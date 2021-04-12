«У Турции свои планы»: почему Эрдоган поддерживает Украину

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва настоятельно рекомендует ответственным сторонам, в том числе Турции, не подпитывать милитаристские настроения Украины. По его словам, им необходимо проанализировать вечные воинствующие заявления Киева.

С точки зрения Лаврова, после госпереворота 2014 года Украина осуществила агрессию в отношении собственного народа под воздействием такого же рода поощрений со стороны других государств.

«Когда сейчас представители администрации [президента Украины Владимира] Зеленского заявляют, что Киев ничего не планирует в Донбассе, потому что Киев не может воевать с собственным народом, — это неправда.

<...> Жители Донбасса ни на кого на основной территории Украины не нападали. Они просто попросили оставить их в покое и дать им разобраться, что происходит, когда власть в Киеве захватили неонацисты, которые тут же выступили против прав русскоязычного населения своей собственной страны», — добавил министр.

Лавров также выразил надежду, что эту историю помнят в тех государствах, которые обсуждают с Киевом возможность поставок ему тех или иных видов военного оборудования. По сути, это напрямую касается Турции, которая еще два года назад поставила Украине свои беспилотники Bayraktar TB2.

Комментарий главы МИД России прозвучал на фоне визита Зеленского в Турцию, где украинский лидер встретился с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Одной из тем переговоров стало оборонное сотрудничество сторон, а пока два лидера разговаривали, СМИ сообщили о первом полете турецкого беспилотника в Донбассе.

Турецко-украинский саммит

Касательно самой встречи Зеленского с Эрдоганом, можно выделить несколько ключевых моментов. Во-первых, турецкий президент прямо поддержал членство Украины в НАТО, в противовес той же Германии, где, хоть и поддержали стремление Киева, констатировали отсутствие возможности каких-либо шагов в данном направлении.

Во-вторых, Эрдоган подтвердил поддержку украинской инициативы под названием «Крымская платформа» — проведение саммита по вопросам вокруг «статуса» российского полуострова Киев рассчитывает организовать уже в августе текущего года, последовательно пытаясь подключить к встрече всех партнеров государства.

В-третьих, президент Турции призвал снизить напряженность в Донбассе, несмотря на подтверждение оборонного сотрудничества с Украиной.

Ситуация в Донбассе обострилась в конце февраля, в последнее время в зоне противостояния фиксируется все больше нарушений с обеих сторон, а в самопровозглашенных республиках ДНР и ЛНР уже не исключают возможность возобновления со стороны ВСУ наступательной операции.

Правда, в вопросах оборонного сотрудничества с Киевом, Эрдоган сделал важную ремарку. Как заявил турецкий лидер, взаимодействие Украины и Турции в данной сфере не направлено против третьих стран.

«Принимая во внимание вопросы обороны и безопасности, мы начали работу в формате «2+2» (главы МИД и минобороны двух стран). Таким образом мы усилим координацию между нашими странами. Сотрудничество между нашими странами не является инициативой, которая направлена на третьи страны», — подчеркнул Эрдоган.

К слову, президент Турции также указал на необходимость выполнения минских соглашений для мирного урегулирования конфликта в Донбассе, и даже пообещал оказать Украине поддержку в этом направлении.

Цели Анкары

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты разошлись в оценках подхода Эрдогана к взаимодействию с Киевом. Так, сотрудник Института востоковедения РАН Амур Гаджиев считает, что показательным моментом в преддверии встречи лидера Турции с Зеленским, стали его телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

«Если посмотреть на хронологию событий, то перед переговорами с Зеленским — Эрдоган созвонился с Путиным. Это немаловажный фактор, вероятно, действия Турции в данном случае проходили с молчаливого согласия Москвы.

Вряд ли Анкара пойдет на выстраивание каких-то союзнических отношений с Киевом, к примеру, заключение соглашения о стратегическом партнерстве», — добавил эксперт.

Турция использует прагматичный подход при взаимодействии с Украиной, уверен Гаджиев, для Анкары это большой рынок сбыта, в том числе высокотехнологичной продукции, то есть дронов.

В целом, прямых выпадов против России со стороны Эрдогана, действительно, не было, если не считать традиционное несогласие со статусом Крыма — эта позиция Анкары не меняется с 2014 года. Более того, уже после переговоров с Зеленским Эрдоган выступил за мирное урегулирование всех разногласий между Москвой и Киевом.

«Мы хотим, чтобы они как можно скорее разрешили свои споры мирным путем, и мы прилагаем усилия в этом направлении», — цитирует слова Эрдогана газета Milliyet, правда, о каких именно усилиях идет речь, президент Турции так и не уточнил.

Впрочем, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Надеин-Раевский считает, что Украина все же нужна Анкаре, чтобы раздражать Россию. По его мнению, Киев сам рвется стать таким инструментом в руках Турции.

«От Анкары Киев имеет возможность получить вооружение, которое им очень понравилось по последней карабахской войне, в первую очередь, речь идет о беспилотниках»,

— отметил эксперт.

Равнение на Запад

Вместе с тем эксперты сходятся во мнении, что Анкара в своей внешней политике сохраняет приверженность многовекторному подходу. С точки зрения Амура Гаджиева, в контексте взаимодействия с Киевом Турция отчасти сосредоточена на Черноморском регионе.

«У Турции свои планы в отношении Черного моря, о чем свидетельствуют споры, порой перерастающие в скандалы, вокруг канала «Стамбул». У Анкары складываются достаточно теплые отношения с Украиной, но хочет ли она ее вступления в НАТО — вопрос спорный.

Возможно, тут больше попытка заигрывания с Киевом, потому что присутствие мощного флота нечерноморских государств в акватории Черного моря не в интересах Турции, как и ослабление режима прохождения через проливы. На данный момент Анкара фактически контролирует черноморские проливы Босфор и Дарданелла, поэтому какие-то шаги по нарушению или ослаблению конвенции Монтре от 1936 года ее не интересуют», — указал эксперт.

В то же время, Виктор Надеин-Раевский указал, что, поддерживая вступление Украины в НАТО, Эрдоган пытается выставить Турцию в качестве части альянса — вышибая стул из-под тех, кто говорит о ее исключении из объединения.

«Такие голоса раздавались не раз, в том числе из-за покупки Анкарой российских ЗРК С-400 и ряда других спорных шагов Турции. Однако сотрудничество с НАТО — вещь крайне серьезная для турецкой стороны, поскольку большинство ее вооружений именно натовские.

Карту НАТО Анкара разыгрывает достаточно давно, и в случае с Украиной это может помочь ее отношениям с Западом. То есть Турция тут выступает как член НАТО и один из пропагандистов альянса, что крайне важно для объединения», — подчеркнул эксперт.

При этом момент возможного налаживания отношений Анкары с западными странами через поддержку Украины наиболее интересен в контексте общего подхода Евросоюза и США к украинскому вопросу на фоне обострения в Донбассе. По сути, коллективный Запад полностью занял сторону Киева, проигнорировал заявления представителей ДНР и ЛНР об украинских нарушениях. То есть в данном случае Турция как минимум отчасти присоединяется к западному тренду, поддерживая общую обеспокоенность ситуацией в Донбассе и высказывая слова поддержки непосредственно Украине, резюмируют собеседники «Газеты.Ru».