуса Донбасса в конституции Украины. Однако Киев неоднократно заявлял, что не рассматривает такую возможность — со стороны украинских властей неоднократно звучали заявления о том, что закрепление особого статуса в основном законе страны исключено.