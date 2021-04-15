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В мире

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«Ситуация улучшилась»: Дания отправляет беженцев из Сирии домой

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Дания лишает сирийских беженцев вида на жительство

В Дании отменяют временные виды на жительство для беженцев из Сирии, объясняя это тем, что в некоторых частях Арабской Республики ситуация «значительно улучшилась». Датские власти уже на протяжении нескольких лет проводят политику, направленную на скорейшее выживание мигрантов из страны.

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Дания стала первой страной Евросоюза, где отменили вид на жительство для сирийских беженцев, пишет The Guardian. По данным издания, с лета прошлого года по меньшей мере 189 сирийцев получили отказ в продлении статуса временного проживания. Датские власти объясняют такие шаги тем, что ситуация с безопасностью в некоторых частях Сирии «значительно улучшилась».

По данным Refugees Welcome Denmark, 30 сирийцев уже проиграли апелляцию, но ввиду того, что у Копенгагена нет дипломатических отношений с Дамаском, Дания не может напрямую депортировать людей в Сирию. Некоторых из иммигрантов поместили в изолятор, похожий, по оценкам местных журналистов, на тюрьму, где обитатели не могли работать, учиться или получать надлежащее медицинское обслуживание.

Датская политика в отношении беженцев обычно обходит стороной мужчин: власти признают, что их могут призвать в сирийские вооруженные силы или наказать за уклонение от призыва.

В связи с этим в основном страдают женщины и пожилые люди, многие из которых разлучаются со своими детьми.

Генеральный секретарь Датского совета по делам беженцев Шарлотта Сленте, слова которой приводят в материале, назвала новые правила Дании для сирийцев «недостойным отношением».

«Датский совет по делам беженцев не согласен с решением признать район Дамаска или любой другой район Сирии безопасным для возвращения беженцев — отсутствие боевых действий в некоторых районах не означает, что люди могут безопасно вернуться. Ни ООН, ни другие страны не считают Дамаск безопасным», — обратила внимание она.

Большая часть Сирии на данный момент действительно находится под контролем правительства президента Башара Асада, боевики остаются только в Идлибе. Но, как отмечается в материале, отсутствие боевых действий на значительной части страны не перекрывает другую причину, по которой в САР не хотят возвращаться беженцы: речь идет о «тайной полиции». Как утверждает издание, с начала войны в 2011 году более 100 тыс. человек были задержаны и подвергнуты пыткам, некоторые пропали без вести. Human Rights Watch отмечает, что произвольные задержания якобы широко распространены в районах, которые ранее находились под контролем повстанцев, подписавших соглашение о примирении с Дамаском.

Кроме того, приходится говорить о до сих пор не восстановленной после боевых действий инфраструктуре и существенном повышении цен на продукты в стране.

В Дании в настоящее время проживает 5,8 млн человек, 500 тыс. из которых — иммигранты, причем 35 тыс. — сирийцы. В последние годы в этой стране все меньше говорят о толерантности на фоне подъема крайне правой Датской народной партии, пишет The Guardian.

Датский министр по делам миграции Маттиас Тесфайе подчеркивал, что у беженцев нет причин питать иллюзии: страна с самого начала обозначила планы по приему мигрантов. «Мы четко объяснили, что вид на жительство временный. Его отзовут, если защита больше не потребуется», — говорил он местным СМИ. Когда условия дома улучшаются, нужно возвращаться и заново все строить, добавлял он.

Как отмечал ранее глава МВД Дании Кааре Дибвад Бек, снижение количества «незападных» жителей в районах страны необходимо в связи с тем, что высокая концентрация мигрантов способствует усилению проблемы религиозного экстремизма. Датское правительство планирует в течении десяти лет достичь цели по снижению количества «незападных» жителей до 30% в каждом районе. Речь идет об ужесточении иммиграционной политики, поскольку расселение будет принудительным.

Страна в прошлом году получила наименьшее за 20 лет количество запросов на получение убежища — их было 1547.

Частично это связано с пандемией COVID-19, но Маттиас Тесфайе подчеркивает, что это отражает план миграционной политики.

К слову, в сентябре прошлого года правительство назначило спецпредставителя по миграции для ускорения процесса создания лагерей за пределами Евросоюза. Предшественницей Тесфайе была Ингер Стойберг, которая возглавляла ведомство в 2015-2019 годы. Сейчас ей грозит суд за то, что по ее указанию более 20 семей были разделены, так как их отправили в разные центры содержания мигрантов. В ходе расследования стало ясно, что действия властей под ее началом противоречили законодательству и нарушали права человека.

Стойберг запомнилась предложением отправлять иностранцев, находящихся под угрозой депортации за уголовные преступления, на маленький необитаемый островок Линдхольм в море, расположенный в 80 км к югу от Копенгагена.

В декабре 2018 года стало известно, что власти Дании всерьез рассматривают это предложение. Согласно инициативе, мигранты-преступники должны были пребывать там вплоть до высылки из страны. В связи с этим на острове предлагалось создать специальный центр.

«Будет открыт депортационный центр, где они смогут жить в приличных условиях, но отрезанные от остального общества. Это будут только беженцы-преступники, которые подлежат депортации», — говорил в интервью газете Politiken министр финансов Кристиан Енсен. При этом он уточнял, что это не будет тюрьма.

Такое предложение, как сообщалось на тот момент, появилось в связи с тем, что нарушившие закон мигранты создавали проблемы в приюте Керсховегорд в местечке Бординг. Но в итоге инициативу не поддержали.

К другим мерам, которые правительство принимало в последние годы, относится конфискация в пользу государства у мигрантов денег и ценностей.

Согласно принятому в 2016 году закону, беженцы на территории Дании могли иметь имущество стоимостью не выше 10 тыс. датских крон (около $1450 или 112 тыс. руб. по курсу ЦБ на 26 января 2016 года, когда стало известно о принятии закона). Закон не распространялся на обручальные кольца. Датские власти объяснили такую меру необходимостью покрывать расходы на жизнь беженцев и уравнивать мигрантов и датских граждан, живущих на пособие по безработице. За три года у мигрантов, как пишет РИА «Новости», изъяли 186 тыс. крон (около $30 тыс.) наличными, одну машину и ни одного ювелирного украшения.