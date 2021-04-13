«Россия не хочет войны»: что говорится в докладе разведки США

В нынешнем году Москва продолжит использовать различные подходы, направленные на подрыв американского влияния, ухудшение партнерских отношений Вашингтона, раскол западных стран и ослабление западных альянсов, говорится в ежегодном отчете Национальной разведки США.

В документе констатируется способность России создавать глобальные события в качестве крупного игрока в новом многополярном международном порядке.

«Россия будет продолжать развивать свой военный, ядерный, космический, кибернетический и разведывательный потенциал, активно действуя за рубежом и используя свои энергетические ресурсы, чтобы продвигать свою повестку дня и подрывать позиции Соединенных Штатов», — уверены члены американского разведывательного сообщества.

При этом, авторы признались, что ожидают от Москвы поиска возможностей для прагматического сотрудничества с Вашингтоном на своих собственных условиях.

«Мы считаем, что Россия не хочет прямого конфликта с американскими силами», — подчеркивается в тексте.

Кроме того, американская разведка уверена, что российские власти уже давно считают, что Соединенные Штаты проводят свои собственные «кампании влияния», чтобы подорвать позиции России, ослабить влияние президента страны Владимира Путина и установить дружественные Западу режимы в государствах бывшего Советского Союза и в других странах.

«Москва стремится договориться с Соединенными Штатами о взаимном невмешательстве в дела обеих стран и признании американской стороной заявленной сферы влияния России на большую часть бывшего Советского Союза», — поясняется в докладе.

При этом, Вашингтон считает, что Москва для продвижения своего влияния будет использовать также разведывательное и антитеррористическое сотрудничество, военную помощь и совместные учения, операции наемников, убийства и продажу оружия.

Среди стран, где Россия якобы будет наращивать влияние, названы Сирия, Ливия, Венесуэла, Куба, а также Белоруссия.

«С 2006 года Россия использует энергетику как внешнеполитический инструмент для принуждения государств к сотрудничеству. Например, после ценового спора между Москвой и Киевом Россия в 2009 году прекратила поставки газа на Украину, в том числе транзитного, что негативно сказалось на ряде стран Европы», — пишут авторы.

Строительство Россией гражданских ядерных реакторов американская разведка называет «инструментом мягкой силы» во внешней политике.

«Мы ожидаем, что военная политика Москвы (модернизация Вооруженных сил, ведение информационных войн) бросит вызов интересам Соединенных Штатов и их союзников. Несмотря на снижение расходов на оборону, Россия будет делать упор на новые виды оружия, которые представляют повышенную угрозу для США», — констатируется в документе.

Власти США считают, что у России есть возможности для развертывания сил в стратегически важных регионах мира.

«По нашим оценкам, Россия в обозримом будущем останется крупнейшим и наиболее профессиональным соперником Соединенных Штатов в области оружия массового поражения, поскольку она расширяет и модернизирует свой ядерный потенциал и наращивает возможности своих стратегических и нестратегических вооружений», — детализируется в тексте.

Помимо этого, разведчики видят в России главную киберугрозу для США.

«Россия продолжает нацеливаться на критически важную инфраструктуру, включая подводные кабели и промышленные системы управления. Россия почти наверняка считает кибератаки приемлемым вариантом сдерживания противников», — заявили в разведке.

Естественно, содержатся в документе и обвинения России во вмешательствах в выборы в США в последние четыре года.

«Россия останется ключевым космическим конкурентом США, развивая сеть навигационных спутников. Москва продолжает улучшать свою военно-космическую отрасль и внедрять новое противоспутниковое оружие (АСАТ) для разрушения американского космического потенциала», — считают в Вашингтоне.

Во вторник, 13 апреля, президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора предложил главе Белого дома Джо Байдену провести встречу в ближайшие месяцы и обсудить весь спектр проблем, стоящих перед Вашингтоном и Москвой.

Согласно сообщению пресс-службы президента РФ, стороны обсудили текущее состояние российско-американских отношений и некоторые актуальные аспекты международной повестки дня.

«С обеих сторон выражена готовность к продолжению диалога по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности, что отвечало бы интересам не только России и США, но и всего мирового сообщества», — указали в Кремле.