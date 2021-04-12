Против неомарксизма: правые в Эстонии начали кампанию за выход из ЕС

Представители «Консервативной народной партии Эстонии» (EKRE) создадут в парламенте группу поддержки выхода страны из Евросоюза, сообщает агентство Eesti Rahvusringhääling. Вице-председатель партии EKRE и бывший министр внутренних дел Март Хельме уверен, что в альянсе стремятся распространить на все страны неомарксистскую идеологию.

«Я всегда был сторонником Европейского союза как экономического сообщества и союза наций, и я поддерживаю его до сих пор.

Но мы видим, как Евросоюз превратился в высшей степени идеологизированный и федералистский организм», — заявил Хельме.

По его мнению, Брюссель нарушил гарантии, которые давались Таллину при присоединении к Евросоюзу.

В качестве примеров он привел намерение Европейской комиссии взять общий для всех стран кредит и практику так называемой «культуры отмены», когда в обществе критике подвергаются известные люди либо за их ошибки в прошлом, либо по признаку их происхождения.

Так, например, Хельме отказался извиняться за то, что родился белым. Возмутило его и якобы предложение в Оксфордском университете «отменить» изучение Моцарта и Бетховена из-за их достижений, которые якобы являются следствием их принадлежности к белой расе. Агентство AP, правда, эту информацию уже опровергло, пояснив, что в учебном заведении намерены дополнительно включить изучение других композиторов.

Позиция Хельме и соратников в настоящее время не считается официальной позицией всей партии, так как подобные решения должны еще быть утверждены ее руководством. EKRE при этом придерживается праворадикальных взглядов, ее представители периодически высказывают территориальные претензии к России и призывают небелых жителей Эстонии уезжать.

Противники активистов EKRE сочли их инициативу популизмом и напомнили, что те еще совсем недавно были в составе правительства и молчали о статусе страны в Евросоюзе.

Теперь же выражая мнение граждан, недовольных бюрократами из Брюсселя, Хельме может привлечь дополнительные голоса на муниципальных выборах, которые намечены на октябрь 2021 года.

По словам научного руководителя Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Тимофея Бордачева, эстонские националисты отлично понимают, что их страна решает вопрос безопасности только за счет хороших отношений с США, а не Евросоюзом «Получается, от последнего становится больше проблем, чем решений», — объясняет логику евроскептиков эксперт.

Открыто заявили о своих целях по выходу из ЕС и праворадикальная немецкая партия «Альтернатива для Германии». На съезде 11 января большинство делегатов выступили за соответствующую инициативу. Результаты голосования теперь будут закреплены в программе третьей партии в Бундестаге.

Кроме того, германские национал-консерваторы потребовали восстановить реальную границу страны и запретить воссоединение семей беженцев.

При этом стоит учитывать, что в Германии в сентябре пройдут федеральные выборы в парламент.

За всплеском призывов в разных странах выйти из Евросоюза стоит кризис, который сейчас переживает политическое объединение, считает Бордачев.

«Всем понятно, что Евросоюз не справляется со своей работой — делать так, чтобы входящим в него странам было лучше. Им становится только хуже. История с поздним доступом населения к вакцине от COVID-19 еще больше всех напрягла и обеспокоила», — считает эксперт.

При этом эксперт не очень высоко оценивает шансы евроскептиков на успех в ближайшей перспективе.

Кто еще на выход

Традиционно сильны настроения евроскептиков во Франции и Италии, которые, правда, не так давно смягчили свои требования по сравнению с момента вдохновившего их голосования по Brexit.

В первой на позициях антиглобализма и национализма стоит «Национальное объединение» во главе с Марин Ле Пен. Известным борцом за суверенитет считался и основатель партии, ее отец Жан-Мари Ле Пен.

Ле Пен еще в 2016 году говорила, что у Парижа есть куда больше причин выходить из союза, чем у британцев.

Но всего через год политик признала, что большинство французов против идеи покидать альянс и стала акцентировать больше внимания на вопросах трудовой иммиграции и возвращения реальной границы, а не выход из ЕС.

Французский политик видит теперь идею союза в виде «Европы наций», где страны смогут вести независимую внешнюю политику.

Более нейтральная позиция позволила партии, которая провела ребрендинг, занять первое место на выборах в Европарламент в 2019 году.

В Италии в 2018 году было сформировано правительство евроскептиков, куда вошли представители популистского «Движения пяти звезд» и «Лиги Севера».

Доцент МГИМО и старший научный сотрудник Института Европы РАН Елена Маслова поясняет, что итальянцы также недавно пришли к выводу, что без помощи Евросоюза они не смогут выбраться из коронакризиса. По этой причине евроскептицизм поугас даже в рядах «Движения пяти звезд», которое приходило к власти именно с подобными лозунгами.

Однако летом 2020 года в Италии появилось новое движение Italexit сенатора Джанлуиджи Парагона, рейтинг которого пока составляет около 3%. The New York Times считает, что политик захотел сыграть на настроениях евроскептиков, которые обвиняют альянс в экономических проблемах страны: по их мнению, их вызывают, например, проблемы с мигрантами.

«Парагон украл главные лозунги у одного из лидеров правой партии «Лиги Севера» Маттео Сальвини, и потому аналитики предрекают Italexit некоторый рост популярности. Эта идея в Италии все равно живет и никуда не уйдет», — говорит эксперт.

Еще две яркие националистические силы — голландская «Форум за демократию» и «Истинные финны» — тоже не разделяют политику ЕС, но не столь радикально настроены. Первые взяли курс на дискуссию о необходимости проведения соответствующего референдума, а вторые на данный момент хотят лишь выработать план по медленному выводу страны из зоны евро.

Кризисные явления позволяют экспертам говорить о тенденции, которая может привести к самым неожиданным итогам.

«Я думаю, рано или поздно евроскептицизм все равно станет общим явлением, и лет через 15 это приведет к завершению всей истории под названием Европейский союз», — дает прогноз Бордачев.