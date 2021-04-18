Москва указала на американский след в высылке российских дипломатов из Чехии

МИД России вызвал посла Чехии в РФ Витезслава Пивоньку в связи с принятым Прагой накануне решением о высылке 18 сотрудников российского посольства с территории чешского государства, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на свои источники.

МИД РФ назвал такой шаг чешской стороны «беспрецедентным», а обвинения Чехии в том, что все данные работники российского диппредставительства являются сотрудниками Службы внешней разведки и Главного разведывательного управления, — предлогом, не имеющим отношения к реальному положению вещей.

Отдельно в МИД осудили Прагу за озвученные обвинения в адрес якобы сотрудников ГРУ Александра Петрова и Руслана Боширова в причастности ко взрывам складов боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

«Власти Чехии приняли решение о высылке под голословными и надуманными предлогами о причастности российских спецслужб к взрыву в 2014 году на военных складах в населенном пункте Врбетице. Это тем более абсурдно, поскольку ранее чешское руководство возлагало вину за взрывы на фирмы, владеющие этими складами», — указали в МИД РФ.

Москва напомнила, что этот враждебный шаг стал очередным в серии антироссийских акций, предпринятых Чехией за последние годы.

«Нельзя не видеть также американский след. В стремлении угодить США на фоне недавних американских санкций в отношении России чешские власти по этой части даже превзошли своих заокеанских хозяев», — подчеркнуло российское внешнеполитическое ведомство.

Российская сторона выразила чешским властям решительный протест в связи с происходящим.

«Примем ответные меры, которые заставят авторов этой провокации осознать всю полноту ответственности за разрушение основ нормального развития отношений между нашими странами», — пообещали в МИД России.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил о необходимости ввести санкции в отношении Чехии.

«Я полагаю, Чехия должна получить отпор в виде очень серьезных для ее экономики, социальной сферы санкций. Какими будут ответные меры, определит правительство», — сказал сенатор.

Он добавил, что на ситуацию с высылкой 18 российских дипломатов необходимо дать жесткий ответ. По мнению парламентария, Прага следует политике, которую навязывают США, при этом в ряде случаев действуя даже более жестко, чем ее европейские партнеры.

Кроме того, член верхней палаты российского парламента назвал «абсолютно бездоказательными» обвинения в адрес России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице.

Склад №16 в Врбетице взорвался 16 октября 2014 года, второй склад №12 — 3 декабря того же года. В результате первого взрыва погибли два человека. Оба склада были арендованы компанией Imex Group. Полиция расследует взрыв как преднамеренное создание угрозы.

Боеприпасы, хранившиеся на других складах, были вывезены из Врбетицы. Полная ликвидация последствий ЧП закончилась только в октябре прошлого года. Ущерб оценивается в несколько сотен миллионов чешских крон.

Вечером 17 апреля 2021 года чешская полиция сообщила, что разыскивает по подозрению в причастности к этим взрывам двоих мужчин — Александра Петрова и Руслана Боширова.

Лица на фотографии, опубликованные полицией в субботу, соответствуют мужчинам, которых британские правоохранители и руководство страны называют сотрудниками ГРУ и обвиняют в отравлении двойного агента, бывшего полковника Минобороны Сергея Скрипаля и его дочери Юлии боевым нервнопаралитическим веществом «Новичок» в городе Солсбери в 2018 году.

Правительство Чехии 19 апреля может рассекретить документ о ситуации вокруг инцидента на складе в Врбетице, сообщил премьер страны Андрей Бабиш.

«Документ [по Врбетице] в понедельник обсудит правительство, я хочу, чтобы он был рассекречен. Общественность должна иметь об этом представление», — заявил политик.