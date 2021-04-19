Новые санкции США и ответ России: что пишут телеграм-каналы

Своими впечатлениями от нового демарша Вашингтона делится «Адекват»: «Вопрос дальнейших отношений с пока-еще-гегемоном очень быстро свелся ровно к следующему: верить его риторике или верить его действиям - в обстановке, когда одно с другим несовместимо примерно никак. Ведется ли эта игра от хорошей жизни или просто от большого ума, вопрос отдельный, но на нашу реакцию в принципе не влияющий».

«В основе нашей реакции, думаю, будет понимание, что ни о каком, даже самом базовом, доверии после набора шизофренических сигналов [со стороны США] речи быть не может. А содержание реакции узнаем в недолгом промежутке до дня до послания», — ожидает канал.

«Мейстер» же, в свою очередь, анализирует заявление МИД РФ «Об ответных мерах в связи с враждебными действиями США».

«Оно примечательно уже своим названием — впервые за довольно долгое время в официальном документе МИД шаги США публично оценены как враждебные. Ответные меры не просто зеркальны (высылка 10 американских дипломатов за высылку 10 российских, запрет на въезд в РФ для 8 американских высокопоставленных деятелей и т.д.) — они идут дальше.

Ограничивается выдача виз сотрудникам Госдепартамента США, командируемых для обеспечения функционирования диппредставительств (10 человек в год на основе взаимности), запрещается найм на работу в дипмиссии США граждан РФ и третьих стран, прекращается действие двустороннего Меморандума 1992 года «О понимании в отношении «открытой суши» (что на практике означает ограничение поездок по территории России для американских дипломатов).

МИД предупреждает: ни одна санкционная «волна» безнаказанной не останется, и анонсирует, что в ответ на возможные новые американские санкции последует ограничение численности персонала дипмиссий США в РФ до 300 человек (сейчас 455). «Есть и другие опции», — многозначительно отмечает документ.

Теперь мяч на американской стороне поля», — делает вывод канал.

На этом фоне вновь примечательно ошибся американский телеканал, раскручивавший скандал с якобы российским вмешательством во внутренние дела США.

»Мария Захарова уличила CNN в распространении фейков, — пишет РИАN. — Западные коллеги выдали украинские танки на украинском вокзале за «подготовку России к войне».

Активно включились в актуальную повестку (противодействие России) и отдельные европейские политики, в том числе, разумеется, из бывших стран Советского Союза.

Так, бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес высказался за запрет на въезд в Евросоюз для всех граждан России: «Вероятно необходим временный запрет на все визиты из России, я говорю о любых визитах. Надо просто заморозить все визы, кроме экстренных случаев в семье. На кону безопасность Европы. Хватит».

«Расстрою упоротого профессора в области демократии цифрового века Тартусского университета (кстати, хорошая область исследований, нам бы так). США и ЕС никогда не введут санкции против простых граждан, — убежден Никита Кричевский. — Они в отличие от бывшего президента карликовой балтийской страны, живущей во многом на российские инвестиции, умеют отличать изменчивый институт государства и остальной социум».

«Вы бы ещё предложили этнических русских из страны депортировать, г-н бывший президент. Живо бы .. огребли», — констатировал професов в свей «Антискрепе».

На фоне обострения санкционных мер со стороны США, в России все больше склоняются к идее создать собственную орбитальную станцию.

«То, что срок эксплуатации МКС рассчитан до 2024 года - не новость. Соответственно, по словам вице-премьера Юрия Борисова, наша страна предупредит партнеров по МКС о выходе из проекта с 2025 года. Был вариант продлить работу станции до 2028 года (хотя почему был, он и есть). Но судя по всему, после череды аварий на МКС, хоть и несущественных, все больше аргументов в пользу того, что более целесообразно создать собственную орбитальную станцию, рассуждает «Доктор прописал».

«Ну и фактор санкций, про него тоже не стоит забывать. США опосредованно распространяют их и на программы сотрудничества в космосе. Что тоже не добавляет аргументов в пользу МКС», — считает телеграм-канал.

Ну а пока Россия и ЕС борются с вымышленной российской угрозой, темпы роста китайской экономики уже превысили предпандемийные уровни, как указывает Национальное Бюро Статистики (NBS).

«Произошло это из-за уверенно растущего внутреннего спроса, увеличения экспортных объемов и довольно масштабной программы государства по поддержке малого бизнеса, — подчеркивает ИА «Стекломой». — Год назад Китай первым вышел из антиковидных мер, и темпы восстановления экономики Поднебесной опережают многие страны с определенным лагом».

На этом все!

До следующей недели