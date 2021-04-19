Осталось пятеро: из России выслали 20 чешских дипломатов

Высылка из России всей политической части чешского посольства привела к тому, что работать в московской дипмиссии будет только пять человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на главу международного отдела администрации президента Чехии Рудольфа Йиндрака.

«На то, чтобы они покинули территорию РФ, им предоставлено 24 часа, тогда как российские дипломаты получили 48 часов», — заявил чешский чиновник.

Москва объявила персонами нон грата чешских дипломатов и вызвала посла Чехии Витезслава Пивоньку в МИД РФ после того, как Прага объявила о высылке 18 сотрудников российской дипмиссии.

Россиян подозревают в работе на спецслужбы, якобы причастных к взрывам на военном складе в Врбетице в 2014 году. «Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами», — заявила вскоре после этих известий официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В стремлении угодить США на фоне недавних американских санкций в отношении России чешские власти по этой части даже превзошли своих заокеанских хозяев», — заявили также во внешнеполитическом ведомстве РФ.

Вскоре после этого чешский премьер Андрей Бабиш заявил о намерении рассекретить данные о взрыве во Врбетице. Служба безопасности и информации (контрразведка Чехии) утверждает, что к взрыву причастны агенты российской разведки.

Глава правительства Чехии также заявил, что высланы из страны были те дипломаты, которые только изображали сотрудников посольства, будучи разведчиками. Такой шаг Бабиш считает «адекватным ответом» на недружественные действия РФ.

Кроме того, Чехия объявила в розыск в связи с расследованием предполагаемых сотрудников ГРУ (Главное управление Генштаба ВС РФ) Александра Петрова и Руслана Боширова. По версии Праги, в октябре 2014 года они находились в Злинском крае, где и происходили взрывы на складах с боеприпасами.

16 октября 2014 года на складе, где хранились 50 тонн боеприпасов, произошел взрыв. Содержимое арсенала разлетелось по округе почти на километр. Погибли сотрудники фирмы, арендовавшей склад у госкомпании, — Вратислав Гавранек и Людек Петршик.

При этом склад боеприпасов не фигурировал в районных планах действий в случае ЧС, и приехавшие тушить огонь пожарные не знали, с какой опасностью имеют дело. Около 100 человек были эвакуированы со складской территории, также вывезены жители ближайшего села и школьники из местной школы. Эвакуация продолжалась два дня, в районе продолжались неконтролируемые взрывы боеприпасов. Спустя две недели полиция заявила, что со складов можно вывезти оставшиеся 7 тыс. тонн мин и снарядов.

Чешские спецслужбы считают подозреваемыми Анатолия Чепигу и Александра Мишкина, которые оформляли разрешение на посещение склада под именами Руслана Боширова и Александра Петрова. При этом в Чехию они приехали по паспортам на имена Николая Попа и Руслана Табарова, заявил на пресс-конференции премьер Чехии Андрей Бабиш.

В 2020 году Чехия уже объявляла персонами нон грата российских дипломатов. В апреле чешские СМИ выпустили материалы о прибытии в Прагу россиянина с дипломатическим паспортом. При себе он якобы имел яд для того, чтобы «отравить местных политиков», которые имеют отношение к демонтажу памятника советскому маршалу Ивану Коневу и переименованию площади перед посольством России в честь убитого возле Кремля оппозиционного политика Бориса Немцова.

5 июня 2020-го Чехия объявила двух сотрудников посольства России персонами нон грата. 15 июня, аналогичные действия в отношении двух чешских дипломатов предприняла Россия. Обвинения Москва называет беспочвенными и голословными.