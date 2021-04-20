«Очередное дно»: что ждет отношения России и США без послов

Утром 20 апреля американский Госдеп сообщил о решении посла США в России Джона Салливана покинуть Москву. Дипломат отправится в Вашингтон, чтобы напрямую переговорить с новыми коллегами из администрации президента Джо Байдена. Сам Салливан при этом отметил, что намерен вернуться в Россию через несколько недель — еще до планируемого саммита между президентами РФ и США Владимира Путина и Байдена.

Окончательно решение американского диппредставителя отправиться на консультации в США было принято после состоявшегося накануне разговора секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и советника главы Белого дома по нацбезопасности Джейка Салливана, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. При этом издание Axios ранее сообщало, что Джон Салливан не хотел уезжать из России.

Примечательно, что в настоящий момент в Соединенных Штатах отсутствует российский посол Анатолий Антонов — он уже почти месяц как находится в Москве, куда отправился на аналогичные консультации. Дипломат уже провел ряд встреч в МИДе и Госдуме.

Сроки отъезда Антонова пока неизвестны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 20 апреля заявил, что Владимир Путин примет решение о возвращении Антонова в США, когда это будет целесообразно.

«Вызов для консультаций» не равен «отзыву», так как последнее означает завершение миссии посла. В большинстве случаев рано или поздно после консультаций посол возвращается в страну назначения, а до этого времени его работой там занимается временный поверенный.

В истории уже встречались прецеденты, когда тупик в отношениях приводил к тому, что представительства стран работали без послов, однако дипотношения при этом не прекращались, говорит «Газете.Ru» старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. Ярким таким примером такого развития событий он называет отсутствие с 2008 по 2020 год американского посла в Белоруссии и белорусского — в США. Сейчас Вашингтон назначил своего представителя в Белоруссию, ей стала Джули Фишер. Впрочем, до Минска она до сих пор так и не доехала.

Василий Кашин не исключает любого развития отношений между Россией и США, включая и возвращение послов в страны назначения, длительные консультации (вплоть до нескольких лет, поскольку их срок нигде не прописан) или же полноценный отзыв. Правда, последний вариант собеседник издания называет крайне маловероятным.

Вместе с тем сохраняется вероятность достижения некоторых договоренностей на встрече Путина и Байдена на полях саммита по климату 22 апреля, которые приведут к скорому возвращению послов, полагает политолог-американист, сотрудник НИУ ВШЭ Лев Сокольщик.

При этом эксперты отмечают, что сам факт вызова посла на консультации — не очень частая практика, так как она расценивается как очевидный жест.

«Отъезд посла для консультаций или предложение ему уехать для этого — просто форма демонстрации крайнего ухудшения отношений двух стран. В реальности они больше они ничего не подразумевают», — считает Кашин.

«Российско-американские отношения находятся в низшей точке своего развития. И сейчас, если так можно сказать, достигнуто очередное дно. Но при этом эта пауза — и возможность для поиска точек соприкосновения. Даже несмотря на агрессивные выпады США в сторону России, включая риторику Байдена о Путине и последние санкции. Заметьте, Россия не отказалась от участия в саммите по климату, пусть и онлайн», — обращает внимание Сокольщик.

В истории отношений США и СССР, а позже — Российской Федерации, подобный прецедент встречался лишь раз. И, о чем требуется сказать отдельно, это произошло даже не в годы «холодной войны», а в декабре 1998 года, когда Москва приняла решение отозвать для консультаций своих послов из Вашингтона и Лондона после совместных американо-британских авиаударов по Ираку в рамках операции «Лис пустыни».

Официально силы этих двух стран преследовали цель лишить Багдад возможности производить и использовать оружие массового поражения после того, как иракское правительство отказалось сотрудничать с международной комиссией ООН.

Источники в МИД тогда сообщали прессе, что так Россия пыталась обозначить свои национальные интересы. Отзыв послов, однако, никак не повлиял на проведение операции Великобритании и США, а представители Москвы вернулись в страны назначения уже через пять дней. Правда, при этом посол России в США сменился с Юлия Воронцова на Юрия Ушакова, но это решение было утверждено еще до начала военной операции.