«Прогнозы были ошибочными»: социалисты теряют Латинскую Америку

В Латинской Америке — сезон выборов. Только в апреле в трех государствах — Боливии, Перу и Эквадоре – прошли голосования. В мае выборы состоятся в Чили.

Предварительные результаты уже проведенных кампаний не вселяют надежды для левых правительств этих государств.

Так, в Эквадоре во втором туре президентских выборов вместо Андреса Арауса — кандидата от левой коалиции «Объединение во имя надежды», лояльного экс-президенту Рафаэлю Корреа, — вперед вырвался правый политик и банкир Гильермо Лассо.

«Мы искренне верили, что победим, но наши прогнозы были ошибочными», — объявил сам Корреа после поражения своего кандидата.

Что касается Боливии, то тут региональные выборы обернулись настоящим провалом для правящей левой партии «Путь к социализму», которую возглавляет экс-президент Эво Моралес. Ему пришлось покинуть пост главы государства два года назад на волне протестов, однако он вернулся в страну после победы своего кандидата Луиса Арса на президентских выборах.

По итогам региональных выборов боливийским социалистам удалось победить лишь в трех департаментах из девяти. К примеру, важный регион Санта-Крус они уступили ультраправым, а департамент Бени ушел левоцентристам из оппозиции. При этом Ла-Пас, где находится неофициальная столица Боливии, забрала индейская партия «Jallalla».

Перу предстоит второй тур президентских выборов, в первом верх одержал левый политик от партии «Свободное Перу» Педро Кастильо. Однако во второй тур с ним вышла правый кандидат Кейко Фухимори — дочь экс-президента республики Альберто Фехимори. Разрыв между претендентами почти 6%, но местные СМИ не исключают победы именно правого кандидата в рамках второго тура.

В Чили выборы должны были пройти практически одновременно с соседними странами, но в итоге власти решили перенести голосование на май. Правительство уже два года сталкивается с мощными акциями протеста. Неизвестно, сможет правый политик Себастьян Пиньера сохранить пост главы государства.

Курс вправо

Ситуацию в Боливии, Перу и Эквадоре формально можно назвать новым «правым поворотом», однако пока лучше ограничиться формулировкой «перегруппировка сил», поскольку тенденции в латиноамериканских странах складываются неоднозначные, считает руководитель Центра политических исследований Института Латинской Америки Збигнев Ивановский

«С одной стороны, действительно наблюдается «правый поворот», но с другой, в каждой из стран присутствует серьезная поляризация. Страны расколоты, где-то победили правые, где-то левые, но с очень небольшим перевесом. К примеру, в Боливии на прошлых выборах верх взял Арса — левый кандидат, а в Бразилии освободили известного левого политика Луиса Инасиа Лула да Силву», — говорит эксперт «Газете.Ru».

С точки зрения Ивановского, левые в каждой стране отличаются, есть как сторонники более «радикального социализма советского типа», что прежде всего касается Венесуэлы, так и социал-демократы и либералы — левоцентристы, они показывают себя более успешно на территории Латинской Америки.

«Что касается социализма, то тут все зависит от того, как определить этот термин. Социализмов очень много, те же социал-демократы считают себя социалистами, так же думает Куба и даже испанская Социалистическая партия — однако все это абсолютно разные вещи.

На данный момент определенно остается тенденция умеренного социализма, его отчасти придерживаются левые центристы»,

— отметил эксперт.

Крах социализма на Кубе

При этом, помимо предварительных итогов выборов в трех латиноамериканских государствах, серьезным ударом для социалистов в регионе можно назвать уход в отставку Рауля Кастро с поста первого секретаря ЦК правящей Коммунистической партии Кубы, который он занимал почти 15 лет.

«Я горячо верю в силу и ценность примера и понимания моих соотечественников, и пока я жив, я буду готов защищать Родину, Революцию и социализм», — подчеркнул Кастро.

По мнению Збигнева Ивановского,

от социализма кубинского или советского типа Латинская Америка действительно отказывается, так как у таких радикальных подходов на данный момент нет никаких перспектив в регионе.

«Какие-то крайние версии — правые или левые — в Латинской Америке все-таки непопулярны. Сама Куба постепенно уходит от политики радикального социализма, так как в стране уже сняли ограничения на частную предпринимательскую деятельность», — указывает эксперт.

В Латинской Америке по большей части наблюдаются колебания вокруг центра, продолжает Ивановский, то есть преобладают правые или левые центристы, но опять-таки ситуация неоднозначная из-за сильной поляризации внутри государств региона.

«На данный момент происходит европеизация Латинской Америки, движения вокруг центра, как правые, так и левые, имеют свои плюсы и минусы. Первые успешнее решают экономические проблемы, а вторые — социальные», — резюмирует эксперт.