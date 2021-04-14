«Итоги как у СССР»: чего добились американцы за 20 лет в Афганистане

«Пришло время завершить самую долгую войну Америки. Пришло время американским войскам вернуться домой», — заявил 14 апреля президент США Джо Байден. Он добавил, что не собирается передавать проблему по выводу американского контингента пятому по счету главе государства.

Также президент США заверил официальные власти страны, что на данном этапе речь идет лишь о прекращении военной поддержки. Но оставлять Кабул один на один со своими проблемами в Вашингтоне не собираются. «Дипломатическая и гуманитарная работа будет продолжаться. Мы будем продолжать поддерживать правительство Афганистана», — сказал он.

Вывод войск должен закончиться до 11 сентября — в двадцатую годовщину терактов, устроенных в США запрещенной в России организацией «Аль-Каида» (организация запрещена в России), которые унесли жизни почти 3 тысяч человек.

При этом, по мнению главы государства, слишком быстрый уход войск из страны представлял бы угрозу.

Обозначенные Байденом сроки нарушают договоренности мирного соглашения, заключенного с талибами (организация запрещена в России) при Трампе. В нем говорится, что американцы должны покинуть Афганистан до 1 мая 2020 года.

Талибы уже дали понять о резко негативной реакции на очередной перенос сроков.

«Пока не будут выведены все иностранные войска с нашей родины, Исламский Эмират не будет участвовать ни в каких конференциях, на которых принимаются решения по Афганистану», — говорится в их заявлении.

Речь в первую очередь идет о переговорах Конференции по мирному урегулированию в Афганистане, которая пройдет в Стамбуле с 24 апреля по 4 мая. Они должны были состоятся при посредничестве ООН, Турции и Катара.

Кроме того, талибы прямо пригрозили, что допускают возобновление атак на представителей США и НАТО после 1 мая. Белый дом, в свою очередь, предупредил, что в таком случае даст соответствующий ответ.

В разговоре с «Газетой.Ru» эксперт клуба «Валдай» и Российского совета по международным делам (РСМД), научный сотрудник ИНИОН РАН Георгий Асатрян выразил мнение, что талибы таким способом пытаются укрепить свои переговорные позиции.

«Это торг, шантаж и весьма циничная попытка добиться своих целей в переговорах с США и официальным Кабулом», — считает эксперт.

До этого сообщалось, что поспешный уход американцев беспокоит спецслужбы этой страны. Там опасаются сценария, при котором Талибан за 2-3 года установит контроль над большей частью Афганистана. Такое развитие событий привело бы и к усилению позиций «Аль-Каиды», противостояние с которой было одной из главных целей при вхождении в страну американцев.

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев считает, что окончательного решения по выводу войск у команды Байдена все еще нет. При этом, добавляет эксперт в разговоре с «Газетой.Ru», Белый дом действительно склоняются к выходу, в том числе и потому, что демократический электорат настроен на меньшее число заморских авантюр.

При этом эксперт напоминает, что любые намерения вывести американские войска из Афганистана оборачивались неудачей. Например, уже сейчас в сети многие вспомнили заявление еще вице-президента Байдена от 2012 года о выходе из Афганистана к 2014 году. Тогда, по мнению Васильева, американцы оставались по стратегическим соображениям, ведь Афганистан играет ключевую роль для стабильности всей Центральной Азии.

«Но сейчас есть мощный фактор, который позволяет более уверенно говорить о скором выходе американцев — это их финансовые проблемы.

Общий курс взят на снижение расходов, в первую очередь — на военные операции за рубежом, такие как в Ираке, Сирии и Афганистане. А в сентябре как раз заканчивается финансовый год в США, и тогда, вполне возможно, будут официально урезаны расходы на это», — объясняет американист.

Бесславные результаты

США и террористическое движение «Талибан» заключили мир в катарской Дохе 29 февраля 2020 года. Его подписали спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера «Талибана» мулла Абдулла Гани Барадар. Тогда бывший госсекретарь США Майк Помпео призывал талибов выполнять обещание о разрыве связей с «Аль-Каидой» и поддержать борьбу против запрещенного в России «Исламского государства» (организация запрещена в России).

Согласно докладу ООН от 2020 года, талибы продолжают тесное сотрудничество с членами «Аль-Каиды», чьи лидеры и сотни боевиков до сих пор находятся в Афганистане.

Сейчас в Афганистане, по оценке The Washington Post, находятся 3500 солдат США (официально — на тысячу меньше), 7000 солдат других стран НАТО и больше 13 тыс. сотрудников ЧВК. Как считают эксперты, последние останутся в стране при любом развитии событий.

«Талибан» образовался в 1994-м в разгар гражданской войны в Афганистане. В 1996-2001 годах движение находились у власти.

США решили ввести войска в Афганистан после теракта 11 сентября, что поддерживало тогда больше 80% американцев. 7 октября 2001 года началась операция США в Афганистане, которая получила название «Несокрушимая свобода».

После этого в декабре талибы потеряли власть, но сразу же начали вести партизанскую войну. 20 декабря 2001 года Совбез ООН принял резолюцию 1386, которая дала санкцию на военное присутствие Международных сил содействия безопасности (ISAF) под эгидой НАТО.

В декабре 2009 года президент США Барак Обама решил увеличить численность американского контингента на 30 тысяч человек, после чего их число достигло максимума и составляло более 100 тысяч. При этом американский лидер намеревался начать вывод войск в 2011 году.

Через пять лет США и Великобритания заявили о завершении активных боевых операций в Афганистане. Необходимость остаться была продиктована, по словам официально Вашингтона, желанием провести подготовку и обучение афганских военных.

Дело сдвинулось с мертвой точки лишь через шесть лет при Дональде Трампе, который считал вывод войск хорошим решением и для уставших воевать талибов, и для США.

По официальным данным Пентагона, за 20 лет военного присутствия в Афганистане потрачено около $193 млрд. Послужить американским интересам успели около 750 тысяч военных, более 2000 солдат не вернулись. Потери местных сложно оценить корректно, но их счет идет на сотни тысяч.

«Результаты операции нулевые, и именно потому США заключили мир с талибами. «Талибан», по сути, как заправлял основными делами 20 лет назад, так и заправляет, и, вполне возможно, скоро еще усилится», — дает прогноз Васильев.

Эксперт обращает внимание, что при американцах наркотрафик из Афганистана в развитые страны только продолжал увеличиваться с каждым годом, на чем наживались исламисты.

«Идея создания демократического правительства также провалилась.

Можно сказать, история с американцами заканчивается зеркально итогам военного присутствия Советского Союза», — говорит Васильев.

Асатрян, в свою очередь, считает, что полным провалом присутствие американцев считать нельзя и можно выделить локальные успехи.

«Можно посмотреть хотя бы на современный Кабул и другие крупные афганские города и сравнить с их состоянием, скажем, 25 лет назад. Разница колоссальная. Серьезный урон был нанесен и «Аль-Каиде» в стране. Но в целом военная операция, конечно же, оказалась провальной. Афганистан так и не стал мирной страной, и все еще остается центром международного терроризма», — заключает эксперт.