За санкции, против «Северного потока — 2»: чего ждать Москве от германских «Зеленых»

Пока германский Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС) не могут определиться, кто станет единым кандидатом в канцлеры от консерваторов — глава ХДС Армин Лашет или лидер ХСС Маркус Зедер — их главные конкуренты из партии «Союз-90»/«Зеленые» уже приняли решение. На выборы в Бундестаг их поведет сопредседатель партии 40-летняя Анналена Бербок.

Впервые за 40-летнюю историю «Зеленые» выдвигают своего кандидата в канцлеры, отмечает Deutsche Welle.

Окончательно претендент от «Зеленых» будет утвержден на съезде, запланированном на 11-13 июня. Выборы в Бундестаг состоятся 26 сентября.

Одна из центральных тем для Бербок — борьба с изменением климата. Она выступает за ускорение темпов отказа от угольной энергетики, запланированного в ФРГ на 2038 год, а также за введение ограничения скорости на всех немецких автобанах (130 км/ч).

В вопросе внешней политики Бербок известна довольно жесткой позицией в отношении России. После ее избрания кандидатом в канцлеры ФРГ она заявила, что Евросоюзу необходимо выработать общеевропейскую позицию по отношению к России и другим странам. Как подчеркнула Бербок, при этом нужны одновременно диалог и жесткость. Политик призвала ЕС к проведению «сильной европейской внешней политики».

«Мы видели, что если будет не хватать германского внешнеполитического голоса, будь то напряженность на Украине, позиция по отношению к России, будь то проект «Северный поток — 2» или другие проекты, то Европа будет стерта», — предупредила она.

Как заявила Бербок, в современном мире «безумно много вызовов и напряженности», и в связи с этим выразила удовлетворение улучшением трансатлантических отношений.

Она не впервые выступает против завершения строительства газопровода «Северный поток — 2». Сопредседатель «Зеленых» в феврале 2021 года в интервью телеканалу ARD выразила мнение, что он противоречит геостратегическим интересам европейцев, европейским целям по защите климата и всем санкциям ЕС против России, «четко направлен против Украины», и поэтому это абсолютно фатальный проект.

По ее мнению, Берлину следует отказаться от политической поддержки «Северного потока — 2», так как этот проект — «серьезная атака на интересы в области безопасности в том числе восточноевропейских соседей» ЕС.

Политик безуспешно пыталась провести в Бундестаге резолюцию против строительства газопровода.

Как обратил внимание в комментарии «Газете.Ru» руководитель Центра германских исследований института Европы РАН Владислав Белов, «Северный поток — 2» для «Зеленых» — это не политическая проблема, а «зеленая», в отличие от Соединенных Штатов. Вместе с тем он отметил, что к тому времени, когда будет избран новый канцлер, трубопровод уже будет достроен. «Будет ли он функционировать, зависит от того, насколько «Газпром» и Nord Stream смогут преодолеть санкционный режим в отношении будущего газопровода», — отметил эксперт.

Помимо противостояния «Северному потоку — 2», Бербок активно поддерживает антироссийские санкции из-за Украины. В 2020 году на полях Мюнхенской конференции по безопасности она высказалась за их сохранение в интервью Deutsche Welle. «Санкции могут быть ослаблены только тогда, когда будут сдвиги в мирном процессе», — подчеркивала политик.

Как пояснил Владислав Белов, по украинскому вектору Россия на сегодняшний день для всех партий находится «в нижней точке» и только ленивый не заявляет, что против нее нужно вводить санкции.

Эксперт отметил, что Германия делала это и без Бербок, сделать что-либо хуже «Зеленые» уже просто не смогут, за них эта работа уже сделана.

Белов при этом уверен, что «Зеленые» — неудобный партнер в коалиции, которая на сегодняшний день непредсказуема. По его словам, если Бербок будет канцлером, она будет существенно менее удобным партнером, чем действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Но в любом случае «Зеленые» не будут разрушать ни экономические отношения, ни культурные, ни студенческие или научные обмены», — констатировал специалист.

Согласно социологическим опросам, если ХДС/ХСС может рассчитывать на 26-30% голосов, то «Зеленые» — на 20-23%.

Это даже больше, чем поддержка традиционно второй немецкой Социал-демократической партии (СДПГ): за нее на сегодняшний день готовы голосовать около 14-18% избирателей.

Научный директор Российско-германского форума Александр Рар объяснял «Газете.Ru», что популярность «Зеленых» растет на фоне резкого падения популярности других партий. По его словам, ХДС и СДПГ уже фактически становятся никудышными, теряют авторитет и признание населения, поскольку плохо борются с пандемией COVID-19.

«Немецкое правительство не смогло организовать вакцинацию населения. Я думаю, что немцы это правительству не простят. Поэтому на выборах есть шансы, что очень многие будут отдавать предпочтение «Зеленым», — подчеркнул эксперт.

Кроме того, он отметил важность либеральной направленности партии. В частности, речь идет о том, что в «Зеленых» выступают за однополые браки и за новую гендерную политику. К тому же, как подчеркнул эксперт, тот факт, что за пост канцлера будет бороться женщина, для Германии огромный плюс.

Он обратил внимание, что в ФРГ никогда прежде во время избирательного цикла не было такого большого количества вариантов создания коалиции.

По его словам, «Зеленые» с наибольшей вероятностью войдут в правительство как младший партнер ХДС, потому что, как полагает эксперт, союз все же победит.

«Но может произойти и по-другому: «Зеленые» обгонят ХДС. И тогда возможна другая коалиция: зеленых с социал-демократами и свободными демократами или зеленых с социал-демократами и партией левых. Есть около четырех вариантов создания коалиционного правительства Германии, и все они сегодня реальны», — подытожил он.

Как подчеркнул Александр Рар, на стороне «Зеленых» есть еще один очень важный фактор — вся либеральная пресса за них. «Я даже предсказываю, что еще никогда за всю историю Германии пресса так не катапультировала во власть политические силы, как будет поддерживать их», — сказал он.