«Америка далеко, Россия рядом»: в Москве осудили санкции Польши

Варшава в своей санкционной антироссийской политике показывает несамостоятельность и зависимость от Вашингтона, так председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий объяснил объявление Польше трех российских дипломатов персонами нон грата.

«Варшава действует как истинный вассал США и пытается не отстать от большого вашингтонского брата в антироссийской риторике и выпадах. Это эхо санкций США», — указал депутат.

Он заметил, что «этот очередной показательно русофобский жест еще больше углубляет пропасть в российско-польских отношениях», при том, что для столь радикальных шагов «не было никаких реальных оснований». Парламентарий также анонсировал соответствующую реакцию Москвы на произошедшее, передает ТАСС.

«Ответим, как всегда в соответствии с дипломатической практикой», — пообещал член нижней палаты российского парламента.

В свою очередь, зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа сообщил, что Россия объявит персонами нон грата и вышлет трех сотрудников польского диппредставительства в РФ.

Польша всегда показывает себя верным сателлитом США, она «подвякивает» любой антироссийской инициативе Вашингтона, напомнил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Я думаю, что поляки получат ответ не менее жесткий. Если к ним другие страны ЕС присоединятся, и они получат», — подчеркнул сенатор.

Он призвал Варшаву не забывать о географическом факторе в отношениях с Россией.

«Они забывают, что Америка далеко, а Россия рядом. Все равно им придется налаживать отношения. Потому что иметь такого мощного соседа и не иметь никаких экономических и политических связей очень сложно», — добавил член верхней палаты российского парламента.

Ранее посол РФ в Варшаве Сергей Андреев был вызван в польский МИД. Как отмечается в сообщении, ему была передана нота с информацией о признании трех сотрудников посольства в Варшаве персонами нон грата.

«Основанием для такого решения послужило нарушение указанными лицами условий дипломатического статуса и осуществление деятельности во вред Польши», — указывалось в комментарии Варшавы.

МИД Польши в официальном заявлении также выразил свою полную солидарность с санкциями США против России.

«Совместно принятые согласованные союзнические решения являются наиболее адекватным ответом на враждебные действия Российской Федерации», — сообщили в польском МИДе.

Президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций против России. Об этом сообщает Белый дом.

«Сегодня администрация Байдена принимает меры, чтобы возложить на Россию издержки за действия ее правительства и спецслужб против суверенитета и интересов США», — говорится в сообщении.

Санкции вводятся против 32 российских физических лиц и организаций. Также в партнерстве с Европейским союзом, Великобританией, Австралией и Канадой США накладывают санкции на восемь физических и юридических лиц, которые связаны с Крымом.

Минфин США внес в «черный список» шесть российских технологических компаний, которые оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб.

«Соединенные Штаты высылают десять сотрудников из российской дипломатической миссии в Вашингтоне, округ Колумбия. В личном составе есть представители российских спецслужб», — поясняется в коммюнике Вашингтона.

Как указывается в комментарии американской стороны, санкции стали ответом на якобы хакерские атаки на правительственные учреждения США с помощью программного обеспечения SolarWinds в прошлом году и денежное поощрение российскими спецслужбами нападений на американские войска в Афганистане, а также попытки вмешательства в выборы в США в 2020 году.