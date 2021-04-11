«Постковидная» повестка: каким будет послание президента

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию в этом году будет посвящено вызовам беспрецедентного периода, который сейчас переживает страна, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он обратил внимание, что Россия на данный момент только выходит из кризиса в связи с пандемией, и неясно, как долго этот период будет длиться.

Представитель Кремля отметил, что власти должны «компенсировать проседание».

«И не просто компенсировать, а нужно переходить к развитию. Очевидно, что так или иначе об этом пойдет речь в послании. Какие-то системные меры поддержки. Президент всегда традиционно об этом говорит», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

По словам Пескова, иногда президент дорабатывает послание до последних минут и в итоговом обращении появляются неожиданные заявления как для тех, кто готовил основные тезисы, так и для чиновников.

«Разумеется, рождается вот этот объемный материал, объемный текст речи президента, но, как правило, в день, предшествующий оглашению послания, или в последнюю ночь президент может и чаще всего дописывает какие-то свои абзацы, иногда целые страницы», — отметил Песков.

Пресс-секретарь подчеркнул, что, так как это послание президента, то он и выступает автором и до последней минуты, «до последней ночи» обдумывает его.

«И если он считает необходимым, он вносит корректировки какие-то, дополнения прямо по ходу, самостоятельно», — отметил представитель Кремля.

При этом он отметил, что речь не идет о погоне за сенсацией.

К тому же Песков рассказал, что иногда времени напечатать окончательный вариант не хватает, поэтому Путину приходится пользоваться рукописным вариантом.

Президент выступит с посланием Федеральному собранию 21 апреля.

Несколькими днями ранее российский лидер заявил, что необходимо оценить, к каким качественным изменениям в жизни россиян привела реализация тех посланий парламенту, которые были озвучены в предыдущие годы. Как заявил президент, если на практике предложенные меры не дали эффекта, то надо делать их более адресными.

«Нужно оценить, к каким качественным изменениям в жизни людей эта наша совместная работа привела. Какой получен эффект для развития территорий: городов, районов для экономики и социальной сферы. Мне кажется, не нужно говорить, почему это важно», — отметил Путин на совещании с кабмином, в ходе которого подводились итоги реализации посланий главы государства парламенту за 2019 и 2020 годы.

Как обратил внимание глава государства, если инициатива оказалась востребованной и дала ощутимый результат для граждан, бизнеса, территорий, ее можно пролонгировать, расширить ее применение, а также увеличить по масштабу и охвату. Он привел в пример продление программы материнского капитала.

«Если же практика и сама жизнь показывает, что эффект от предложенных решений ограничен, ну давайте поправим тогда то, что мы делали до сих пор, сделаем механизмы работы более точными, более адресными, повысим отдачу от тех мероприятий, которые мы проводим, и тех средств, которые мы вкладываем в решение той или иной задачи», — отмечал Путин.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее утверждала, что в послании президента Федеральному собранию будет сформулирована новая система координат.

Как она полагает, это будет послание «нового времени».

«При этом уверена, что, как всегда, в нем будут актуализированы основные текущие задачи, расставлены акценты и даны прямые поручения», — подчеркнула она.

По мнению спикера, которое приводит РИА «Новости», некоторые из этих поручений будут требовать быстрой реализации и корректировки планов работы законодателей. В связи с этим Совфед соберет совет палаты на следующий день, 22 апреля, сказала Матвиенко. А после этого пройдет очередное пленарное заседание, уточнила она.