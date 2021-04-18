В поддержку Украины: Великобритания направит корабли в Черное море

Отправка двух военных кораблей Великобритании в Черное море в мае выразит поддержку Украине и НАТО на фоне ситуации на российско-украинской границе, сообщила газета The Times со ссылкой на источники в ВМС королевства.

Как утверждается в издании, в эту акваторию будут направлены эскадренный миноносец и фрегат.

Корабли отделятся от авианосной ударной группы ВМС в Средиземном море и направятся в Черное море через пролив Босфор.

В случае угрозы с российской стороны, как указали в газете, Великобритания готова направить в регион и другую военную технику. По данным Times, поддержку им будет оказывать авианосец HMS Queen Elizabeth, на борту которого будут находиться истребители пятого поколения F-35 и вертолеты Merlin. Они направятся на помощь кораблям «в случае угрозы со стороны российских кораблей, подлодок или авиации». Самому авианосцу в связи с действующими международными договорами придется остаться в Средиземном море.

Как пояснили в материале, соответствующее решение было принято в знак поддержки Киева после того, как американское военное ведомство отказалось от запланированной отправки в Черное море двух эсминцев.

О миссии авианосца в Черном море королевский военно-морской флот объявил еще в феврале. Как подчеркнул источник Times в минобороны, решение Соединенных Штатов никак не повлияет на эти планы.

По словам представителя министерства, которые приводит газета, Лондон тесно сотрудничает с Киевом и призывает Москву к деэскалации.

«Великобритания и наши международные союзники непоколебимо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины», — подчеркнул он.

Согласно бюллетеню управления навигации и океанографии Минобороны России, в ряде районов Черного моря в зоне территориальных вод России с 24 апреля до 31 октября приостанавливается возможность прохода иностранных военных кораблей и других государственных судов. Керченский пролив и подход к нему, согласно документу, не попадают в указанные зоны. Все планируемые к закрытию районы распространяются только до внешней границы территориального моря РФ, следует из бюллетеня. Причину принятия решения о приостановлении возможности прохода судов в документе не обозначили. Также неизвестно, в интересах какого ведомства закрываются районы.

Украинский МИД выразил протест России. Как подчеркнули в ведомстве, проход в акваторию закрывается под предлогом проведения военных учений.

В Евросоюзе, в свою очередь, отметили, что приняли к сведению и изучат данные о закрытии части акватории Черного моря.

Газета Sabah ранее писала, что Соединенные Штаты уведомили Турцию о прохождении двух своих военных кораблей через Босфор в Черное море. Проход должен был состояться 14 и 15 апреля. Планировалось, что корабли пробудут там до 4 и 5 мая. Источник CNN отмечал, что американская сторона рассматривают возможность отправить корабли в регион «в знак поддержки Украины».

При этом позже газета Politico со ссылкой на источники написала, что Пентагон отказался от таких планов, опасаясь эскалации напряженности между Москвой и Киевом.

Один из собеседников издания обратил внимание, что в целом пути следования часто меняются в связи с техническим обслуживанием или изменением оперативных планов, а в данном случае на отмену прохода повлияло «множество причин, в том числе желание не провоцировать Москву в сложное время».

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет на фоне данной ситуации рекомендовал Украине и странам-членам НАТО не переживать из-за решения России по поводу Черного моря.

«Надо успокоиться, дышать ровно, не нервничать. Россия действует исключительно в рамках национального и международного права, морского в том числе. Учитывая ситуацию, которая складывается у наших границ, мы вынужденно укрепляем и защищаем свои приграничные территории», — говорил он РИА «Новости».