«Наглость потеряла границы»: НАТО требует от России доступа в Черное море

Депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил, что беспокойство НАТО о планах России ограничить доступ в Азов и Черное море — это наглость. Так он прокомментировал призыв блока к России обеспечить свободу навигации в Черном море и Керченском проливе.

Как подчеркнул депутат, Североатлантический альянс может «рассыпаться в призывах» перед другой аудиторией, а Россия сама решит, кого пускать через пролив.

«Может, им еще наши аэродромы под Москвой освободить для удобства? Наглость этих господ потеряла разумные границы: то Крым им отдай, то пролив освободи. Завтра, может, разоружение произвести, чтоб генсека НАТО ублажить? Обойдутся без Азовского моря, пусть в другие порты заходят, а на чужие проливы нечего рот разевать», — заявил он РИА «Новости».

О необходимости свободного судоходства говорится в заявлении Североатлантического совета, опубликованном пресс-службой организации. Согласно этому документу, планируемое Москвой ограничение свободы навигации в Черном море и Керченском проливе может стать неоправданным действием, «частью более широкого спектра дестабилизирующих российских действий».

«Мы призываем Россию разрешить свободный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — подчеркнули в заявлении, в очередной раз указав на озабоченность наращиванием военных возможностей России в Крыму. Кроме того, НАТО повторило свою позицию о том, что альянс никогда не признает полуостров частью российской территории, хотя Москва неоднократно отмечала, что жители региона поддержали переход под юрисдикцию РФ демократическим путем в полном соответствии с международными нормами.

В бюллетене управления навигации и океанографии российского Минобороны говорится, что с 24 апреля до 31 октября в ряде районов Черного моря в зоне территориальных вод России приостанавливается возможность прохода иностранных военных кораблей и других государственных судов.

Причина такого решения в документе не обозначена, как и то, в интересах какого ведомства закрываются районы.

Украинский МИД в связи с решением России выразил протест. В ведомстве утверждают, что проход в акваторию закрывается под предлогом проведения военных учений. Вместе с тем, по данным бюллетеня, Керченский пролив и подход к нему не попадают в указанные зоны. К тому же все планируемые к закрытию районы распространяются только до внешней границы территориального моря РФ, следует из документа.

В Евросоюзе отметили, что приняли к сведению и проанализируют информацию о закрытии части акватории Черного моря.

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет посоветовал как Украине, так и странам-членам НАТО не нервничать из-за закрытия Россией части акватории Черного моря.

«Надо успокоиться, дышать ровно, не нервничать. Россия действует исключительно в рамках национального и международного права, морского в том числе. Учитывая ситуацию, которая складывается у наших границ, мы вынужденно укрепляем и защищаем свои приграничные территории», — сказал он РИА «Новости». Депутат подчеркнул, что российская сторона принимает все меры для обеспечения безопасного судоходства в территориальных водах РФ и старается не допустить никаких провокаций.

Перекрытием участков акватории Черного моря, как обратил внимание Шеремет, Россия никому не мстит.

По его словам, Москва руководствуется исключительно мерами безопасности. «Это временная мера. Как только в Черноморском регионе снова установится стабильная и предсказуемая обстановка, все станет обратно на свои места», — констатировал депутат.

Источник в МИД Турции ранее сообщал РИА «Новости», что Вашингтон уведомил Анкару о проходе своих двух военных кораблей через Босфор в Черное море, где они будут пребывать с 14-15 апреля до 4-5 мая. Речь идет об эсминцах Roosevelt и Donald Cook. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби уточнил, что операции военных кораблей США в Черном море носят «рутинный характер».

Позже стало известно, что Пентагон отказался от планов направлять свои корабли в Черное море на этой неделе, опасаясь эскалации напряженности между Москвой и Киевом, пишет газета Politico со ссылкой на источники.