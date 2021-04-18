«Такие предположения ложны»: США отвергли обвинения в подготовке переворота в Белоруссии

«Мы видели сообщения в государственных СМИ России о предполагаемом заговоре против Александра Лукашенко, а также его непосредственные утверждения об этом в СМИ. Любое предположение о том, что правительство США стояло за этим или было вовлечено в попытку убийства Лукашенко, является абсолютно ложным», — приводит ТАСС комментарий Госдепартамента США.

Задержанному по подозрению в подготовке к этому преступлению юристу Юрию Зенковичу, имеющему двойное гражданство США и Белоруссии, американское внешнеполитическое ведомство выразило готовность помочь на общих основаниях, как и любому другому американцу.

«Мы видели сообщения о задержанном в Минске гражданине США.

Всегда, когда за границей задерживают гражданина США, мы готовы предоставить все необходимые консульские услуги», — пояснили в Госдепе.

Накануне ФСБ совместно с КГБ Белоруссии заявили, что провели спецоперацию, предотвратив покушение на Лукашенко, которое готовили Юрий Зенкович и белорусский политический обозреватель Александр Федута. По версии силовиков, «военный переворот в Белоруссии планировали провести по отработанному сценарию «цветных революций» с привлечением местных и украинских националистов».

Силовики вышли на след подозреваемых с подачи белорусских коллег, читавших приватные чаты одного из интернет-мессенджеров. Для обсуждения покушения двое белорусов решили встретиться Москве и пригласить к беседе также «оппозиционно настроенных белорусских генералов».

Перед этим с Зенковичем якобы провели консультации в США и Польше. Сама встреча прошла в отдельном помещении одного из московских ресторанов. В группу входил и лидер оппозиционной партии Григорий Костусев, он уже задержан в Белоруссии.

Революционеры планировали на 9 мая захват радио и телецентров для трансляции их обращения к народу, блокирование в Минске отрядов внутренних войск и ОМОНа, полное отключение энергосистемы страны, заявили в ФСБ. Активную фазу переворота должны были начать «партизаны», находившиеся на «скрытых базах».

Революционеры намеревались изменить конституционный строй, упразднить пост президент и отдать руководство страной «Комитету национального примирения», отметили силовики. Зенкович якобы хотел стать премьером, а Федута — заниматься политическими реформами и идеологией.

Лукашенко сказал, что злоумышленники хотели также присвоить все его имущество, а одного или всех трех его сыновей захватить и посадить в погреб в Гомельской области. Курировали всю подготовку к революции ЦРУ или ФБР, добавил политик.

«Желательно заблокировать Минск, чтобы не могли подтянуть внешние войска», — указали в беседе заговорщики, кадры оперативной видеосъемки были показаны в эфире программы «Вести недели» с Дмитрием Киселевым на телеканале «Россия-1».

Операция по поимке мятежников в Москве была согласована с президентом России Владимиром Путиным, а также на уровне контактов директора ФСБ Александра Бортникова и председателя КГБ Белоруссии Ивана Тертеля.

«Меня удивляет другое: почему американцы себя так ведут. Ведь поставить задачу устранить президента, запомните, не может никто, кроме высшего политического руководства», — подчеркнул президент Белоруссии.

По его словам, эту тему в телефонной беседе Путин поднимал с главой Белого дома Джо Байденом.

«Я благодарен Путину. Когда он разговаривал с Байденом, он ему задал этот вопрос. Бульканье — и ни одного ответа! Владимир Владимирович мне позвонил, об этом сказал, когда я из Азербайджана прибыл», — детализировал Лукашенко.

Как сообщил 18 апреля КГБ, Зенкович связан со спецслужбами США. По словам силовиков, он пытался вербовать военных. Подозреваемые в подготовке переворота дают признательные показания.

Команда лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, находящаяся сейчас в ​​Вильнюсе, назвала все эти сообщения ФСБ и КГБ и заявления Лукашенко «провокацией, организованной спецслужбами России и Белоруссии».

«Мы последовательно выступаем за мирное решение кризиса в Белоруссии и ненасильственные формы протеста», — добавил представитель Тихановской Франтишек Вечёрко.