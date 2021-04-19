Статус иноагента: в Британии примут закон для представителей России и Китая

Британское правительство намерено принять новый закон, фактически вводящий понятие «иноагента» и наказание за отказ регистрироваться, пишет газета The Times. К таковым странам Лондон относит Россию и Китай.

Для этого планируется ввести новый пункт в закон по преследованию и депортации иностранных шпионов, угрожающих нацбезопасности Великобритании. Все, кто работает на правительства иностранных государств в Соединенном Королевстве, обязаны будут регистрироваться. Отказ от такой регистрации будет расцениваться как уголовное преступление.

Закон распространяется в том числе на журналистов, пиарщиков и консультантов.

Британское правительство также намерено пересмотреть закон о гостайне, чтобы применять его против иностранцев, в частности — киберпреступников, работающих на зарубежные государства.

В 2017 году в России был принят законопроект, позволяющий признавать в качестве иностранных агентов те СМИ и организации, которые получают денежные средства из-за рубежа. Закон об иноагентах был внесен в российский парламент после того, как американский минюст заставил отделение телеканала RT зарегистрироваться в качестве иноагента. В связи с этим решением именно американские СМИ заняли первые позиции в списке на получение статуса иноагента, но уже со стороны Российской Федерации.

В декабре 2017 года представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о беспрецедентном и жестком давлении спецслужб США на представителей российских СМИ. «В последнее время представители российских СМИ, в том числе, в США стали подвергаться жесткому давлению со стороны спецслужб, а именно попыткам вербовки», — сказала Захарова.

В том же 2017 году в Великобритании был принят закон о «криминальных финансах», предусматривающий введение ордеров на «непонятно откуда взявшиеся деньги». Власти, благодаря ордерам, могут проверять средства от владельцев любых подозрительных активов, стоящих более 50 тыс. фунтов стерлингов (около $70 тыс.). Если владелец «необъяснимого богатства» не будет в состоянии доказать легальность своих доходов, то власти могут арестовать активы.

Летом 2018 года британская газета The Times сообщила, что Лондон продолжает и расширяет расследование в отношении российских бизнесменов и чиновников, связанных с Кремлем. Национальное криминальное агентство Великобритании может начать преследования якобы «нечистых на руку российских олигархов», проверив и заморозив активы «коррумпированных элит».

О планах Лондона ввести новые санкции против состоятельных россиян, живущих в Великобритании, стало известно еще в середине весны 2018 года. По словам премьер-министра Бориса Джонсона, на тот момент занимавшего позицию министра иностранных дел,

санкции не будут касаться всех российских олигархов, проживающих на британской территории — только «незаконно обогатившихся» и связанных с Кремлем.

В Кенсингтоне, одном из самых фешенебельных районов Лондона, «куда камень ни кинь — попадешь в российского олигарха», говорил он тогда.